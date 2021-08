Agnes Wolds svar på 90 frågor om corona

Henke: Dessa kortade intervaller mellan dos 1 och 2 på 4 veckor pratar ju emot all expertis! Där talar man om ca 8 veckor! Hur är det med detta?

Det är absolut inte emot ”all expertis”. Tvärtom så var den ursprungliga modellen som testades för Pfizer 3 veckor mellan dos 1 och dos 2 och 4 veckor mellan dos 1 och dos 2 för Moderna. Det var det man testade i de ursprungliga studierna som visade fantastiskt bra skydd av dessa båda vacciner. Så att det funkar bra med 3 eller 4 veckor emellan är det ingen tvekan om.

Sedan ökade man intervallet, inte minst i Storbritannien, för att man ville att så många som möjligt skulle få dos 1, medan man tyckte att dos 2 gott kunde vänta. Då gick man upp till 6-7-8 veckor. Det är möjligt att man får lite bättre immunsvar om det går lite längre tid mellan dos 1 och dos 2, men det har aldrig testats i någon ordentlig studie. Tre eller fyra veckor var i alla fall det intervall som användes ursprungligen och det ger ett utmärkt skydd.

Tobias: Vilket är det mest evidens för skyddar oss från aerosol smitta av Sars Cov-2 FFP3 andningsskydd eller tvätta händerna med tvål och vatten?

Om det handlar om droppar som sprids genom luften är det andningsskydd som gäller. Eller att hålla avstånd till närmaste person. Att tvätta händerna kanske har en viss effekt om man får virus på händerna och råkar pilla in dem i ögenen (varifrån de förs till näsan via tårkanalerna), men det är väl mer osäkert.

Kim: Hej Jag har tagit min första dos vaccin och efter 7 veckor fick jag Corona , hur panik är det att ta den andra dosen vaccin , man hör bara att man har ett bra skydd mot covid efter sjukdom och sen tar man en dos , men hur är skyddet efter först vaccin sen sjukdom ?

Inte ett dugg panik. Du har skydd både av en genomgången infektion och dessutom en vaccinspruta. Att du skulle bli allvarligt sjuk om du träffar på coronan en gång till är väldigt osannolikt

Alicia: Hur tror du höst och vinter blir här I EU gällande corona?

Jag är inte särskilt bra på att förutspå framtiden. Men en sak vet jag och det är att det som är helt avgörande är hur stor andel av den vuxna befolkningen som är vaccinerad. Är den överväldigande majoriteten vaccinerad, blir det svårt för viruset att sprida sig särskilt mycket. Det finns en viss risk nu att vissa grupper, framför allt yngre män och framför allt personer med utländsk bakgrund, tvekar att vaccinera sig. De är oroliga för biverkningar och känner sig inte trygga med vaccinet. Om det blir låg vaccinationsgrad i en viss grupp finns alltid risk att det blir en viss smittspridning i den gruppen

Jörgen: Kan du förklara den höga smittspridningen i Storbritannien och Israel trots relativt högt vaccintäckning.

Nej, jag har inte studerat deras siffror närmare. Vad man får komma ihåg är att vi inte har någon kontrollgrupp - troligen hade smittspridningen varit 10 gånger högre om man inte vaccinerat. Vi har ju en betydligt mer smittsam variant nu, delta. Hade vi inte haft vaccinet hade vi antagligen haft en smittvåg som varit betydligt högre än den vi hade våren 2020.

Mariia: Hej, om man fått 2 sprutor, ska man fortsätta ha munskydd och annat skydd ute bland folk. Eller kan man ha som ”vanligt”, dvs leva som man gjorde innan Corona (sunt förnuft och normalt avstånd så gott det går i lokaltrafiken typ)

Nummer två, rekommenderar jag. Jag är dubbelvaccinerad och lever (ganska sansat) ungefär som vanligt. Några fester och sådant är det ju ändå inte, men jag umgås med vem jag vill och har inte munskydd på mig.

Lotta: Hej Jag hade Covid i mars, påvisade antikroppar och fullvaccinerad med Pfizer. Hur stor är risken att få/bära på smitta och smitta andra. Är fortfarande försiktig och håller avstånd, handhygien osv. Har en nära släkting som fått barn som man så klart vill hälsa på och mysa med. Men vill ju inte riskera att den lille eller mamman blir sjuk. Barnets mormor har också varit sjuk och är fullvaccinerad men gör hemtest inför varje besök. Vad göra? Ska man köra med hemtest för att hålla smittan från bebis o mamma? Kan man lita på hemtester till 100%? Tack för svar i förhand

Du är så skyddad du kan bli och risken att du ska bli sjuk och smitta någon annan är minimal. Bebisar är inte särskilt känsliga och inte heller deras 30-40-åriga mammor (det är 80-åringar man ska vara försiktig med). Hemtest låter helt onödigt, men vill man göra det så skadar det i alla fall inte. Hälsa bebisen!

Fia: På grund av förkylning och lite annat strul kommer det att dröja 14 veckor mellan dos 1 och dos 2 moderna för mig. Gör det nåt?

Det tror jag inte. Du kommer nog att få ett utmärkt immunsvar, gissar jag. Jag tog Astra och då var det 12 veckor emellan dos 1 och 2 och jag känner mig väldigt välvaccinerad

Anna: Har tagit två doser Pfizer sedan några månader tillbaka. Har läst att Pfizer ger sämre skydd mot deltavarianten. Hur pass försiktig skall man nu vara? Ffp2 munskydd och avstånd som innan vaccinationen? Har genomgående varit försiktig men börjar nu bli less faktiskt trodde att man kunde börja slappna av lite! Tack för att du ställer upp på detta sätt med chattar! Du är bäst!

Två doser Pfizer ger ett förträffligt skydd mot svår covid som kräver att man läggs in på sjukhus. Eftersom jag antar att du inte deltar i Tantra-läger och rejv-fester tycker jag att du kan slappna av och leva ett vanligt liv, om än lite lagom stillsamt. Jag är säker på att du ändå inte utsätter dig för några stora smittrisker

Gunbritt: Har två tonåriga barnbarn, 14 Respekt 17 år 17 åringen har fått en spruta. Jag har fått 2 Pfizer. Vågar jag träffa och krama dem ?

Absolut.

Lisa: Vad gör man åt att vissa får kraftig värk i alla leder eller även hjärtflimmer av vaccin. Ska man verkligen ta andra dosen och riskera bli sämre.

Det var en svår fråga. Ont i lederna tycker jag väl är OK, men hjärtflimmer tycker jag är något man bör fråga sin läkare om, innan man tar andra dosen

Johan: Många tidningar bedriver hatpropaganda mot ovaccinerade och deras önskan är i stort sett att dessa bör steglas eller iaf ansenlig prygel. Anser du samma sak eller hur tycker du de vedervärdiga ovaccinerade ska behandlas?

Folk får bestämma själva om de ska vaccinera sig eller inte.

Däremot känner jag själv ett visst hat mot dem som ägnar sig åt att med alla till buds stående medel sprida desinformation om vaccinerna via Youtube och nätet. Det tillverkas falska diagram, det hittas på hej vilt och det sitter gubbar i tweedkavaj och säger de mest vansinnigt felaktiga saker om vaccinerna. Det är uppenbart att det finns de som har intressen av att sprida skräck och osäkerhet och destabilisera våra samhällen. Dem skulle jag gärna vilja prygla om jag kunde få tag på dem

Ingrid: Hur stor är risken att en fullvaccinerad smittar en annan fullvaccinerad?

Så vitt jag vet har ingen undersökt risken för att en fullvaccinerad, om hen skulle bli smittad av covid, smittar vidare.

Risken att bli smittad om man är vaccinerad är förstås avsevärt lägre än om man är ovaccinerad, exakt hur mycket lägre varierar mellan studier, men säg 5-10 gånger.

Vår erfarenhet från tidigare infektionssjukdomar, till exempel mässlingen, säger oss att den som är vaccinerad, men ändå blir smittad, har låg risk att smitta andra i sin tur.

Det är ju så epidemier dör ut - allt fler blir immuna och de smittar allt färre och till sist har viruset svårt att hålla sig i cirkulation.

Andy: Jag tror personligen att man i land efter land kommer sluta mäta ”smittade” om 1-2 månader och fokusera på dödsfall/sjukvård istället, för man kan ju inte hålla på att mäta detta till världs ende...börjar nästan bli lite patetiskt! Vad tror du, kommer man mäta detta speciellt länge till?

