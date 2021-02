Bil efter bil passerar egenprovtagningen vid Gävle sjukhus, mittemot smittskyddsenhetens kontor. Visirklädd personal tar emot ID-kort med tång och delar ut coronatest. På parkeringen intill står bilarna uppradade och förarna topsar sig i näsa och mun.

– Det har varit full rulle hela dagen, säger en anställd.

Drive in-testerna är numera en vanlig syn i många svenska orter. Men Region Gävleborg sticker ut för att ha en eskalerande spridning av den brittiska virusvarianten, med drygt 43 procent av de positiva proverna förra veckan. Siffran har ökat snabbt, från 25 procent veckan dessförinnan.

Gävleborg är också först i Sverige med att konstatera fyra fall av den brasilianska mutationen, som befaras undkomma immunförsvaret hos tidigare smittade och från vissa vaccin. Smittspårningen pågår nu även i Stockholm.

Rekommenderar munskydd

Smittskyddet i Gävleborg varnade tidigt i februari för att de såg tendenser på en tredje smittovåg, och på tisdagen infördes strikta lokala restriktioner.

Munskydd rekommenderas dygnet runt i kollektivtrafiken och inomhus om det inte går att hålla avstånd. Beskedet välkomnas av flera invånare som Expressen talar med.

– Jag har använt munskydd under ganska lång tid. Det kan inte skada tänker jag. I början hade jag stor tilltro till Sveriges mer liberala regler, men i dag är jag mer tveksam till om vi valde rätt väg, säger Göran Lofjärd, 51, som bor i Furuvik öster om Gävle.

Gävleparet Christer Larsson, 69, och Gunilla Svensson, 72, instämmer.

– Det är bra att det finns regler nu, men regeringen är lite slapp. Sådana här saker skulle ha kommit för ett år sedan, säger Christer Larsson.

– Andra länder är stenhårda. Varför kan vi inte vara det här? Inte minst nu när man ser alla människor i fjällen, säger Gunilla Svensson.

Utbrott vid Microsofts byggen

Ännu en ny restriktion är att arbetare på drabbade verksamheter, bland annat bygget av Microsofts tre serverhallar i Gävle och Sandviken, avråds från att röra sig ute i samhället.

Andreas Wingren, kommunikationschef på Microsoft Sverige, berättar att det hittills rör sig om runt 20 av 200 medarbetare som har konstaterats smittade. Enligt honom har bolaget vidtagit åtgärder som munskyddskrav både inomhus och utomhus samt begränsat antalet personer på gemensamma ytor.

– Vi kommer fortsätta att följa situationen noggrant på våra byggarbetsplatser och vidta ytterligare åtgärder vid behov, säger Andreas Wingren.

Andra lokala klusterutbrott i Sverige har också kopplats till byggarbetsplatser med många utländska gästarbetare, till exempel bygget av batterifabriken Northvolt i Skellefteå.

”Det är för jävligt”

Kim Söderström, ordförande för Byggnads region GävleDala, anser att pandemin blixtbelyser hur den utländska arbetskraften tvingas arbeta under dåliga förhållanden.

– Människor som redan far illa far ännu mer illa under en pandemi. Det är för jävligt. Till råga på allt säger det lokala smittskyddet att de inte får gå och handla på byn, det är klart att det blir utpekande, säger Kim Söderström.

Enligt honom så har Microsofts byggen varit bland de absolut mest besvärliga arbetsplatserna att komma in och göra kontroller på.

Bolagets datacenter byggs av irländska Collen Construction, som i sin tur har anlitat en rad underentreprenörer. Enligt tidningen Byggnadsarbetaren hade bara 19 av 54 entreprenörer kollektivavtal och det finns uppgifter om sanitära problem på arbetsplatsen.

– Vi tar situationen på största allvar. Vår främsta prioritering är att arbeta tillsammans med våra anställda och entreprenörer för att fortsätta säkerställa att de har en säker och trygg arbetsmiljö, säger Andreas Wingren på Microsoft.

Tegnell: Oundviklig utveckling

Den snabba spridningen av brittiska mutationen i Gävleborg och vissa andra regioner indikerar att virusvarianten snart kommer att vara dominerande i hela landet, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Det är en utveckling som verkar snudd på oundviklig.

Flera klusterutbrott i Sverige kopplas till stora byggarbetsplatser med utländska gästarbetare. Hade gränskontroller och krav på negativa covidtest kunnat förhindra utvecklingen i ett tidigare skede?

– Svårt att veta. Så vitt jag förstår, från åtminstone några av de här byggarbetsplatserna, är att man har haft väldigt mycket testning. Men uppenbarligen har det inte hindrat att man ändå har fått in det. Det stora problemet med den typen av arbetsplatser är att stora mängder människor vistas väldigt nära varandra i stort sett dygnet runt. Även om bara någon enstaka slinker igenom testerna så får det väldigt snabbt en omfattande spridning i den miljön, säger Anders Tegnell.

