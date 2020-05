Ännu en krog tvingas stänga i Stockholm

Beslutet kom på söndagseftermiddagen. Ännu en krog i huvudstaden får stänga efter kommunens kontroll.

Beslutet gäller Monky Bar på Sveavägen.

Efter lördagen anmäldes två krogar på Norrmalm till regionens smittskyddsläkare som fattar beslut om stängning, men bara en fick stänga.

Hittills har nu nio sådana beslut fattats i Region Stockholm.

– Kontrollerna har pågått så länge nu och kunskapen om reglerna har också funnits ganska länge. Därför tycker jag att det är beklämmande, säger Peter Brådenmark, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholm.

TT: Känner man inte till reglerna eller bryr man sig bara inte?

– Det är nog ytterst få som inte känner till det här med tanke på uppmärksamheten i medierna. Jag vill inte uttrycka det som att man inte bryr sig, men när vi går tillbaka till dem som har fått anmärkningar och de fortfarande har avvikelser vid andra besöket, då har de ju inte tagit till sig våra synpunkter, säger Peter Brådenmark.

”Springer runt med sin öl”

Enhetschefen påpekar dock att all skuld inte ska läggas på krogarna.

– Många krögare försöker, men ju senare på kvällen det blir, desto mer berusade blir besökarna. Det blir ett problem och tidigare har vi noterat folk som inte sitter ner utan springer runt med sin öl i handen, säger Brådenmark.

Under lördagens kontroller hittades brister hos fyra av nitton Stockholmskrogar.

– Man respekterar faktiskt inte Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, säger Peter Brådenmark.

TT: Varför inte, tror du?

– Säg det. Jag har inget svar. Man är kanske inte rädd och tänker att man inte kommer att drabbas som individ.

TT: Men en stängning är ett hårt slag mot verksamheten. Borde det inte skrämma krögarna?

– Jovisst. Det är en jättestor konsekvens för verksamheten, säger Peter Brådenmark.

Brister runt om i landet

Region Stockholms smittskyddsenhet fick under lördagen också in en anmälan från Sigtuna, men ytterligare information krävs från kommunen innan beslut kan fattas. I centrala Göteborg stängdes en krog efter kontroll på valborgsmässoafton, och under helgen har regionens smittskyddsenhet inte fått in några nya ärenden, enligt ett mejl till TT.

I Malmö skickades ett ärende vidare till regionens smittskyddsenhet efter kontroll på fredagen, men dagen efter var bristerna fixade.

– De gjorde snabba åtgärder och möblerade om lokalen, säger Arvid Nordland, enhetschef på miljöförvaltningen i Malmö.

Under lördagens kontroller hittade kommunen fem ställen som hade problem med trängsel. Krogarna hade inte tidigare fått besök av kommunen.

– Vi kommer att göra nya kontroller på kvällar och helger för att se att åtgärderna fungerar i praktiken. Om det inte är åtgärdat på det andra besöket lämnar vi ärendet direkt till smittskyddsenheten, säger Arvid Nordland.

