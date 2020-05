Boris Johnsons rådgivare utreds – bröt mot karantän

I slutet av mars manade Storbritanniens regering befolkningen att stanna hemma på grund av coronavirusets spridning i landet. Nu avslöjar The Guardian och Mirror att Boris Johnsons rådgivare Dominic Cummings har setts i Durham, som ligger mer än 42 mil från hans hem i London. Detta trots att han vid tillfället hade symptom för coronaviruset.

Cummings sågs i Durham i slutet av mars av en person som sedan larmade polisen, enligt The Guardian. Brittisk polis har sedan dess konfronterat Cummings.

Cummings sågs utanför sina föräldrars hus

Cummings sågs på nytt i Durham i början av april, bara dagar efter att polisen larmats, och lite mer än en vecka efter att han börjat isolera sig på grund av virussymptom. Denna gång utanför sina föräldrars hus.

Detta trots att coronarestriktionerna är tydliga:

”Du bör inte besöka familjemedlemmar som inte bor i ditt hem. Det enda undantaget är om de behöver hjälp med att handla eller att införskaffa medicin”, lyder riktlinjerna som The Guardian hänvisar till.

– Jag blev riktigt irriterad. Jag tänkte att då är det okej att köra hela vägen upp till Durham och fly från London. Jag sympatiserar med att han vill göra det, men andra människor tillåts inte göra det. Det är en regel för Dominic Cummings och en annan för resten av oss, säger personen som skymtat Cummings i Durham till The Guardian.

Polisen bekräftar att man konfronterat en invånare i Durham och informerat om restriktionerna.

Personen som sett Cummings säger sig ha hört Abbas låt ”Dancing Queen” spelats på hög volym och sett Cummings tillsammans med en liten pojke, som tros vara Cummings son.

– Jag fick mitt livs chock, säger personen, enligt Mirror.

Skyndade sig för att se efter sin fru

Downing Street har tidigare vägrat avslöja var Cummings befunnit sig under nedstängningen. Cummings och hans fru Mary Wakefield har berättat hur de levt under nedstängningen med symptom. I en kolumn för The Spectator skrev Mary Wakefield att Cummings skyndat sig hem för att se efter henne när hon började uppvisa symptom. Kort därpå började Cummings känna sig dålig och kunde inte ta sig ur sängen. Paret har hävdat att de befunnit sig i London.

Nu kräver oppositionspartiet Labour en snabb förklaring från premiärministern, enligt Sky News.

– Det brittiska folket väntar sig inte att det ska finnas en regel för dem och en annan för Dominic Cummings, säger en talesperson för Labour i ett uttalande.