Brundtlands kritik – mot Sveriges strategi

Sverige har sedan coronapandemins början haft 593 dödsfall per miljon invånare. I Norge är siffran 52.

Huvuddelen av skillnaden härrör från de första månaderna, även om Norge fortfarande har mycket färre döda än Sverige.

De båda ländernas vägval kommer på tal när Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland gästar SVT:s Skavlan.

– Jag har inte förstått varför svenskarna började som de gjorde, säger Brundtland.

”Allt för många dödsfall”

Gro Harlem Brundtland, 81, var ledamot för Arbeiderpartiet i norska stortinget 1977–1997 och landets statsminister i tre omgångar under 80- och 90-talet. Under sars-epidemin var hon chef för WHO.

Hon antyder att Sveriges strategi var att skapa flockimmunitet och anser att den vetenskapliga grunden för det var ”för tunn”.

– Man kunde inte bygga upp immunitet med ett sådant virus. Det skulle vara med stora kostnader i form av sjukdom och död. Och de fick ju för många sjukdomstillfällen och allt för många dödsfall.

I dag är skillnaden mellan Sveriges och Norge mycket mindre, säger Gro Harlem Brundtland.

– Svenskarna har med tiden tagit mer hänsyn än de till att börja med gjorde.

