DAGENS CORONA: Coronafallen ökar i 14 regioner • Gekås uppmaning: Kom inte hit • Fyra gånger mer smitta i Sverige än Danmark

Kartan visar – fallen ökar i flera regioner

I Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 8 syns dystra siffror. Antalet sjuka i covid-19 fortsätter att stiga – och på kartan över regionerna har flera blivit mörkare.

Fallen ökade i 14 av 21 regioner jämfört med vecka 7, med en statistiskt säkerställd ökning i 12 regioner. Dessa är: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Västra Götaland och Örebro.

Bara i fyra regioner rapporteras en statistiskt säkerställd minskning: Blekinge, Kronoberg, Skåne och Västerbotten.

Samtidigt ökade antalet IVA-patienter, från 94 nya patienter vecka 7 till 113 vecka 8.

Folkhälsomyndighetens karta över spridning i regionerna.

Gekås uppmaning: Kom inte hit

På lördagen införs de nya coronarestriktionerna som säger att varuhus som Gekås får ha max 500 besökare samtidigt.

Nu avråder Gekås besökare från att komma till varuhuset under helgen.

– Försöka undvika att komma på helgerna, säger vd Patrik Levin till Göteborgs-Posten.

– Kommer man på lördagen finns det en risk att man får stå i kö hela dagen och inte ens kommer in, fortsätter han.

I vanliga fall brukar Gekås ta emot upp till 9 000 besökare. För att minska risken för stora köbildningar delas varuhuset nu upp i två separata lokaler.

Fyra gånger mer smitta i Sverige

Sverige har fyra gånger så stor smittspridning som Dammark – den största skillnaden mellan länderna sedan i somras.

Den 3 mars hade Sverige 393,55 fall dagligen per en miljon invånare i snitt under en sjudagarsperiod. Motsvarande siffra för Danmark är 91,72.

Samtidigt vaccinerar Sverige bara i snitt två tredjedelar så många som Danmark per dag just nu. Siffror från den 2 mars visar att Danmark vaccinerade – i genomsnitt under en sjudagarsperiod – 0,31 nya doser per 100 000 invånare medan Sverige ligger på 0,20.

