Bilderna avslöjar: Här julbesöker Löfven Gallerian

Under coronapandemin har statsminister Stefan Löfven gång på gång betonat vars och ens personliga ansvar för att hejda smittspridningen.

Den 29 oktober infördes skärpta lokala råd i Stockholm, med rekommendationen att medborgarna ska ”avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum”. Efter att råden införts i fler regioner, inskärpte Löfven allvaret under en presskonferens den 3 november:

– Nu måste alla skärpa sig. Nu behöver varenda medborgare ta sitt ansvar. Vi vet hur farligt det här är. Vi har nästan 6 000 människor avlidna, sa statsminister Stefan Löfven då.

I Folkhälsomyndighetens nationella råd som gäller sedan den 14 december står bland annat:

”Både individer och verksamheter har ett ansvar att motverka spridning av covid-19. Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand, undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna, undvik att i onödan vistas i affärers och köpcentrums lokaler.”

På en presskonferens den 18 december gav Löfven besked om en rad ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridningen i landet.

Bilderna visar Stefan Löfven på Gallerian

En av åtgärderna var att köpcentrum snarast måste sätta ett tak för hur många besökare som får vistas i lokalerna. ”Trängsel får inte förekomma”, skrev regeringen på sin hemsida.

– Jag hoppas och jag tror att alla i Sverige förstår allvaret, sade Stefan Löfven då.

Likt många svenskar har dock Stefan Löfven haft ärenden ute i julhandeln. Han har då valt att besöka Gallerian i centrala Stockholm.

– Jag har sett Löfven här två gånger i december, konstaterar en anställd i Gallerian, en av flera som berättar för Expressen om Löfvens olika besök.

Den 20 december, två dagar efter presskonferensen, sågs statsministern när han gick genom Gallerian i centrala Stockholm, tillsammans med sina livvakter. Gallerian har ett drygt 50-tal butiker, däribland Mediamarkt, Clas Ohlson och Victoria's secret, drygt 20 restauranger och är en av huvudstadens mest besökta gallerior. Enligt samstämmiga vittnesuppgifter till Expressen gick Löfven in i butiken Stjärnurmakarna och tittade på klockor.

– Vi blev överraskade och sprang ut och kollade och såg att det var han. Han var här på morgonen, det är ju då man ska komma för då är det mindre trängsel. Men han hade inget munskydd, säger en annan person i Gallerian.

Besökt Gallerian flera gånger

Statsministern ska även ha besökt Gallerian två gånger dessförinnan i julhandeln. Den 1 december var han inne hos Stjärnurmakarna på eftermiddagen.

– Han var fokuserad på att gå in just där och det gick ganska snabbt. Men det hade nog gått ännu snabbare om de inte varit tvungna att kalla på vakter. Det var många som samlades runt honom och ville prata, säger ytterligare en person som varit på plats under Löfvens besök i Gallerian.

Statsministern går i Gallerian i Stockholms city, mitt i julhandeln. Foto: Privat

På annandagen syntes justitieminister Morgan Johansson på shoppingcentret Nova i Lund. Johansson uppgav senare att han var där för att köpa en försenad julklapp till sina föräldrar.

”Det var oförsiktigt, och jag borde ha planerat det inköpet bättre. Det var dock ingen trängsel, och det gick att hålla säkra avstånd tack vare de vakter som reglerade antalet besökare”, skrev Morgan Johansson då på Twitter.

Stefan Löfven besökte Stjärnurmakarna i Gallerian – mitt i julhandeln. Foto: Daniel Ingmo

Löfven om Morgan Johansson: ”Oförsiktigt”

Statsministern ansåg att Morgan Johanssons agerande ”var oförsiktigt”.

”Statsministern har haft kontakt med justitieministern, som har redogjort för händelsen på annandag jul och möjligheten att då kunna hålla säkert avstånd vid inköpstillfället. Statsministern delar justitieministerns uppfattning att det var oförsiktigt”, skrev Stefan Löfvens pressekreterare Mikael Lindström i ett mejl.

Pressekreterare Mikael Lindström svarar under tisdagen att Stefan Löfven inte var i Gallerian för att köpa julklappar. Lindström säger till Expressen att Stefan Löfven ”har följt Folkhälsomyndighetens råd och sina egna uppmaningar att undvika trängsel”.

– Jag kan inte gå in på ytterligare detaljer, säger han.

Men vid statsministerns besök i Gallerian den 1 december gällde alltså det lokala rådet att undvika alla butiker utom livsmedelsbutiker och apotek.

VET DU MER OM REGERINGENS JULSHOPPING – TIPSA EXPRESSEN • Kontakta Expressen på 71717@expressen.se eller skicka SMS/MMS till 71717 • Här kan du läsa mer om hur du tipsar Expressen Visa mer

Se också:

Den 20 december, två dagar efter presskonferensen, sågs statsministern när han gick genom Gallerian i centrala Stockholm.