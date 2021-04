Då får alla vaccinet – region för region

Över 2 miljoner svenskar har nu fått sin första dos av vaccinet. Fas 3 har inletts i samtliga regioner och om ett par veckor inleds den fjärde fasen – där alla mellan 18 och 59 år kan boka tid för vaccinering.

De planerade vaccinleveranserna uppgår i maj till 3,4 miljoner doser och väntas därefter att öka ytterligare. Enligt SKR har regionerna en samlad kapacitet om att ge 1,2 miljoner doser per vecka.

Först ut att inleda den sista fasen är region Jönköping, som beräknar kunna starta den 3 maj.

SVT och Expressen har frågat landets regioner om hur de planerar att vaccinera inom fas 4.

Liksom i tidigare faser så finns det även en prioriteringsordning inom fas 4 hos de flesta regionerna. Folkhälsomyndigheten har gått ut med en rekommendation om att prioritera ålder först.

Regionerna avgör prioritering

– Man ska också beakta socioekonomiska faktorer. Men det är regionerna själva som avgör hur de lägger upp arbetet utifrån prioriteringsordningen, säger Emma Spak på SKR.

Hon exemplifierar med att vaccinationerna generellt sett utgår från landets vårdcentraler, men att flera regioner har större vaccinationscentraler respektive mobila lösningar och att formerna skiljer sig åt både mellan och inom regionerna. Avsteg från åldersindelningen är därför att vänta.

– Man behöver jobba effektivt och se till så att bokningssystemen fungerar när man delar in utifrån ålder. Men även rent praktiskt, så om man exempelvis vaccinerar en större arbetsplats, då kommer man inte åka tillbaka och vaccinera utifrån åldersgrupp utan man tar hand om hela arbetsplatsen i ett svep, den här typen av vaccination planeras framför allt mitt under fas 4-vaccinationerna. Det kan även gälla för väldigt små orter, där man helt enkelt vaccinerar hela befolkningen under en vecka, säger Emma Spak.

Samtliga regioner som ska införa någon form av turordning, meddelar att de kommer att följa åldersrekommendationen. I Västra Götalandsregionen inleder man med att vaccinera gruppen 50-59 år, men har inte fattat beslut om hur fortsatt indelning ska genomföras.

– Vidare indelning görs utifrån vaccintillgång, där mycket vaccin ger större intervall, medan mindre vaccin kräver hårdare prioritering, säger Kristine Christiansen Rygge vaccinsamordnare i regionen.

Vill undvika vaccinturism

Samtidigt är det flera regioner som inte utarbetat en exakt utformning på turordningen. I Region Värmland lutar man åt att införa en åldersindelning, men man hoppas på en större samordning mellan regionerna för att undvika så kallad ”vaccinturism”.

– Gör vi inte det så riskerar vi att skapa ett intresse för att åka över regiongränserna och vaccinera sig. Där tycker vi att det vore bra om vi hade samsyn, säger vaccinsamordnare Anders Nordmark.

Emma Spak bedömer inte att skillnaderna mellan regionernas prioriteringar kommer störa vaccinationsarbetet. Hon poängterar att regionernas prioriteringar sett olika ut under tidigare faser och menar att det är en förutsättning för ett gott vaccinationsarbete.

– Det kommer att behöva se olika ut.

En förutsättning för att regionerna ska kunna hålla planen är att vaccinleveranserna fortsättningsvis kommer fram. Richard Bergström, nationell vaccinsamordnare, är övertygad om att den nuvarande leveransplanen håller och lyfter fram att man inom kort kommer kunna stoppa leveranser från Astra Zeneca då leveranserna från Pfizer och Moderna går stadigt.

Han bedömer att alla svenskar över 18 år kan få sin första dos innan juni är slut.

– Andra dosen beror på vilka intervall man kör mellan doserna. Men någon gång under sommaren, juli-augusti, kommer alla vara fullvaccinerade, säger han till SVT Morgonstudion.

Region för region Frågan till regionerna: Kommer det att göras någon uppdelning i turordningen inom gruppen fas 4? Blekinge: Kommer att ha en åldersindelning. Preliminär vaccinationsstart den 31 maj. Dalarna: Överväger åldersindelning med fem- eller tioårsintervall. Vaccinationsstart ej klart. Gotland: Överväger åldersindelning. Vaccinationsstart den 14 juni. Gävleborg: Har inte bestämt än, överväger åldersprioritering. Vaccintillgång styr eventuell turordning. Vaccinationsstart ej beslutad, preliminär start 1 juni. Halland: Har inte bestämt än, överväger åldersprioritering. Vaccintillgång styr eventuell turordning. Vaccinationsstart i mitten av juni. Jämtland Härjedalen: Kommer att ha en åldersindelning. Har ej beslutat om utformning på åldersgrupper. Vaccinationsstart den 14 juni. Jönköping: Har inte bestämt än, överväger åldersprioritering. Vaccintillgång styr eventuell turordning. Vaccinationsstart den 3 maj. Kalmar: Kommer att ha en åldersindelning. Överväger åldersprioritering med tioårsintervaller. Vaccinationsstart i maj-juni. Kronoberg: Kommer att ha en åldersindelning, med turordning i tioårsintervaller. Vaccinationsstart preliminärt i maj. Norrbotten: Har inte bestämt än, överväger åldersprioritering. Vaccinationsstart den 10 maj. Skåne: Kommer att ha en åldersindelning, baserat på två eller tre grupper utifrån ålder. Vaccinationsstart i juni. Stockholm: Har inte bestämt än, överväger åldersprioritering. Vaccinationsstart i mitten av maj. Södermanland: Kommer att ha en åldersindelning. Vaccinationsstart i maj-juni. Uppsala: Kommer att ha en åldersindelning. Storleken på åldersgrupperna beror på vaccintillgången. Vaccinationsstart den 1 juni. Värmland: Har inte bestämt än. Överväger åldersprioritering. Preliminär vaccinationsstart den 20 maj. Västerbotten: Kommer att ha en åldersindelning. Vaccinationsstart i maj. Västernorrland: Prioritering i åldersintervaller, vars storlek styrs av storleken på vaccinleveranserna. Vaccinationsstart den 1 juni. Västmanland: Kommer att ha en åldersindelning. Vaccinationsstart den 30 maj. Västra Götaland: Kommer att ha en åldersindelning. Inledningsvis vaccineras gruppen 50-59 år, sedan styr vaccintillgången utformningen på övriga grupper. Vaccinationsstart vecka 20 i mitten av maj. Örebro: Kommer att ha en åldersindelning, har inte bestämt utformning på åldersgrupperna. Vaccinationsstart ej klart. Östergötland: Har inte bestämt än. Överväger åldersprioritering. Vaccinationsstart preliminärt i slutet av maj. Källa: SVT och regionerna. Visa mer

