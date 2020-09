Coronaviruset tillbaka på Stockholms äldreboenden

Stefan Amér är läkare och verksamhetschef på Familjeläkarna, som bedriver verksamhet på drygt hälften av Stockholms äldreboenden.

Han säger till Ekot att antalet smittade på äldreboenden hänger samman med smittspridning i samhället:

– Ja, det är klart att att får vi en ökad smittspridning i samhället så finns det många sätt för viruset att ta sig in på äldreboenden. Och eftersom anhöriga och personal som är symptomfria också med all sannolikhet kan ta in smitta på äldreboendet, så kan det ju följa med någon person som inte vet med sig att de har symptom, säger han till Ekot.

Besöksförbudet slut

Besöksförbudet på äldreboenden kommer att hävas den första oktober.

För att det ska kunna ske på ett säkert sätt efterlyser nu vårdpersonal tydliga riktlinjer för hur anhöriga ska kunna hälsa på äldre på ett säkert sätt.

Stefan Amér betonar vikten av att trots smittspridning kunna besöka äldre:

– Det här rör sig om svårt sjuka äldre sköra människor som kanske inte har lång tid kvar i livet. Och att man då kan få träffas, det är så klart av oerhört stor betydelse för många av dem.

