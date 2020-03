■ Påstående: ”Man ska avstå från alkohol för att minska risken att bli smittad”

Svar: Myt.

– Nej, varför skulle man det? Jag har just varit på Systembolaget och köpt vin. Ska man nu sitta hemma måste man åtminstone få äta och dricka gott. Sluta nu för Guds skull upp med sådana förmaningar! Snart påstår väl folk att man måste banta och tokträna också? Blir du svårt sjuk i coronavirus och får påverkad andning hamnar saken i ett annat läge, då kan stora mängder alkohol trycka ner lungfunktionen.

■ Påstående: ”Corona kan smitta via mat”

Svar: Nja.

– Man har sett att en del coronadrabbade kan ha smitta i avföringen och teoretiskt sett kan det komma in i maten om en coronasjuk står och lagar mat, men vi vet ännu inte om det faktiskt kan smitta den vägen. Är man det minsta orolig kan man ju värma maten för då blir virusen inaktiverade och kan inte längre smitta. Men jag tror knappast att det kan ske någon coronasmitta av betydelse via maten. Coronavirus är i huvudsak något man andas in när man är nära smittade personer som pratar, andas och skrattar. Därför ska man hålla minst en meters avstånd till andra.

■ Påstående: ”Munskydd hjälper inte”

Svar: Sant.

– Om vi talar om ett enkelt munskydd av papper så gör det ingen nytta. Riktiga skyddsmasker som man har i vården hjälper, men det finns ingen som orkar andas i sådana någon längre tid och utomhus är det meningslöst för där smittar det ändå inte om man håller avstånd. I hemmet tror jag inte heller att någon skulle vilja bära sådan skyddsmask.

■ Påstående: ”Det är bra att proppa sig full med C-vitaminer”

Svar: Myt.

– Nej, spara pengarna till annat! Vi får i oss så det räcker och blir över, exempelvis genom att äta potatis.

■ Påstående: ”Det räcker att använda tvål och vatten, handsprit är överflödigt”

Svar: Sant.

– Ja, tvål och varmt vatten räcker om du vill få bort virus från händerna, men tvätta noga och använd handduk i stället för en tork som kan blåsa runt smittdroppar. Personligen har jag absolut inte handsprit hemma och jag skulle aldrig få för mig att köpa hem det heller.

■ Påstående: ”Stressa mindre så att kroppen har beredskap att hantera virusattacker”

Svar: Myt.

– Äsch, immunförsvaret är gjort för att fungera under stress. Vi är sällan lugna när vi behöver vårt immunförsvar...

■ Påstående: ”Coronavirus kan överleva 24 timmar utanför kroppen”

Svar: Nja.

– Nu lever ju virus inte. Rent teoretiskt kan det finnas virus på ett köksbord som har ramlat ner där från luften som någon har andats ut, men hur ska det ta sig därifrån och in i dina lungor? Viktigaste smittvägen är andras smittdroppar som du nås av när de nyser, skrattar eller pratar och du står för nära.

■ Påstående: ”För att minska risken att smittas bör man svettas och basta”

Svar: Myt.

– Det hjälper inte! Kroppen höjer själv temperaturen när den behöver för att ta död på virus och bakterier. Det kallas feber.

■ Påstående: ”I coronatider kan man behöva extra D-vitamin”

Svar: Myt

– Nej, det är Sveriges mest överförskrivna och överkonsumerade läkemedel! Vi i Norden har låga halter av D-vitamin, men det verkar vi ha blivit anpassade för att klara. Tillskott av D-vitamin hjälper inte alls mot allt det som man trodde för några år sedan.

■ Påstående: ”Det är viktigt att sova för att stärka immunförsvaret”

Svar: Myt

– Nej, det tror jag inte alls är en viktig faktor när det gäller coronavirus. Mest centralt där är att inte träffa smittade människor och att hålla minst en meters avstånd till andra.

■ Påstående: ”Nu är det läge att äta superfoods som gojibär och gärna få i sig probiotiska mjölksyrebakterier, exempelvis i form av kapslar”

Svar: Myt.

– Nej, bevare mig väl! Gör något roligare för pengarna när coronaepidemin är över.

■ Påstående: ”Är du allergisk ska du stanna hemma för att inte oroa andra som kan tro att du har corona”

Svar: Myt.

– Snart kommer vi att se en massa allergiker som nyser och deras näsor rinner. Men en allergiker känner skillnaden mellan förkylning/corona och allergi. Om hen känner sig det minsta osäker om det ändå rör sig om corona ska han eller hon undvika kontakt med andra.

■ Påstående: ”Tillskott med röd solhatt kan förebygga coronavirus och lindra effekterna”

Svar: Myt.

– Usch, göd inte den kvasiindustrin!

■ Påstående: ”Det är bäst att hålla katten och hunden inomhus så att de inte blir smittade och i sin tur ger hussar och mattar coronavirus”

Svar: Myt.

– Nej, nej, nej! Katter och hundar har coronavirus, men helt andra än vad vi människor har. Att ta en promenad med hunden i parken smittar inte, så länge du som människa håller avstånd till andra hussar och mattar.

■ Påstående: ”Stannar jag bara hemma är det ingen risk att jag blir smittad”

Svar: Myt

– Det räcker inte att stanna hemma, du måste hålla en viss social distans också. Smittan sprids mellan människor och bjuder du hem andra så exponerar du dem och dig för eventuellt coronavirus. Risken att smittas är mycket större inomhus än utomhus. Det är absolut inte läge för familjemiddagar över generationsgränserna eller för far- och morföräldrar att ta hand om hemmavarande barnbarn.