Ingen aning. Så länge man fortsätter att testa så kommer man väl att registrera hur många som är positiva, antar jag. Man mäter ju varje år på ett ungefär hur smittspridningen är för influensa och en massa andra virus, så jag har svårt att tänka mig att man kommer att sluta. Naturligtvis kommer provtagningen att så småningom avta. Om en stor majoritet vaccinerar sig avtar smittan och så småningom blir svår covid inte vanligare än andra allvarliga luftvägsinfektioner och då avtar väl intresset. Men eftersom detta är den första pandemin vi haft sedan vi haft tillgång till alla mätverktyg och analyser, så tror jag att många tycker det är otroligt intressant att följa coronan under decennier. För att förstå vad som händer när ett helt nytt virus uppenbarar sig i världen

Åse: Hej, hur pass stort skydd I procent räknar man att man har man efter dos 1 respektive dos 2 av vaccin med Pfizer? Känns som det är lite olika bud.

Det är en massa olika bud och jag har inte full koll. Det viktiga är att om du fått två doser så är du närmast garanterad att slippa dö eller hamna på IVA. I alla fall om du inte är väldigt gammal eller har någon immundefekt eller immundämpande behandling

Maria: Hej Agnes! En stor del av min 72-åriga mammas liv innan corona var sällskapsdans foxtrot, bugg på dansställen, båtar och med det stort socialt umgänge och längtan åter är rätt stor. Nu när många i den åldersgruppen fått två sprutor osv. Vågar du dig på en gissning när den typen av tillställningar kan tänkas dra igång?

Det har jag ingen koll på, men jag hoppas på så snart som möjligt för din mammas skull. Det låter ju helt underbart att foxtrotta och bugga sig igenom den senare delen av livet.

Mimi: Jag har fått två sprutor samt haft covid, mina päron har också fått två sprutor. Hur rädd behöver jag vara för att de ska smittas och bli allvarligt sjuka?

Inte ett dugg. Inte mer än du oroar dig för att de ska bli påkörda eller bitna av en galen hun. Man kan aldrig vara 100% säker på något, men fullvaccinerade päron och fullvaccinerade barn är så bra det kan bli.

Helena: Jag har fått två doser vaccin (sista vid midsommar) men är nu hemma i karantän då jag testats positiv för Corona - hur vanligt är detta? Och kan jag få andra Corona varianter fler gånger?

Jag minns inte exakt hur vanligt det är men gissar några procents sannolikhet. Uppenbarligen har du inga rejäla symtom vilket är det viktiga, men irriterande att vara karantäniserad. För varje gång du får corona minskar risken att du får det igen och, även om du skulle få det igen, så minskar risken för symtom. Så till sist blir det ju en akademisk fråga - hade ingen testat dig hade du väl inte märkt att du hade en extremt lindrig släng av coronan

Mikko: Varför gäller svensk coronapasset bara 3 månader när vissa andra EU läder har tex 6 månader har sverige fått sämre vaccin än andra länder? Vad händer efter att 3 månader har gått?

Jag inbillar mig att man helt enkelt loggar in en gång till och får ett nytt pass. Varför man har bäst-före-datum på bara 3 månader har jag ingen aning om, men det handlar nog inte om att vaccineffekten är så kortvarig, utan något annat

Eva: Hej! Har haft corona för 8 veckor sedan och nu ska jag ta min första dos av vaccinet i veckan, behöver jag ta en dos 2 alls eller?

Nej, det behövs inte. Känn efter om du får mycket biverkningar, vilket är vanligt om man haft covid och sedan tagit en vaccinspruta. Då kan du skippa spruta nummer två. Känner du inga biverkningar kan du ta en till spruta om du vill, men du har ett bra skydd även om du hoppar över den

Emma: Du har tidigare dragit en lans för tegnells tidigare teori om att inte ha munskydd. Kan om du vill ta fram uttalanden om detta. Konsekvensen blev att flertalet inte anvönde skydd vilket ledde till att flera dog som hade lverlevt om dessa använt skydden. Hur känns det att vara en mördare bara för att kunna gå på gratis festbalunser med tegnell. Obs, ej sarkastisk utan vedervärdigt hur du bidrog till mördandet.

Det är inte en teori utan det är en sammanvägning av de studier som finns av munskydd som inte visar någon särskilt stark effekt. Jag har aldrig träffat Tegnell och ej mindre varit på baluns med honom.

Jocke: Hade covid för 9 mån och är vaccinerad med två sprutor, hur bra skydd har jag?

Enormt bra skydd

Joel: Hej! Hur smittsam är man om man blir smittad trots att man är fullvaccinerad?

Ja, det är just frågan. Jag kan inte påminna mig om att jag sett några studier. Personligen tror jag inte man är särskilt smittsam, vilket jag bygger på iakttagelser under ett mässlingsutbrott i Göteborg vid årsskilftet 2016/17. Personer som haft mässling som barn blev aldrig sjuka, men en del vårdpersonal som vaccinerats med en spruta för ganska länge sedan blev sjuka (troligen för att de exponerades för stora doser mässlingsvirus när de vårdade mässlingssjuka patienter). Ingen av dem smittade dock någon annan, trots att de var sjuka.

Leif Olsson: Tog vanlig influensavaccin i våras+ två doser covidvaccin. Är det någon fördel?

Då är du skyddad mot covid och mot FÖRRA årets influensa. Nästa influensasäsong (som börjar i november-december) kan det vara nya influensastammar som cirkulerar och då får du ta nytt influensavaccin! Det får man göra varje år.

Marie: Är det inte förskräckligt mkt biverkningar av vaccinen..många säger att dom hellre dör av sjukdom än av en injektion..?

Tvärtom. Det finns en farlig, otäck biverkan och den är oerhört ovanlig (mindre än 1 på hundra tusen drabbas) och det är kombinationen av blodproppar och blödning (TT-syndromet - trombos och trombocytopeni) som man sett efter Astra-vaccinet (och även Jansen-vaccinet som liknar Astra och används i USA).

Sedan har man sett i USA och Israel, där man vaccinerat många unga personer, att unga män tycks ha ökad risk för övergående hjärtsäcks- eller hjärtmuskelinflammation.

Sedan finns, med alla vacciner, en viss risk för allvarlig allergisk biverkan. Det tycks vara ovanligt med covid-vaccinerna.

Så totalt sett kan man säga att man hittills sett väldigt LITE biverkningar med dessa vacciner. Trots att flera hundra miljoner vaccinerat sig i Europa och 2 miljarder i världen.

Uppenbarligen finns det personer som har ett intresse av att svartmåla dessa vacciner så folk ska bli rädda för att ta dem. Vad deras syfte är vet jag inte - lyssna inte på dem eller på dem som lyssnat på en massa skräckhistorier på nätet.

Claes: Vad ska jag göra om jag blir sjuk? Några mediciner jag kan ha hemma som kan hjälpa?

Nej. Det man ska vara uppmärksam på är om man blir helt orkeslös ungefär 8-10 dagar efter att man insjuknat. Om man sitter och flåsar efter att ha gått från köksstolen till soffan. Då ska man kontakta sjukvården

Olle: WHO:s senaste hypotes är att pandemin började med att en apa utklädd till människa smittade flera hundra gäster på ett diskotek i Hongkong. Jag tycker att det låter osannolikt. Vad tycker du?

Trevlig teori. Klä upp en man i tweedkavaj (som pratar engelska) och spela in en Youtube-film så kommer säkert 10 miljoner att tro på det. Good luck!

Lena: Äldre släktingar som inte vågar träffa barnbarn p g a ”barnen är inte vacccinerade” Är det rimligt att vara så försiktig?

Ingen aning. Gissar att jag kommer att få en mRNA-booster så småningom (66 år, 2x Astra)

Ola: Du skriver ; ”Det är inte en teori utan det är en sammanvägning av de studier som finns av munskydd som inte visar någon särskilt stark effekt” Ibland är bondförnuft bra. Det finns inga studier som visar att munskydd vid kirurgi är nödvändigt men ändå används det!

Där har du fel, min vän. Det finns studier som visar att munskydd vid kirurgi inte hjälper mot infektioner efter operation. Sista gången jag tittade på detta, hade man till och med vid en sammanvägning, funnit att risken var ökad. Varför det? Förmodligen för att man i princip aldrig får sårinfektioner med munbakterier, utan alltid med hudbakterier. När man står på operation med munskydd så börjar det ibland klia och då grimascherar man. Kanske gnider man då av lite hudflagor (med hudbakterier på) som ramlar ned i operationssåret. Nej, ingen har visat munskyddens nytta vid operation, men de används ändå för att alla är vana vid dem och de skulle känna sig konstiga utan dem.

Åsa: Har fått en dos Pfizer och ca fem minuter efter sprutan fick jag domningar i ansikte hand och fot på samma sida som sprutan togs, det är åtta veckor sedan har fortfarande besvär och inte fått svar vad det beror på och nu undrar jag hur länge man kan vänta mellan vaccinationerna? Är rädd för mer biverkningar.

