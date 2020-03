Carina och hennes särbo kom till Gran Canaria i fredags för två veckors semester. Samma dag deklarerade Spaniens statsminister undantagstillstånd i hela landet. Dagen efter gick svenska utrikesdepartementet ut med en avrådan för resor till alla länder, och dagen efter det infördes hårda rörelserestriktioner i hela Spanien, inklusive Kanarieöarna.

Carina och särbon bokade resan via Ving och tog in på all inclusive-hotellet Bull. Men snart stängdes allt ner. Det enda Carina fått veta är att de ska hålla sig på sina rum.

– Det här är ett ganska dyrt hotell med spa, pooler och gym. Allt är stängt. Det är bara en massa röda band överallt. Vi får inte vara ute. Jag fick lite panik när de började mota in oss, vi vet inte vad som händer, säger hon.

Utanför hotellet kör det bilar med högtalare, som sprider budskapet om att alla måste hålla sig inne. Gästerna får gå till apotek och mataffärer, men man får bara gå in i butiken en och en.

– Det är en väldigt speciell situation. En ut, en in, säger Carina.

Man får gå till apotek och mataffärer, men får bara gå in i butiken en och en. Foto: Privat / Privat

Kan tvingas stanna till den 27 mars

Badvakten håller koll så att ingen badar i de avspärrade poolerna och gästerna måste hålla sig på 1,5 meters avstånd från personalen.

Carina säger att hon vill hem. Andra hotellgäster, som bokat via andra bolag, har hämtats upp för att åka hem. I sms till Carina har Ving skrivit att de arbetar ”intensivt på att arrangera en tidigare hemresa”, men som det ser ut just nu kan hon och hennes särbo tvingas stanna kvar på hotellet ända till den 27 mars, då hemresan bokats från början.

– När jag försökt få svar från Ving säger de att det är det datumet som gäller, om de inte hittar tidigare flyg, säger Carina.

– De jobbar på att få hem oss innan veckan är slut.

Via sin hemsida skriver Ving:

”I den mån det går och där vi kan hitta lösningar för att sätta in extra flyg tidigare än planerad hemresa kommer vi att göra det. Vi arbetar intensivt med detta. Finner vi tidigare flyglösningar kommer berörda kunder i så fall att meddelas om detta.”