DAGENS CORONA: Smittutbrott på färja – svenskar isolerade • Böter för brott mot pandemilagen • Förslag om nytt krisstöd till företag

Covid-utbrott på färja – svenskar isolerade

Stena Lines färja Scandinavica, som åker mellan Göteborg och Kiel, har drabbats av ett utbrott av coronaviruset.

Fartyget ligger för närvarande på torrvarv i Odense för underhåll. De personer som insjuknat i covid-19 är sex svenska besättningsmän och två personer som arbetar med underhållet. Samtliga är isolerade och mår bra, enligt uppgift till SVT.

– Vi har varit väl förberedda för att ett sådant här utbrott skulle kunna inträffa och vi har rutiner för detta som vi följer, säger Carl Mårtensson, presschef Stena Line till SVT.

Beslut: Böter för brott mot pandemilagen

Den som bryter mot pandemilagen ska kunna straffas med böter. Beloppet har satts till 2 000 kronor – och kan delas ut av polisen direkt på plats, rapporterar SVT.

Även ungdomar mellan 15-18 år kan straffas.

– Beloppet är satt, men hur föreskrifterna kan komma att se ut vet vi inte än. Vi får avvakta tills vi vet hur regeringen gör, säger kammaråklagare Isabelle Bjursten till SVT.

Pandemilagen har gett regeringen möjlighet att införa regler för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Redan nu finns en maxgräns på åtta personer vid folksamlingar, och ett krav att butiker och köpcentrum ska ange hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Januaripartierna överens om ersättning till företag

Företag som tvingats stänga ner på grund av pandemin föreslås få ersättning för sina fasta kostnader. Detta enligt en ny överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet och regeringen. Det handlar om företag som tappat minst 30 procent av omsättningen.

– Det kommer utgå en ersättning med upp till 100 procent, säger Nyamko Sabuni (L) till SVT.

Företag som har tappat all omsättning under en period ska också kunna få full ersättning, till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad.