Jag förstår att du känner dig orolig för detta. Jag kan inte alls svara på vad det kan bero på. Prata med någon läkare om detta. Du kan strunta i andra sprutan, och få sämre skydd men ändå bättre än utan någon spruta, eller du kan välja att ta även andra sprutan. Men prata med någon först så du känner dig trygg.

Mike: Får man ett vaccinpass om man tar bara en spruta?

Nej, man måste vara fullvaccinerad.

Axel: Är det ett bra tecken att jag knappt kände några biverkningar alls efter dos 1?

Det spelar nog ingen roll, i alla fall har jag inte sett några studier på om biverkningar relaterar till skyddet man får efter sin vaccination.

Christoffer: Hej! Finns det några riktlinjer/fall kring risker med vaccinering av äldre personer som har autoimmuna sjukdomar? Och medicinerar med t ex metothrexat?

Det är inte farligt att ta vaccinet. Tvärtom är det ju viktigt att reumatiker, som är infektionskänsliga, får så bra infektionsskydd som möjligt. Det kan däremot hända att man svarar lite sämre så man kanske behöver ta en tredje dos efter ett tag.

Anders: Ponera att skyddet från vaccinet varar x år men att skyddet efter en riktig infektion varar för resten av livet. Vad händer då om man blir infekterad när man är fullvaccinerad? Kommer man att utveckla samma skydd som de som inte har tagit någon dos vaccin?

Ja, det är troligt. Det som är bra är att det finns en blandning av folk som har skydd efter genomgången infektion, och sådana som är skyddade genom vaccination. Dessutom är det bra att det finns flera olika vacciner som ger en liten smula olika profil på skyddet. Kombinationen vaccin + infektion borde vara förträfflig.

Sanne: Har svår RA och är tveksam till vaccinet, pga alla biverkningar man kan få. Har du sett om det finns några studier om hur RA-patienter reagerat på vaccinet?

O, nej! Det är jätteviktigt att du som RA-patient vaccinerar dig, för du är mer infektionskänslig än andra.

Det finns två typer av biverkningar - de vanliga som är ofarliga. Feber, värk i kroppen, trötthet, etc. De motsvarar en mild västanfläkt av de symtom man får avfö själva infektionen.

Sedan finns det allvarliga biverkningar. De är extremt ovanliga. För Pfizer och Moderna finns det för närvarande inga allvarliga biverkningar för medelålders/äldre. Så tro för Guds skull inte på propagandan att det skulle finnas farliga biverkningar med dessa vacciner.

Lars: Ovaccinerad 52 år, om man inte har fått Covid fast man har rör sig som ungefär som vanligt. Går på gym mm. Vad säger evidens gällande sannolikheten för att bli smittad nu? Är sannolikheten låg eftersom man inte blivit smittad?

Just nu är det låg smittspridning. Du bör absolut vaccinera dig eftersom du är man och >50. Även om smittspridningen är beskedlig, kan du råka träffa på en individ som smittar dig och det är ingenting man märker innan eller kan vara säker på att undvika. Vaccinerna är utmärkta och har (förutom Astra som inte är aktuellt) inga allvarliga biverkningar registrerade ännu för din åldersgrupp, så det är ingenting att tveka om. Vaccinera dig med en gång - tänk på att det tar 14 dagar innan immunsvaret är igångsparkat och bortåt 2 månader innan du fått dina två sprutor och har fullt immusvar. Det kan ha hänt mycket på den tiden.

Vendela: Hej, Har bekräftade antikroppar mot Covid och varit ordentligt sjuk. Är det inte bra om jag skippar vaccinering så att det finns någon kvar med naturlig immunitet? Minns att du gav en annan tjej som också haft det, rådet att typ i princip försöka smitta sig själv en gång till för att hålla systemet uppdaterat, den naturliga vägen?

Din immunitet som du fått genom infektionen kan ingen ta ifrån dig - den finns kvar. Om du väljer att ta en vaccinspruta till, så får du nog ännu lite bättre skydd. I alla fall blir den immunitet du fick genom infektionen inte sämre av om du väljer att komplettera med en vaccinspruta.

Martin: Äntligen är du tillbaka! Har du hunnit se över hur vaccination på 12-15 åringar verkar? Ser många grannländer vaccinerar.Väntar spänt för att se många bli vaccinerade då det knappt är biverkningar även i denna unga ålder.

Ja, nu är jag tillbaka, fast jag har fortfarande semester och sitter och tittar ut över en vik av Östersjön. Jag tycker spontant att man bör vänta lite innan man vaccinerar de unga. Om ett halvår har det vaccinerats miljontals 12-15-åringar över hela världen och då kan vi se om det var tryggt och säkert och då vet man det. Vi vet ju att vaccinerna är extremt säkra för vuxna människor där många hundra miljoner vaccinerat sig utan att mer än en riktigt allvarlig biverkan upptäckts (blodproppar och blödning efter Astra-vaccinet främst hos personer under 50 års ålder). Men barns immunsystem ser ju inte exakt likadant ut som vuxnas, så därför tycker jag att man gott kan vänta ett tag med att vaccinera dem. Dessutom blir ju barn så väldigt sällan svårt sjuka.

Patrik: Vad tror du angående vaccination av våra barn? Vilken ålder är vettig som minimum ... tänker pga ev. biverkningar osv. ?

Det kommer ju att ändra sig hela tiden, i och med att vi får mer data på säkerheten ju fler som vaccinerar sig. För närvarande tycker jag 18 är en lämplig ålder, men om 16-17-åringar vill vaccinera sig går det säkert bra det med. Nu vaccinerar ju många länder 12-åringar och uppåt och om det inte ger några allvarliga biverkningar inom ett halvår, kan man nog anta att även det är ganska säkert. Från tidigare vacciner vet man att nya, allvarliga biverkningar brukar visa sig inom 6-12 månader. Så för vuxna ser vaccinerna väldigt säkra ut. Barn har man börjat vaccinera nu, kanske 8 månader efter att man startade vaccination av vuxna. Så därför har man 8 månaders mindre erfarenhet av dem, helt enkelt

Kent L: Om en vaccinerad inte får symtom vid smitta - är då inte risken större att den för smittan vidare än en ovaccinerad som får symtom och därmed kan vara försiktigare?

Nej, det är mycket mindre risk att en vaccinerad blir smittad än en ovaccinerad och att vaccinerade personer skulle utgöra någon viktig smittkälla begriper jag inte varför man snackar så mycket om. Det är ju helt snurrigt. Alla som är vaccinerade mot mässlingen kan ju åka utomlands även om det pågår mässlingsepidemier (vilket det gör i många länder som har sämre vaccinationstäckning än Sverige). Inte oroar man sig för att man skulle smitta någon med mässlingen när man kommer hem (utan att själv ha blivit sjuk)? Nej, är man vaccinerad blir man inte sjuk (annat än undantagsvis) och man kommer förstås också att mycket sällan riskera att smitta någon annan.

Anders: Så att bli smittad om man är fullvaccinerad kan till och med vara bättre än att inte bli smittad? Om immuniteten blir livslång efter genomgången infektion, menar jag.

Ja, under förutsättning att man blir endast lindrigt sjuk. Det finns förstås enstaka undantag (någon procent) som råkar bli ordentligt sjuka och till och med hamna på sjukhus, trots vaccination. Det är olika med olika virus hur lång immuniteten är - mässling ger livslång immunitet efter genomgången infektion (men inte efter vaccination). Hur det är med covid är svårt att veta, men troligen är immuniteten inte livslång. Kanske får man infektionen flera gånger, men mildare och mildare för varje gång och till sist inte alls.

Ullan: Har du klippt dig än? :-)

Jajamensan. Men eftersom håret vuxit ut och blivit långt så klippte jag inte det så kort som innan utan har någon sorts pagefrisyr. Det råder delade meningar om huruvida jag ska behålla den eller klippa det kort, men nu kör jag på den här något år i alla fall.

Fredde: Tycker det är otäckt av dig att skriva: för guds skull ta vaccinet och lyssna inte på ngt annat. Finns många uppgifter om svåra biverkningar efter vaccinet. Vilket ansvar kommer vi att kunna utkräva dig och övriga experter på om det visar sig att många många får svåra biverkningar av vaccinet? Läkemedelsbolagen har ju en friskrivning så dom kan aldrig bli åtalade. Har ni Volga friskrivning som experter?

