Danderyds sjukhus upp i stabsläge – smittan ökar

På onsdagen har 5 997 personer med bekräftad covid-19 rapporterats avlidna i Sverige. Det är 28 fler än på tisdagen. 3 198 nya bekräftade fall har rapporterats in och ytterligare 13 patienter har lagts in på intensivvårdsavdelning.

Sedan klockan 11 på onsdagen är Danderyds sjukhus norr om Stockholm i stabsläge.

”Sjukhuset är nu i stabsläge på grund av covid-19 och ansträngt ordinarie akutflöde. Detta påverkar inte vår akutverksamhet, personer i behov av akut vård ska även fortsättningsvis söka som vanligt”, meddelar Danderyds sjukhus på hemsidan.

Åtgärden införs för att underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett ansträngt läge. Sjukhuset minskar den planerade vården för att kunna ta hand om patienterna med störst vårdbehov.

– Vi har under de senaste veckorna arbetat under stabsliknande former. Vi fortsätter vårt goda samarbete inom sjukhuset och inom regionen, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Smittspridningen har ökat i Stockholms län sedan i september. Den senaste tiden har utvecklingen accelererat och även medfört ett kraftigt ökat antal inlagda.

På tisdagen vårdades 212 covidpatienter på sjukhus i Stockholms län, varav 43 på intensivvårdsavdelning.

