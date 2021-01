DAGENS CORONA: EU avråder från resor till Sverige • Utbrott av coronamutation på Stena-färja • Tegnell: Stängda gränser kan ge effekt

Sverige klassas som högriskland – EU avråder från resor

Under måndagens presskonferens i Bryssel meddelade EU-kommissionen att resor till och från högriskområden bör undvikas. Enligt EU-kommissionens förslag ska länder med 500 eller fler nya coronafall per 100 000 invånare, under en 14-dagarsperiod, klassas som ett högriskland.

I dagsläget är tio EU-länder klassade som högriskländer. Förutom Sverige rör det sig om bland annat Irland, Portugal, Spanien och Nederländerna.

– Budskapet är enkelt, avstå från att resa. Kom inte hit, sa Ylva Johansson, svensk EU-kommissionär, under presskonferensen.

LÄS MER: EU avråder från resor till Sverige

Utbrott av coronamutation på Stena Lines färja

I mitten av januari bekräftades nio fall av coronasmitta bland de 63 besättningsmännen på Stena Lines färja mellan Göteborg och tyska Kiel. Utbrottet uppdagades i samband med att färjan låg i danska Odense för underhåll.

Sedan färjan återkommit till Göteborg har fem av dess besättningsmän isolerats på hotellrum. Samtidigt uppger Stena Lines presschef Carl Mårtensson för SVT Nyheter Väst att cirka hälften av de smittade har konstaterats bära på en virusmutation. Inga av de smittade ska vara allvarligt sjuka.

– Om de hade varit svårt sjuka hade de förstås vårdats på sjukhus, säger han till SVT.

Mårtensson uppger att hela fartyget har totalsanerats.

Tegnells ord om stängda gränserna: Kan ge effekt

Sveriges regering tog ett hastigt beslut att stänga gränsen mot Norge sedan ett plötsligt utbrott av den brittiska virusmutationen uppdagats i Oslos grannkommun Nordre Follo. Totalt 65 fall har rapporterats från kommunen.

Regerings beslut får stöd av statsepidemiolog Anders Tegnell som säger att en stängd gräns har god effekt på kort sikt, men att det inte finns några belägg för att det funkar under en längre period.

– När man befinner sig i ett osäkert läge och har en virusvariant som man inte vet hur farlig den är. Då kan det vara en rimlig åtgärd, säger Tegnell till P1 morgon.

Samtidigt säger Tegnell att det inte går att utesluta att spridningen av mutationen i Sverige är mer omfattande än vad man just nu känner till:

– Att vi har fler fall i Sverige än vad vi hittat är väldigt troligt.