En massa uppgifter finns det, men de är spridda av folk som vill så ut misstro mot allt möjligt, inklusive våra vacciner. Man registrerar hela tiden allt möjligt som händer folk som får vaccinet, stort som smått, feber, förlamningar, stroke och död. Sedan gäller det att sortera ut om något av detta beror på vaccinet, eller om allt var sådant som skulle hänt ändå (betänk att man vaccinerat flera hundra miljoner personer i Europa och mer än 100 miljoner i USA). Man sitter och räknar och räknar på risken att få, till exempel blodpropp, hos dem som vaccinerat sig och jämför med dem som INTE vaccinerat sig men är i samma ålder och bor i samma land. Det sitter tusentals människor och sysslar med dessa beräkningar hela dagarna. Om och när de har kommit fram till att någonting allvarligt hänt OFTARE hos dem som vaccinerats än hos personer i samma ålder och land, som inte vaccinerats, så misstänker man att det kan röra sig om en biverkan. Man fortsätter med analyserna, bland annat undersöker man förstås om samma sorts allvarliga symtom eller sjukdom uppträder även i andra länder, inte bara i Europa, utan exempelvis i USA. Det var sådana analyser som gjorde att man kunde knyta det mycket ovanliga, men farliga, TT-syndromet (trombos och trombocytopeni, alltså blodproppar och blödning) till Astras vaccin, och senare även till Jansens (som är uppbyggt på samma sätt). Nu utreder man även om övergående hjärtmuskel-/hjärtsäcks-inflammation hos yngre män kan vara en biverkan av mRNA-vaccinerna, vilket man sett indikationer på i Israel och USA.

Allt prat om en massa andra farliga biverkningar med dessa vacciner är fullständig desinformation. Naturligtvis kan man inte vara helt säker på att inte någon annan farlig (och ovanlig) biverkan dyker upp, men sannolikheten minskar drastiskt, ju längre tiden går. De flesta ovanliga och farliga biverkningar brukar upptäckas inom 6-12 månader efter att ett nytt vaccin lanserats och, förutom de biverkningar jag nämnde, ser det knappast ut att dyka upp så mycket mer.

Av någon anledning finns det uppenbarligen olika aktörer som har intresse att sprida desinformation om att vaccinerna har en massa biverkningar (det har de naturligtvis, men det är banala biverkningar som feber, trötthet och ont i armen). Man har visat en rysk troll-kampanj mot Astras vaccin, riktad mot Indien, där man försökte lura i folk att man blev en apa om man tog vaccinet (eftersom det virus som ingår i Astra-vaccinet isolerats från början från en schimpans). Det går rykten om att man blir infertil, att man dör, etc, etc. Allt detta är trollande som antingen görs av folk som gillar att ställa till oro, ungefär som barn som rör runt i myrstackar eller rycker vingarna av flugor, eller av mer välorganiserade aktörer, som vill orsaka misstro mot våra myndigheter i den rika och välordnade västvärlden.

Ola: Känner till dessa studier du nämner gällande munskydd och kirurgi, men finns också dess motsats. ”Conclusions The source of bacterial contamination in SMs was the body surface of the surgeons rather than the OR environment. Moreover, we recommend that surgeons should change the mask after each operation, especially those beyond 2 hours. Double-layered SMs or those with excellent filtration function may also be a better alternative.” Jag tror du skulle föredra om du skulle behöva opereras av mig ( kirurg ) att jag då använde munskydd eller hur? Vore intressant med ett samtal mellan dig och vetenskapsforum covid 19 som välsignar munskydd ;-)

Nej, jag skulle faktiskt föredra att opereras av en kirurg utan munskydd. Eftersom det troligen ger lite mindre risk för sårinfektion

Sofia: Jag är 70 år gammal, fick två doser av AZ, den andra 3 juni. Nu har jag en möjlighet att ta Pfeizer eftersom jag befinner mig utomlands och har den möjligheten. Tycker du att jag ska ta den eller är det för tidigt. Jag har litat på ditt omdöme under hela pandemin, tack

Ja, varför inte. Slå till för tusan! Man ångrar sällan en vaccinspruta.

Leni: Tycker du som jag att våra ungdomar är fantastiska som visar så stort intresse för att vaccinera sig?

Jättebra. Jag blir däremot bekymrad när jag hör på radion om lite äldre killar/män som uppenbarligen blivit rädda för att vaccinera sig. Troligen på grund av den omfattande desinformation som flödar på nätet. Det sorgliga är att de smarta och välutbildade vaccinerar sig, men det som sitter och hänger lite för mycket framför Youtube tror att vaccinerna är farliga och i allra värsta fall får de en allvarlig sjukdom. Det är ett demokratiskt problem att så många utsätts för desinformation på nätet.

Folke Söderström: För någon månad sedan fanns det signaler om att Pfizervaccinen eventuellt ger livslångt coronaskydd. Något nytt på den fronten? Tack för din ihärdighet förresten.

Det är nog att hoppas lite för mycket. Den som lever får se. Jag är helt trygg i förvissningen att man kommer att utveckla nya boostrar och varianter som tar olika mutanter om det behövs framöver. Det viktigaste är att vi fått ett grundskydd med två sprutor, sedan kan man kanske behöva mixtra lite framöver. Som med stelkrampen, som man tar lite då och då

Emma: Varför är så många barn inlagda på sjukhus i usa? Är delta farligare för amerikanska barn?

USA har en oerhört mycket sämre barnhälsa än Sverige. De har en barnadödlighet som är i paritet med de fattigaste länderna i Europa. De har ett uselt uppbyggt sjukvårdssystem som bara fungerar bra för den som har försäkringar och uselt för fattiga. Även vuxna människor har mycket högre dödlighet i USA än Sverige om de hamnar på sjukhus eller IVA med covid. Vi har en väldigt bra folkhälsa och ett väldigt bra sjukvårdssystem

Hanna: Hej Agnes! Är gravid med bf 27/9. Fick bekräftat Corona i december med endast bortfall av lukt/smak, i övrigt inga andra symptom. Fick bekräftade antikroppar i mitten på januari. Har ännu inte vaccinerat mig utan vill vänta till efter förlossning. Ser du någon större fara med detta? Finns det någon speciell oro med att få vaccinet under amning? Tack för svar!

Det låter jättebra. Finns ingen anledning att vaccinera sig under graviditeten när du haft covid. Vaccinet har absolut ingen negativ effekt på amningen eller på barnet som dricker bröstmjölken.

Katarina: Hej Agnes! Finns det någon tidigare pandemi i historien som påverkat världen på samma sätt som covid-19?

Tja, digerdöden när 1/3 av befolkningen dog. Det påverkade i alla fall Europa under något sekel. Vad som hände i andra världsdelar är jag inte historiekunnig nog att veta.

Anna: Har förra veckan varit med min 16-åriga, snart 17-åriga son till vaccinering. Han fick Moderna. Vi trodde bara att Pfizers vaccin gällde för de yngre och det känns osäkert med ett vaccin som godkänts så nyligen och på så få ungdomar. Senare upptäckte jag via media att det finns en ovanlig biverkan, hjärtinflammation för unga män, vilket vi tyvärr inte fick info om vid vaccinerings tillfället. Vi funderar på att strunta i den andra sprutan eller vänta med den andra, tills det framkommer mer info. Har han någon nytta av en spruta? Hur blir det om han väntar för länge med den andra eller hoppar över den? Jag är visserligen cancersjuk och det är en fördel för oss båda att jag inte blir smittad genom att han kan dra hem smitta från skolan men, det är viktigare att han som är ung inte blir drabbad av onödiga biverkningar, så det är lite knepigt. För och andra sidan så kan det ju drabba honom om jag blir svårt sjuk i Covid-19 och inte kan få mina behandlingar (kroniker). Hur skyddade tror du att vi är om han tar endast en spruta och jag är fullvaccinerad med Pfizers (tog i Mars, April så kanske dags för dos 3 i vinter). Tacksam för svar

Den eventuella biverkan man diskuterar hos unga män (hjärtsäcks- eller hjärtmuskelinflammation) gäller nog både Pfizer och Moderna om jag är rätt underrättad (jag tror jag främst läst om Pfizer). Den uppträder sällan efter första sprutan, oftare efter andra sprutan (men förstås även då väldigt sällan om man ser till hela gruppen vaccinerade). Eftersom vaccinet tycks ha ännu bättre effekt på unga än på vuxna (där det har superbra effekt) och eftersom unga har så låg risk att få allvarlig covid, är det absolut ett rimligt alternativ att bara ta en spruta, om man oroar sig för den eventuella biverkan. Det ger ett ganska bra skydd, och så slipper ni tänka på den eventuella biverkan om han tar en spruta till.

Vi har ju vaccinerat så få unga i Sverige hittills, så det är väl lite oklart hur stor risken är för hjärtinflammationen. Det lär klarna under hösten. Men, som sagt, en spruta är också en spruta och ger definitivt ett visst skydd. Och du är ju fullvaccinerad. Han kan ju alltid ta en andra spruta lite senare om han (och du) kommer på andra tankar.

