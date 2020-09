Veckosnittet för antalet nya fall av bekräftad coronasmitta per en miljon invånare är nu högre i resten av Skandinavien än i Sverige.

Efter att ha legat långt över Danmark och Norge i antalet nya bekräftade fall per en miljon invånare sedan i April har nu grannländerna gått om Sverige.

Danmark har haft ett högre dagligt veckosnittstal per en miljon invånare sedan tidigare i veckan, och i dag är även Norges högre än Sverige.

Detta enligt den senaste statistiken från ECDC, via Our World In Data, som drivs av forskare vid Oxford University.

Tegnell: Sverige är undantaget

Alltmedan smittan ökar på flera håll i Europa väntar Sverige ännu på en utlovad ”andra våg”.

Än så länge fortsätter antalet nya fall att minska.

– I Europa har vi tyvärr en fortsatt utveckling åt fel håll, med en konsekvent uppåtgående trend. Men där Sverige är undantaget, sade statsepidemiolog Anders Tegnell vid en pressträff i tisdags.

– Vi ser en fortsatt minskning.

USA går om Sverige i döda per capita

Samtidigt rapporteras att USA nu har fler personer som avlidit i coronavirussmitta per capita än Sverige.

Enligt statistik från Johns Hopkins University har USA nu 57,39 döda per 100 000 invånare medan Sverige har 57,30 döda per 100 000 invånare.

Redan i går rapporterade sajten Worldometer samma förändring.

