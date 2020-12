Åtta miljoner ska erbjudas vaccin – detta är hindren

Smittspridningen i Sverige ligger fortsatt på en hög nivå. Hårdast drabbat i landet är just nu Gävleborgs län med 872 fall per 100 000 invånare under vecka 51, vilket är den högsta noteringen i något län under coronapandemins andravåg.

Och än finns ingen vändning i sikte, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektören Tina Mansson Söderlund.

– Det är tufft här. Bemanningen är dag för dag nu. Vi skapar nya vårdplatser, men vi måste ha personal som jobbar där också.

Samtidigt är nu vaccinationen i gång, och i Gävleborg precis som i övriga landet står de äldsta och sköraste först i kön.

– I det här läget är det inget bekymmer. Det blir svårare med de stora grupperna som kommer längre fram, de som inte är äldre och inte är riskgrupper, säger Tina Mansson Söderlund.

Vårdbehov går först

Hanteringen av vaccinet kommer att ta stora personalresurser i anspråk. För att kunna vaccinera alla utan att belasta hälso- och sjukvården för mycket försöker nu regionen involvera apotek, privat företagshälsovård och andra privata aktörer i arbetet.

– Jag tror ändå att vi kommer att kunna klara det här till halvårsskiftet. Det är ju flera vaccin på väg in, säger Tina Mansson Söderlund.

Men vad händer om man framåt våren hamnar i ett läge där regionen tvingas prioritera mellan att ge sjukvård och att vaccinera personer som inte är i riskgrupp?

– Då blir det vaccinationer av friska som prioriteras ner. Vi kommer inte att prioritera att vaccinera unga, friska människor innan vi tar hand om människor som har vårdbehov.

”Överträffat förväntningarna”

Den 18 oktober bedömde Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström att omkring 3 miljoner svenskar skulle ha vaccinerats mot covid-19 under första halvåret 2021.

– Sedan blir det kanske aktuellt för andra grupper under andra halvåret nästa år, sa han till SVT Nyheter.

Men utvecklingen har gått snabbare än väntat. Målet är nu att alla vuxna i Sverige över 18 år och barn i riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021.

Region Värmlands vaccinsamordnare Anders Nordmark konstaterar att det i grunden är positiva besked, men att det ställer krav på regionerna att arbeta dubbelt så snabbt som de trodde för ett par månader sedan.

– Man har väl litegrann överträffat förväntningarna. Det är fel att vara kritisk till att det går snabbare än man har tänkt från början, säger Anders Nordmark.

– För tillfället ser vi ingen risk för att vi skulle behöva prioritera ner annan ordinarie vår.

För att rekrytera personal som ska arbeta med vaccineringen har regionen haft riktade annonser mot läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och farmaceuter.

– Där har vi fått ett bra gensvar. Det är folk som nyligen har gått i pension, bland annat, som kan tänka sig att komma tillbaka och hjälpa sin tidigare arbetsgivare.

Anders Nordmark. Foto: Privat

”Väldigt tajt planering”

I början av december efterlyste Sveriges kommuner och regioner, SKR, besked om flera viktiga frågor, som finansiering, ansvarsfördelning och hur man skulle prioritera inom riskgrupperna. Nu tycker dock SKR att förutsättningarna är tillräckligt tydliga.

Information om hur vaccinet ska hanteras rent praktiskt har däremot kommit nära inpå vaccinationsstarten. Det beror på att informationen offentliggjordes först när vaccinet godkändes av EU-kommissionen den 21 december, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR.

– Det har varit en väldigt tajt planering, men det har skett i ett välfungerande samarbete med myndigheterna. Sedan har regionerna fått jobba ihop med kommunerna för att de som ska utföra vaccinationerna skulle få tillgång till den information de behöver, säger hon.

Emma Spak. Foto: ADAM WRAFTER / BILDBYRÅN

Den stora utmaningen framåt är att få information om de kommande leveranserna, enligt Emma Spak.

– Exakt hur mycket får varje region och exakt när kommer leveransen? Ett par tusen eller några hundra doser gör väldigt stor skillnad för planeringen.

Målsättningen – att alla vuxna i Sverige över 18 år och barn i riskgrupp ska erbjudas vaccinering under första halvåret 2021 – förutsätter att de fem bolag som EU har tecknat avtal med får sina vacciner godkända och kan leverera det som utlovats. Hittills är det bara Pfizer/Biontechs vaccin som är godkänt.

– Man får hantera att det fortfarande är ganska stora osäkerhetsfaktorer i det här arbetet, säger Emma Spak.

LÄS MER: Allt du behöver veta om vaccineringen