Pip: Fick ökad tinnitus av dos 1 Pfizer. Orolig för dos 2. Sett att detta utreds som biverkning i USA. Vill ikte leva resten av livet med rjut i öronen för att ha tagit en extra vaccindos av något där jag är låg risk (38 år). Hur ska man tänka?

Hoppa över den då. En dos är betydligt bättre än ingen dos och om du går och tänker på tinnitus så är risken att du blir helt nipprig av det. Som 38-åring har du ju inte särskilt stor risk för allvarlig covid och den har definitivt minskat av din spruta, även om den hade minskat mer med två sprutor. Om man avfärdar tinnitus som biverkan efter ett halvår kan du ju lugnt gå och ta din andra spruta utan oro då.

June: Men man blir ju uppenbarligen inte immun av vaccinet? Det känns ju som vaccinet driver på pandemin istället för att dämpa den? Nej,man blir inte lika sjuk men man smittar ändå lika mycket som en ovaccinerad och tänk alla dom som inte kan ta vaccinet,hur ska livet bli för dom? Stänga in sig för all framtid eller?

Detta är fulltständigt vansinnig desinformation och jag förstår inte varifrån den kommer. Varför inbillar sig alla att vaccinet inte minskar smittspridningen - det är klart att det gör. Dels vet vi det från alla andra vacciner och dels har vi sett det i Storbritannien och Israel. Dessutom är dessa vacciner så beskaffade att ALLA KAN TA DEM. Till skillnad från mässlingsvaccinet, exempelvis, som innehåller ”levande” virus och därför inte kan ges till folk med jättedåligt immunförsvar, innehåller vaccinerna mot covid inga virus som kan ge dig en infektion (om du inte tar Sputnik förstås). Däremot finns det förstås personer som har ett dåligt immunförsvar och därför svarar dåligt på vaccinet, men det är en helt annan sak.

Jag vet inte vem eller vilka som håller på och sprider ut dessa felaktigheter om covid-vaccinerna. 1) De är de mest effektiva vaccinerna mänskligheten har skådat 2) Alla kan ta dem, inklusive personer med uselt immuförsvar 3) De har hittills visat sig ha få biverkningar och har tagits av mer än en miljard människor jorden över.

Hade vi INTE fått dessa vacciner, hade vi fått sitta inne i ett par år till, tills tillräckligt stor andel av de yngre fått sjukdomen och skaffat sig immunitet, medan vi lite äldre hade fått sitta och isolera oss fram till dess.

Det är fullständigt otroligt hur man kan omvandla en sådan fullständig succé som dessa vacciner, till något skumt och osäkert.

Karolina: Hej Jag har nyligen fått veta att jag är gravid. Jag har sedan innan fått första dosen vaccinet hur ska jag tänka med den andra? Såg att FHM rekommenderar att vänta till efter v 12. Men finns där några risker att skada fostert vid vaccination? Mvh Karolina

Nej, det finns inga kända risker. Jag tror det ligger till så här: Det är ganska vanligt med tidiga missfall. Om man vaccinerar sig tidigt i graviditeten och råkar få ett missfall så kan man gräma sig hela livet i tron att det var vaccinet som orsakade missfallet. Missfallsrisken minskar rejält under senare delen av graviditeten, så då är risken minimal att man ska råka få ett missfall som man tror beror på vaccinationen. Det tror jag är förklaringen, helt enkelt.

Erika: Hur tycker du man ska göra återgången till kontoret för oss som arbetar hemifrån sedan dryga året blir så smittsäkert som möjligt?

1) Undvik fikarummet, framför allt att köa framför mikrougnen och diskmaskinen 2) Förbjud APT och liknande möten där man sitter ihopträngd i ett litet rum och lyssnar på en chef.

Då tror jag man blir av med 90% av smittrisken.

Ebba Lind: Ang min fråga, tryckte på fel knapp. Hoppas på svar ändå. AZ andra sprutan därefter hjärtklappning, nu i 2 mån efter andra sprutan

Svårt att tro att det har med sprutan att göra, men om du har någon husläkare kan du alltid fråga.

Marcus: Du rekommenderar hen att inte ta dos 2 av div anledningar men då är det viktigt att avbokning sker så att andra kan vaccinera sig..

Det har du förstås rätt i! DEN SOM AV NÅGON ANLEDNING INTE SKA TA SIN ANDRA DOS SKA AVBOKA TIDEN SÅ NÅGON ANNAN KAN FÅ SPRUTAN!

Kristina: Jag är 78 år och har fått Astra, den andra dosen i mitten av juni. Nu talas det väldigt lite om Astra. Är så orolig att mitt skydd inte ska räcka. Borde inte vi i riskgrupp få en påfyllning snart, vad tycker du?

Jag har också fått 2 Astra. Jag tror att det kanske kommer en tredje spruta framåt sena hösten, men det är en ren spekulation.

Ingo: Tycker det är förskräckligt med smak- o luktbortfall som inte verkar gå över hos många. Kan man drabbas av det som fullvaccinerad om man får milda symptom?

Det vet jag inte men det borde inte vara vanligt

Johanna: Hur ska man tänka när man är gravid och dubbelt vaccinerad? Bör man fortfarande vara extra försiktig?

Nej, man är väl inte ute och festar så mycket ändå när man är gravid så jag tror inte man behöver tänka på något särskilt.

Johan Franzén: CDC har ju nu gått ut med att de skall ersätta PCR-testerna med annan test. Varför? Då har alltså PCR-testerna varit tillräckligt pålitliga eller?

Inte hört talas om, låter konstigt. PCR används ju alltid, överallt, för att detektera bakterier och virus och svampar, så jag har svårt att tänka mig att det skulle bytas ut. Och mot vaddå i så fall?

Anna: Tack Agnes för ditt svar. Pratat med sonen och det kändes skönt att kunna avvakta lite med beslut om den andra sprutan. Sedan får vi väl väga in smittläget, vad som framgår av forskningen av denna biverkning och hur de unga pojkarna drabbas av den nya Deltavarianten. Det är ju många unga killar som idrottar med förkylningssymtom och får hjärtinflammation annars också så frågan är ju hur mycket som beror på vaccinet. Har kollat siffror från USA och det är ju som du också skrev völdig ovanlig biverkning. Fördelar och nackdelar. Vi får väga dom under höstens gång mot varandra. God natt!

Exakt. Låter väldigt klokt. God natt!

Stefan: Skulle du säga att Michael Yeadon är en trovärdig person?

Ingen aning om vem det är.

Berit: Undrar hur ett redan överaktivt immunförsvar reagerar på vaccinen. Gäller många med autoimmuna sjukdomar

Jag har inte hört att det varit några problem med den patientgruppen vad gäller vaccin

Ingo: Hur ser du allmänt på vaccineringar? Bör man ge barnen covid och vattkopps-vaccin?

Jag älskar vacciner. Om jag hade småbarn hade jag shoppat vattkoppsvaccin åt mina barn. Jag har just shoppat bältros-vaccin åt maken. Dyrt, men jag är inte så intresserad av annan lyxkonsumtion, så ett lyxvaccin tycker jag kan vara trevligt.

Covid-vaccin tycker jag man ska vänta med att ge barnen. De får ju sällan allvarlig covid och man kan gott vänta tills man ser hur säkert det är när man börjar vaccinera barn i olika länder världen över. Jag glädjer mig över att mina barn vaccinerar sig mot covid, men jag skulle inte tycka om ifall barnbarnen skulle vaccineras i dagsläget. Om något år kanske det har ändrat sig.

Jessica: Jag känner mig konstant trött efter första sprutan, är det normalt? Rädd nu för att ta tvåan pga denna trötthet som e hemsk.

Det är extremt normalt att få trötthet som biverkan av sprutan, men det låter inte normalt att det inte går över. Jag tycker du ska kolla att det inte är något annat -sköldkörteln eller blodbrist eller något. Gå till husläkaren

Marie: Vill du snälla inge lite hopp i en oroad småbarnsförälder. Så innerligt bedrövad över skiten. Behöver lära mig att inte titta oroat över axeln vartän jag är. Hostar nån till får jag panik tex. När ska man kunna slappna av igen. Oroad för min ettårings skull, för min äldre mammas skull, för min sambos skull som har astma och för min skull som har ms. Alla vi är (för stunden) fullvaccinerade, förutom bebis såklart. Men känns så otröstligt allt. Tack snälla för din tid du tar dig!

Ja, det är inte lätt att bota bacillskräck när den slagit klorna i en. Och då är vi ändå förskonade jämfört med USA och Tyskland och många andra länder där man gått med munskydd och barnen varit hemma från skolan länge.

