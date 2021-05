Beskedet från Stockholm – 45-åringar får boka vaccin

Huvudstadsregionen har varit hårt drabbad under pandemin. Men under den gångna månaden har smittutvecklingen vikt nedåt. I Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport noterade Stockholm 557 fall per 100 000 invånare under den gångna tvåveckorsperioden – strax under rikssnittet. Nu har incidensen sjunkit ytterligare.

– Förra veckan minskade det med 26 procent i jämförelse med veckan innan, och även denna vecka är det en rejäl minskning, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare på en pressträff.

Regionen sänker därför beredskapsnivån, från förstärkingsläge till den lägsta nivån: stabsläge.

– Äntligen kan vi se att smittade och patienter med covid på våra sjukhus är tydligt påväg nedåt och minskar, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör på en pressträff.

Bägge inskärper att samtliga medborgare fortsatt ska följa rekommendationerna.

– Det är inte okej att börja leva normalt, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare.

”Ligger rejält före”

Samtidigt har vaccinationerna fortskridit i rask takt. Totalt har cirka 36 procent av den vuxna befolkningen i länet fått en första dos.

– Vi ligger rejält före den tidsplan som vi presenterade tidigare, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, på pressträffen.

Dessutom öppnar man upp för vaccination för personer inom åldersgruppen 45-49 år, vilken omfattar 168 059 personer.

– Det går bara att boka om man har rätt ålder, alltså är född 1976 eller tidigare. Vi väntar oss ett stort intresse även den här gången, och har förstärkt kapacitet och utökat antalet tider. Nya tider släpps dessutom löpande, så den som har svårt att hitta en tid nu, kan försöka igen senare eller nästa dag, säger Magnus Thyberg.

Liksom vid tidigare tillfällen när man öppnat bokningar för nya åldersgrupper så kraschade appen ”Alltid öppet” på fredagseftermiddagen.

Vaccinsugna 70-talister möttes av felmeddelanden när de försökte boka in sig appen ”Alltid öppet”. Foto: Skärmdump / Skärmdump

Svenonius löfte: Varannan stockholmare vaccinerad till midsommar