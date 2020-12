Beskedet: Nationella proven ställs in i vår

Genom att ställa in proven hoppas Anna Ekström att elever och skolpersonal ska kunna fokusera på undervisningen till våren – vilket varit svårt under höstterminen som präglats av pandemin.

– En positiv konsekvens av det här beslutet kan vara att lärare och elever får mer tid till undervisning och det kommer naturligtvis också lätta lärarnas arbetsbörda i vissa avseenden, säger hon.

Enligt Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har det varit svårt för skolorna att genomföra de nationella proven under pandemin.

– Ett genomförande av nationella proven förutsätter att eleverna fått undervisning och att proven ska kunna göras under den tid och de former som fastställs. Skolverket bedömer att det inte går att garantera att skolan kan genomföra det, säger han under presskonferensen.

”Inte ett önskvärt beslut”

Skolorna måste arbeta aktivt för att förhindra att de inställda nationella proven leder fram till en betygsinflation, enligt Anna Ekström.

– Det här är inte ett önskvärt beslut, utan ett nödvändigt beslut. De nationella proven är bra. Det är väldigt viktigt att skolan använder de andra möjligheterna att sätta betyg. Jag vill betona att det här inte är en möjlighet att låta betygen sticka i väg, säger hon.

Lärarnas riksförbund välkomnar beslutet att ställa in de nationella proven.

– Vi tror det är klokt med tanke på hur situationen ser ut och att det finns risk för att det kommer se likadant ut till våren. Att få beskedet i så pass god tid är viktigt för lärarna så att man kan planera så man kan lägga upp examineringarna på annat sätt, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Trots dagens besked kommer veckans nationella prov att gå av stapeln som planerat.