För att börja med ettåringen kan du bara sluta oroa dig med en gång. Små barn har faktiskt mindre risk att dö i covid än i influensa, som kommer varje år. Risken att dö i covid är helt beroende av åldern och är enormt låg hos barn.

Vad gäller din MS så saxar jag från nätet: ”Det finns inget stöd för att personer med MS lättare smittas av SARS-CoV-2 eller att MS utgör ökad risk för svårare COVID-19 infektion. (https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2021/01/UPPDATERING_MS-SA%CC%88LLSKAPET-REKOMMENDERAR-CORONAVIRUS-COVID-19_210105-1.pdf). Det låter väl ganska betryggande och nu är du ju dessutom fullvaccinerad. Kanske har du lite sämre vaccineffekt än andra, men du har inte högre risk för svår sjukdom och du är inte lastgammal och bör därför klara en eventuell covid mycket bra.

Så är det sambon med astma. Astma i sig är ingen riskfaktor för svår covid. Med undantag om man haft den väldigt länge och fått permanenta skador på luftvägarna så att man har dåligt infektionsförsvar generellt. Det finns till och med studier som tyder på att astma, eller troligen den medicinering med kortisonpreparat som astmatiker tar, är en skyddsfaktor för covid (https://medicine.yale.edu/news-article/asthma-allergies-and-covid-19-explained/).

Jag vet inte exakt hur man gör för att träna bort en bacillskräck, men generellt så behandlar man ju fobier med exponering. Man ska alltså utsätta sig för det som man inbillar sig är farligt (men inte är det). Det funkar ju inte att säga ”tänk inte på det”, för det gör man ändå.

Om sambon har mindre covid-skräck, kanske du kan låta honom bestämma hur ni ska leva lite mer avslappnat. Annars kanske du känner någon eller några som inte är så infektions-skraja av sig, som du kan umgås med för att vänja dig av med covid-skräcken. I värsta fall finns det ju psykologer och jag antar att de kan träna bort en covid-fobi, precis som en spindel-fobi. Lycka till!

Lotta: Många av er experter som svarar på frågor här säger ”vill du vara med ute i samhället så vaccinera dig”. I Sverige är det helt frivilligt att vaccineras eller ej så jag tycker att det är provocerande med sådana kommentarer då vi är ett antal som inte kan eller vill vaccineras.

Det har jag aldrig sagt. Alla som bor här är ju med i samhället vare sig de (och vi) vill eller inte.

Det finns ingen som inte kan vaccineras med dessa vacciner eftersom de inte innehåller ”levande” virus. Att man inte vill är en annan sak. Många har blivit fel-informerade om att vaccinerna ger en massa biverkningar, vilket de inte gör. Alla får dock bestämma själva

Jonas: Tror du att vi kan utrota covid så som gjordes med smittkoppor? Läste att det fanns många vaccinmotståndare även då…

Nej, det finns inte en chans. Villkoret för att en bakterie/ett virus ska utrotas är att det inte ska ha någon annan värd än människan. Och coronan verkar kunna infektera katter och tigrar och säkert gömma sig i andra djur. Men efter 5-10 år kommer coronan förmodligen inte vara något större problem och då glömmer vi den. Smittkoppor var dels mycket, mycket dödligare och mer smittsamt. Och dödade framför allt barn.

Nina: Måste bara säga att du är så bra Agnes. Man blir lugnare av dina kloka svar.

Tack snälla du!

Mys: Tycker du man ska vaccinera sig som gravid och i övrigt frisk?

Jag tycker egentligen ingenting. Men jag vet att jag själv var allmänt hysterisk och var helt övertygad om att mina barn skulle födas missbildade och att allt skulle gå åt helvete. Så jag har all förståelse för om man inte vill vaccinera sig just då. Inte för att jag tror att det är farligt, men för att om det hände något (till exempel ett missfall) så vet man ju av erfarenhet att man kan få det på hjärnan att det BERODDE på något, och har man då tagit ett vaccin så tror man förstås att det var det som var orsaken. Har man inte den läggningen, utan är lugn och sansad, även om man är gravid, så finns det förstås ingen anledning att inte vaccinera sig. FHM rekommenderar nog gravida att vaccinera sig, tror jag. Vaccinet är inte farligt och att få covid under graviditeten ger inga fosterskador, men man riskerar att föda för tidigt om man vår covid i slutet av graviditeten. Så vad du än bestämmer dig för så blir det bra

Helena: Hej Agnes! Äntligen är du tillbaka här igen. Vågar jag köra min 78-åriga mamma till läkaren i morgon - både hon och jag är fullvaccinerade? Blir i så fall första gången på nästan 1,5 år som vi åker bil tillsammans igen.

JA!

Thea: 50+ och KOL. Fullvaccinerad sedan i juni. Hur orolig bör jag vara för att bli smittad och allvarligt sjuk? Tacksam för svar!

Inte särskilt, tycker jag. Lite normal vaksamhet är väl bra, men jag antar att du är lite försiktig för att undvika även vanliga förkylningar och influensor och sådant, i och med KOL:en. Just nu är smittsamheten låg och man behöver inte oroa sig nämnvärt för att träffa på covid-smitta, men det kan naturligtvis ändra sig, särskilt om vi inte får väldigt bra vaccinationstäckning.

Theres: Flera vaccin har aktiverat latenta sjukdomar som tex narkolepsi, MS m fl. Hur vet man att inte detta vaccin inte gör det?

1) Det finns inget vaccin som har aktiverat MS

2) Pandemrix gav narkolepsi. Det var inte fråga om aktivering av en latent sjukdom, utan troligen att den immunreaktion man fick mot vaccinet av en olycklig slump råkade rikta sig även mot vissa celler i hjärnan som styr vakenheten. Man fick en reaktion mot dessa och därmed narkolepsi.

Det är en ren slump om ett vaccin framkallar en olycklig immunreaktion hos en liten andel av befolkningen (det är genetiskt styrt, i Pandemrixfallet drabbades 1/10 000 barn i åldern 5-14 och alla hade en viss genuppsättning i de gener som styr immunsystemet). Man kan aldrig veta det innan vaccinet har getts till hundratusentals eller miljontals individer, av den enkla anledningen att denna typen av biverkningar alltid är mycket ovanliga.

Att immunsystemet går igång på ett olyckligt sätt så att man får en immunreaktion mot våra egna kroppsliga strukturer kan naturligtvis också hända när vi får en infektion, för vaccination är ju en sorts konstgjord ”mini-infektion” där man sett till att man inte kan bli sjuk.

Vissa vacciner har inte en enda farlig biverkan (förutom allvarlig allergisk reaktion som nog i princip alltid kan uppkomma när man sprutar i sig något), vissa vacciner har väldigt sällsynta biverkningar. Men det är mycket större risk att man får skador på kroppen av naturliga infektioner, än av vaccinationer.

Lisa: Hej Agnes jag har en autoimmun sjukdom hypotyreos och är färdig vaccinerad i juni nu undrar jag om jag kan ta en tredje dos om det skulle behövas längre fram är så orolig för det och om det skulle kunna kicka igång någon annan autoimmun sjukdom?

Det kommer det absolut inte att göra.

Anna: Som du säger finns mycket info ute på nätet. Det är svårt att veta vem man ska tro på när t ex den som tillverkat mrna vaccinet varnar för biverkningar såsom t ex ADE.

Det är inte info, det är des-info. Det är folk som, av olika anledningar, finner nöje i, eller har intresse av, att kasta tvivel över vaccinerna och skrämma folk. Som generell regel så bör man stänga av alla Youtube- och nät-”info” om vaccinet, åtminstone om den kommer från USA. Jag har själv blivit helt chockad över produktionen av mängder av videos med gubbar som säger de mest horribla felaktigheter, men ser väldigt betryggande ut och pratar på ett förtroendeingivande sätt.

ADE betyder antibody-dependent enhancement och innebär att man kan få en svårare virussjukdom om man redan har antikroppar mot viruset och smittas än en gång. Det är känt vid Dengue-feber - första gången man får sjukdomen så får man en ganska mild sjukdom, men nästa gång kan man drabbas av mycket svår sjukdom för att antikropparna göra att mer virus tas in i cellerna.

ADE händer inte vid covidvaccination och det finns absolut ingenting som tyder på att det skulle hända vid naturlig covid-infektion heller. Det är ju inte alls så att man får en mild sjukdom första gången och en mycket svår sjukdom nästa gång, tvärtom.

Jag blir vansinnig när jag ser dessa gubbar sitta på nätet och fabulera om ADE. Vad får de ut av detta? Antagligen att de, om de kommit lite i skymundan, får sitta och sola sig i glansen av att bli kända. Och de blir inbjudna till radiokanaler drivna av konspirationsteoretiker och så sitter de och pratar som om det vore ett vetenskapligt seminarium.

