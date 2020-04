CORONA I KORTHET: Trumps förslag: Spruta in desinfektionsmedel i sjuka • Folkhälsomyndigheten har underskattat dödssiffrorna vid flera tillfällen • Krisen sätter hård press på förskolorna

Trumps förslag: Spruta in desinfektionsmedel

USA:s president, Donald Trump, har föreslagit att man skulle kunna ge desinficerande städprodukter till coronasjuka.

– Jag har sett desinfektionsmedel när det slår ut det på en minut. En minut. Och finns det ett liknande sätt som vi kan använda det på, genom att injicera in det, eller, ungefär som att städa?, sa Donald Trump under torsdagens presskonferens.

Efter presskonferensen har flera läkare varnat för att försöka dricka städprodukter i försök att bli friska från covid-19.

– Den här idén om att injicera eller inta någon form av rengöringsprodukt är oansvarig och farlig, säger Vin Gupta, lungspecialist, till NBC News.

Folkhälsomyndigheten har underskattat dödssiffrorna

Folkhälsomyndigheten har flera gånger underskattat utvecklingen av dödsfall till följd av covid-19. Det visar en granskning av Sveriges Radio Ekot.

Myndigheten har bland annat gett felaktiga besked om snittet över antalet dödsfall per dag. Vid tidigare presskonferenser har man talat om 60 döda per dag, vilket man senare skrivit upp till 90 dödsfall per dag.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger till SR att han borde ha förstått att genomsnittet var högre än vad man trodde.

– Ja, när jag tittar bakåt, men det är mycket som blir annorlunda när man tittar bakåt, säger han till radiokanalen.

”Det är inte möjligt att hålla någon sorts social distans”

Coronakrisen ställer nya krav på personalen i landets förskolor. Att barngrupperna på många håll är stora gör utmaningen extra svår, rapporterar TT.

– Det är inte möjligt att hålla någon sorts social distans till barnen på en förskola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till nyhetsbyrån.

I många kommuner består barngrupperna av mellan 17 eller 18 barn i snitt. Men vissa förskolor har behövt slå ihop barngrupper under coronakrisen, vilket gjort att grupperna blivit ännu större.

– Och det är klart att när det blir än större grupper, då ökar kanske också oron för att man inte ska lyckas hålla riktlinjerna, ens när det gäller de basala hygienrutinerna, säger Johanna Jaara Åstrand till TT.

