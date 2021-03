Camilla Kvartoft i karantän – missar ”Veckans brott”

Camilla Kvartoft har i mer än ett decennium varit programledare för SVT:s kriminalmagasin ”Veckans brott”.

Men i kvällens avsnitt får kollegan Karin Fagerlund hoppa in i den rollen. Detta eftersom kvartoft sitter i karantän.

”Hela familjen har haft corona. Jag har fortfarande lite feber. But the show must go on!”, skriver Camilla Kvartoft i ett inlägg på Instagram.

Kvällens avsnitt kommer att handla om den senaste tidens krav på hårdare tag mot unga som begår brott, avslöjar Camilla Kvartoft.

Även förra veckans avsnitt av ”Veckans brott”, om rättspsykiatrin, leddes av Karin Fagerlund.

”Veckans brott” har sänts sedan 2010. Länge var kriminologiprofessorn Leif GW Persson Camilla Kvartofts parhäst i studion. År 2018 lämnade Persson programmet för konkurrerande ”Brottsjournalen” i TV4 och ersattes i ”Veckans brott” av flera olika experter.