Jag trodde i min enfald att vi inte skulle ha något som helst problem med anti-vaxx när det gällde covid-vaccinerna. Vi har en potentiellt dödlig sjukdom som dessutom till stor del förlamat våra samhällen och vi har fått minst tre utmärkta, supereffektiva vacciner. Vi har dessutom en viss brist på vaccin, vilket borde öka deras attraktivitet. Döm om min förvåning när jag ser tsunamin av desinformation välla ut från nätet (i stort sett alltid från USA). Det är ju detta som gjort att befolkningen i många länder inte törs vaccinera sig. Ansvarslöst är inte ens förnamnet.

Mitt råd är att aldrig någonsin inhämta någon ”information” om vaccinerna från amerikanska källor för där är massor av folk som vill lura i dig att vaccinerna är farliga (och ibland även att de inte är effektiva). Håll dig till svenska källor, visst finns det folk som är skeptiska mot vaccin i Sverige också, men vi har inte en massa gubbar i tweedkavaj som påstår sig ha varit ”mRNA-vaccinernas uppfinnare” och dessutom blir vi svenskar alltid överdrivet imponerade av alla engelskspråkiga individer.

Vaccinerna är supereffektiva och har hittills (med undantag av den ovanliga och otäcka TT-biverkan med Astra) inte visat sig ha några allvarliga biverkningar. Möjligen kommer det att visa sig att de ger övergående hjärinflammation hos yngre män, men i övrig ingenting hittills. Och vaccinerna gör INTE att det kommer ut en massa spikeproteiner på cellerna i blodet och drar igång blodproppar och en massa andra dumheter som de säger på Youtube-kanalerna.

Lisa: Jag vill inte vaccinera mig för jag litar inte på det här vaccinet som togs fram under alltför kort tid. Vad anser du om det?

Det är en komplett missuppfattning som många fallit offer för. Ett vaccins säkerhet har ingenting med det att göra.

Det snabbaste man tagit fram ett vaccin, före covid-vaccinerna, var påssjukevaccinet som bara tog 4 år. Nu gick det på 8 månader. Varför då? Var det slarvig forskning?

Nej.

Man lyckades skära ned tiden för att göra ett vaccin färdigt till 8 månader genom olika åtgärder som var helt unika. Att man kunde göra det beror på att 1) alla bestämde sig för att snabba på 2) man satsade enorma resurser. Dels i EU, dels i USA.

Normalt håller man på och grejar och donar och funderar på ett vaccin under många år och så bestämmer man sig för en viss komposition. Till exempel ett avdödat virus, ett levande försvagat virus eller någon annan typ. Här gjorde Astra en konstruktion där man stoppade in genen för spikeproteinet från coronaviruset i ett adenovirus (ger allvarliga förkylningar och röda ögon) medan Pfizer och Moderna satsade på att göra mRNA för spikeproteinet och stoppa in det i en fettpartikel.

Givetvis har man hållit på i 10-20 år, minst, och forskat på de här konstruktionerna för vacciner, även om man aldrig tagit fram ett vaccin för människor baserade på dessa ritningar tidigare.

När man bestämt sig för hur vaccinet ska vara konstruerat startar försök på människa: Fas 1-3. Fas 1 och fas 2 är små studier på högst några hundra friska män för att kolla att vaccinet inte ger upphov till några farliga reaktioner och dessutom framkallar ett immunsvar som ser bra ut (man vet fortfarande inte alls om det skyddar mot sjukdomen). Sedan kommer Fas 3-studien där man ger tusentals människor det blivande vaccinet, medan lika många får en koksaltspruta. Ingen vet vilket människorna får. I normala fall kanske man har 5 tusen personer i vaccingruppen och 5 tusen i kontrollgruppen. Nu gjorde man mycket större studier - 15 eller 20 tusen i vaccingrupperna och lika många i kontrollgruppen. Varför då? Jo, för att man ville ha resultat så snabbt som möjligt och eftersom man pumpade in så mycket pengar kunde man göra gigantiska studier. Även om man har 30 tusen personer i sin studie så kanske bara 600 blir sjuka (2% av dem som ingår i studien) och det är bara dem man kan räkna på. Så man ville så snabbt som möjligt få ihop ett tillräckligt antal som exponerats för viruset för att se om vaccinet skyddade eller inte skyddade.

När man ”bröt koden”, alltså tittade efter om de hundratals personer som fått covid i studien hade fått riktigt vaccin eller koksalt, blev man helt förbluffad, för nästan alla som hade blivit sjuka hade fått koksalt i stället för vaccin. Vaccinet skyddade till 95%.

Normalt lämnar man sedan in alla data på alla försök man gjort (både djurförsök och cellförsök och Fas 1-3) till ett läkemedelsverk och så tar det ungefär ett år innan de har granskat och kan godkänna. Nu gjordes detta rekordsnabbt. Hur då? Jo, man granskade alla djurförsök, cellförsök och Fas 1 och Fas 2 under hösten, SAMTIDIGT som man körde de stora Fas 3-studierna. Så de tidiga studierna var redan godkända och man väntade bara på Fas 3. När den visade så sensationellt bra resultat (både för Pfizer och Moderna), så behövde man bara granska Fas 3 (ungefär 100 sidors dokumentation). Även detta gjordes med högsta hastighet på de olika läkemedelsverken, inte genom att göra det slarvigt, utan genom att ta bort alla väntetider och genom att folk jobbade dygnet runt. På detta sätt sparade man ETT ÅR, utan att något blev det minsta sämre. Tvärtom hade man gjort mycket större studier än man brukade.

Det andra som gjorde att man kunde få fram vacciner så snabbt var för att företagen byggde upp produktionen INNAN man ens gjort Fas 3 och därmed innan man visste om vaccinerna skulle fungera eller inte. Det var förstås en jättelik chansning, men blev möjlig genom att EU bland annat gav bidrag till Pfizer för att bygga vaccinfabriker och starta produktion - pengar man sedan fick tillbaka genom rabatt på vaccinet man köpte. På samma sätt gjorde man i USA i en process som kallades ”warp speed”. Normalt tar det 1-2 år innan ett vaccin som blivit godkänt produceras i full takt - här startade man produktion omedelbart och ökade sedan produktionen enormt, allt under ett halvår. Där vann man alltså 1-2 år till.

Sammanlagt har man alltså minskat tiden för att gå från vaccin-koncept till produktion med minst 3 år genom enormt mycket pengar och mycket beslutsamhet. Inte alls, som hela tiden framförs, för att man slarvat eller struntat i några nödvändiga delar. Tvärtom har dessa vacciner testats i mycket större studier innan de blev godkända än några tidigare vacciner.

Trots att man utvecklar vacciner och godkänner dem enligt rigorösa protokoll, kan man aldrig veta om det kan visa sig dyka upp tidigare okända biverkningar när vaccinerna gest till miljontals människor. Det är därför man följer upp alla skadliga händelser (”adverse events”) hos de miljontals som vaccineras för att kunna upptäcka oväntade biverkningar. Men det måste man göra med alla vacciner.

Vidare är det en total missuppfattning att det skulle vara större risk för biverkningar för att dessa vacciner är gjorda enligt ”nya principer”. Det är inte alls så att ”beprövade” vaccintyper har mindre risk för allvarliga biverkningar (se Pandemrix som var ett ”gammaldags” vaccin), utan det är en ren slump om sådana dyker upp - det har att göra med att det råkar bli en olämplig immunreaktion hos vissa individer vilket aldrig kan förutses.

Hanna: Fullvaccinerad å i riskgrupp, känner samma eländeskänsla som flrea hösten pga Delta. Nääär blir det bättre?

Det är mycket bättre nu än förra hösten. Du behöver bara ställa om din känslomässiga termostat och inse att du har överlevt denna epidemi och nu har fått ett jättebra vaccin

Niklas: Nuvarande vaccin är godkända från 12 år, en del länder i Europa vaccinerar från 12. Men i Sverige är det bara barn med risk som kan få Vaccin under 16 år. Om vi åker utomlands för första dosen går det att få andra dosen i Sverige (12-15 åringar)?

Det tror jag inte.

Heléne: Jag tror många blev antivaxxare efter svininfluensavaccinet. Jag har aldrig tänkt tanken att inte ta vaccin tills dess att den skandalen kom. Och även om de är så lite som 1/10000 så skulle jag aldrig förlåta mig själv om mitt barn eller jag själv fick en kronisk och mycket svår sjukdom av att vaccinera sig, för man vet ju inte innan vilken genetisk uppsättning man har. För min egen del så blir jag mer misstänksam när allt är så förträffligt och ingen ens pratar om de eventuella biverkningar som finns . Tänker då på mamma här i forumet som inte blev informerad om hjärtmuskelinflammation som en biverkning för pojkar .

Det har jag all förståelse för, den skepsis eller rädsla för vaccin som föddes ur Pandemrixen och narkolepsin. Men den anti-vaxx vi har att göra med nu är av en helt ny kaliber, den är inte inhemsk utan kommer från USA där man sprutar ur sig desinformation som ser trovärdig ut och lurar många.

Just med tanke på Pandemrixet tycker jag inte man ska hasta iväg och vaccinera (yngre) barn förrän man vet lite mer om hur barn tål dessa vacciner.

Men det är något helt annat än att det påstås (helt felaktigt) att vaccinerna ger ”en massa biverkningar” hos vuxna. Hundratals miljoner har vaccinerats bara i Europa, tusentals liv har rättats bara i Sverige, och biverkningarna är (så långt vi vet hittills) minimala.

Jenny: Finns det några teoretiska risker med vaccinet om man tar det när man är gravid? Går vaccinet över moderkakan till fostret?

Nej.

Karin: Hej Agnes Är jag elak som önskar att en ( stor ) del antivaxxare faktiskt blir rejält sjuka i covid och får känna på hur deras vardag plötsligt ändras ? Tack för ditt tålamod ⭐️

Ja, inte minst är det elakt mot sjukvården ;). Dessutom är ju de flesta lurade av några cyniska manipulatörer i USA som sitter och tillverkar propagandamaterial enbart för att lura folk.

Cissi: Hej Agnes! Först vill jag tacka dig för att funnits för svenska folket i minst 18 månader o svarat så hjärtligt på våra frågor som dyker upp i denna pandemin. En fundering kring biverkningen hjärtinflammation på unga killar. Kommer det efter dos 1 el efter dos 2 o hur kan man undvika det? Har två killar som snart ska ha dos 2 o de tränar mycket båda två. Ngt råd?

Efter dos 2.

Jag vet inte så mycket om det än, för det är ju mest i USA och Israel man har haft denna erfarenheten. Så vitt jag vet är det övergående och det är ju inte särskilt ovanligt att man får hjärtmuskelinflammation även efter vanliga virusinfektioner.

Clemens Trunk: Hej Agnes. Kommer vi någonsin återgå till livet som det såg ut innan pandemin? Jag är ytterst orolig.

Jadå.

Fundersam mamma: Jag är orolig för hjärtmuskelinflammation efter vaccinet och funderar över att man säger att det är övergående. Vet man verkligen det? Kan det inte finnas risker för andra komplikationer efter hjärtmuskelinflammationen som visar sig senare? Jag vill inte låta min nyss 17 år fyllda son vaccinera sig och jag blev så lättad av ditt svar om att man kan vänta och se mer data om några månader. Jag och maken är fullvaccinerade så vi är inga antivaxxare, men tyngda av bördan av att göra rätt val för vår son.

Man kan gott vänta om man är 17. Nu kommer man ju att vaccinera miljontals unga i USA och Europa och om några månader har vi hur mycket data som helst om detta.

Jag googlade lite snabbt upp en artikel om hur vanligt detta egentligen är i USA och risken är alltså 1/100 000 för myokardit (hjärtmuskelinflammation) och 2/100 000 för perikardit (hjärtsäcksinflammation).

”A recent study published in the journal JAMA on Aug. 4 found that the chances of developing heart inflammation after receiving the COVID-19 vaccine were minimal and the complications were short-lived. ”

Tina: Hej Agnes! Mina syskon säger till min mamma som är 80+ att hon kan börja leva som vanligt igen eftersom hon är vaccinerad. Att hon kan röra sig obehindrat i samhället. Risken finns väl fortfarande att vissa 80 plussare riskerar att bli allvarligt sjuka t.o.m dö, även om de flesta inte blir det. Till saken hör att hon dessutom har en lungsjukdom. /Tina

Jo, men man får ju ta lite risker annars blir livet inte värt att leva. Om hon är fullvaccinerad har hon minimerat sin risk att dö om hon får covid. Hon kan väl inte sitta inne och tråkas ihjäl hur länge som helst. I alla fall är det hon själv som bestämmer.

Maria: Alla läkemedel har ju biverkningar. Vissa visar sig inte direkt utan kan ta år, hur kan man då säga att covidvaccinen är säkra? Och varför talas det inte om biverkningarna överhuvudtaget (mer än ont i armen och lite influensasymtom?

Det finns två sorters biverkningar: vanliga och ofarliga. Det är alltså ont i armen och influensasymtom. Alla covidvacciner ger sådana biverkningar

Sedan finns det ovanliga, farliga biverkningar. Anledningen till att vi inte talar om dem är att man hittills endast funnit EN sådan och det var TT-syndromet efter Astra-vaccinet (samma uppträdde med Jansen-vaccinet). Och den var ytterst ovanlig, kanske 1/100 000 till 1/250 000. Och nu kommer knappast några fler att få Astra i Sverige.

FÖR MODERNA OCH PFIZER HAR INGA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR REGSTRERATS hos vuxna/medelålders. De allvarliga biverkningar som det tjatas om på Youtube dagligen FINNS alltså INTE. Det betyder naturligtvis inte att risken är 0,0% att det dyker upp någon sådan biverkan i framtiden. Men risken är rätt liten och den minskar för varje dag. Normalt brukar man säga att ovanliga, farliga biverkningar brukar dyka upp inom 6 månader till 1 år efter att vaccinet börjat användas. Och nu har det gått 8 månader och ingenting har dykt upp.

Sedan kan det dyka upp nya biverkningar om man börjar ge vaccinet till EN NY GRUPP människor, till exempel barn. Barn och vuxna skiljer sig åt lite grand immunologiskt, så även om en miljard vuxna tagit vaccinerna utan problem, så kan vi inte vara helt säkra på att det inte dyker upp något hos barnen. Det som eventuellt kommer att visa sig vara en biverkan (och som skrivits in som biverkan i USA och Israel) är övergående inflammation i hjärtat hos unga pojkar (i en frekvens om 1-3/100 000).

Till detta kommer förstås mycket ovanliga svåra allergiska reaktioner. De tycks vara väldigt ovanliga med dessa vacciner, vilket kan bero på att de inte innehåller några proteiner och det är ju proteiner man normalt blir allergisk mot.

Marlene: Varför ingen verkar ta på allvar alla kvinnor som har fått mensrubbningar (och hormonstörningar) efter den andra spruta? Jag har själv drabbat av det och behövde att söka akut vård (jag måste ta en läkemedel behandling nu). Är det på grund det är en kvinnoproblem? Och nej, jag har inte varit stressad, eller bytt diet, och tar ingen p-piller etc…😊

Därför att man inte sett någon ökad förekomst av detta efter vaccinationen. Jag tror dig naturligtvis på ditt ord när du säger att du fått någon sorts rubbning, men det kan vara en slump att det skedde just när du råkat ta en spruta

Fundersam: Vågar man sitta intill människor utanför den egna sociala bubblan utomhus i säg 3 timmar? Är fullvaccinerad, men vet inte om de andra är det. En har haft covid. De lever på som vanligt nu, träffar mycket folk. Lider tyvärr av kraftig övervikt, så jag skulle nog inte fixa den här sjukan så bra. Hur ska jag tänka, vänta med att ses?

Du är fullvaccinerad och ni ska träffas utomhus så det går säkert bra

Ron: Du sade i maj att vi inte skulle bry oss om de som är ovaccinerade. Vi är skyddade. Nu verkar vi inte vara det, trots två doser och de utan vaccin smittat oss och vi sprider det. Hade du fel?

Nej, vi är fortfarande skyddade som du ser - dödligheten är nere på noll och få personer ligger på IVA. Men tyvärr finns det faktiskt en hel del människor (nu menar jag alltså inte de riktigt unga) som ännu inte vaccinerat sig. Det beror på att man spritt ut så mycket misstro mot vaccinet att många fått för sig att det är något skumt och man ska ”vänta lite”.

Jag tycker att alla som vill får slippa att vaccinera sig, men jag misstog mig på den störtflod av anti-vaccinpropaganda som sköljer in från nätet. Så jag tycker det är min plikt att ge folk information om hur bra vaccinerna är och att man absolut inte ska vara rädd för dem.

Trots allt ligger det en del folk på sjukhusen. Jag hörde om Sahlgrenska - alla som låg på IVA hade låtit bli, ”glömt” eller skjutit upp att vaccinera sig, vilket de naturligtvis bittert ångrade. Jag bryr mig inte om de gamla inbitna anti-vaxxarna, men jag tycker det är förfärligt att en massa vanliga människor blir utsatta för denna desinformation.