Boris i kris efter att rådgivaren bröt karantän

Boris Johnsons närmaste rådgivare Dominic Cummings bröt mot regeringens strikta coronarestriktioner minst två gånger.

Först genom att resa över 40 mil med sin son och sin covid-sjuka fru från hemmet i London, till föräldrarnas gård utanför Durham i norra England.

Sedan, efter att han själv insjuknat, tillfrisknat och åkt tillbaka till jobbet i London, gjorde han återigen samma 80-mils rundresa till norra England, enligt Sunday Mirror.

Försvarar Cummings

Kraven på att Boris omedelbart måste sparka Cummings har strömmat in under helgen, men premiärministern försvarade sin närmaste man under ett extrainsatt tal till nationen på söndagskvällen.

– Han har på alla sätt agerat ansvarsfult, lagligt och med integritet, sade Johnson om Cummings.

Boris Johnson, som nyligen fick sitt första gemensamma barn med fästmön Carrie Symonds, talade om att Cummings ”följde den insikt som varje far har”.

”Vilken planet bor de på?”

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig i ett land där tiotusentals människor förlorat familjemedlemmar som fått dö i ensamhet och isolering.

Enligt The Telegraph är flera personer i Boris Johnsons eget regeringskabinett oroliga för att premiärministerns försvar av Cummings kan kosta liv, om allmänheten använder det för att rättfärdiga att de inte behöver följa restriktionerna.

– Hur i hela världen ska polisen kunna upprätthålla reglerna nu?, säger Mike Barton, före detta polischefen i Durham, till The Daily Telegraph.

Tidningar över hela det politiska spektrumet kritiserar i dag premiärministern på sina förstasidor, där till och med den annars så Boristrogna Daily Mail frågar sig ”vilken planet bor han på?”

Har varit fruns chef

Boris nära samarbete med Cummings – som före detta premiärministern David Cameron en gång beskrev som en ”karriärpsykopat” – formades under brexitkampanjen år 2016.

Premiärministerns relation till familjen Cummings går dock betydligt längre tillbaka.

Cummings fru Mary Wakefield är redaktör på tidningen The Spectator, där Boris Johnson var chefredaktör 1999-2005.

Mary hade en redaktörsposition redan då, och så sent som 2019 beskrev hon Boris som ”en bra chef”.

Det var även under den tiden som Boris Johnson hade en fyra år lång hemlig affär med en annan journalist på tidningen, Petronella Wyatt, som ledde till att han blev sparkad från det konservativa skuggkabinettet.

Kritiken mot Storbritanniens coronastrategi: