Martin fick inga cateringjobb – startade hemmarestaurang

”Jag försöker laga mycket husmanskost men det är lite blandat. I dag lagar jag den koreanska rätten bibimbap. Jag försöker laga mat som folk gillar och vi har en rätt per dag samt ett vegetariskt alternativ”, säger Martin Johansson. Foto: OLLE SPORRONG

När Martin Johansson, 41, inte fick några jobb på sin vanliga cateringfirma startade han restaurang från sin tomt i Sköndal. Nu serverar och levererar han 60-70 luncher varje dag till hemmaarbetarna i radhusområdet. Kunderna tar med egen tallrik eller matlåda och väljer själva om man vill äta på plats i trädgården eller ta med hem.

– Jag drog i gång förra måndagen. Det har varit jättebra respons från kunderna, väldigt uppskattat. Det blir lite av ett andningshål för de som sitter hemma och få komma ut och få lite frisk luft och byta ett par ord med grannar, säger Martin Johansson.

"Det är ett välkommet avbrott när man suttit hemma och jobbat att något händer", säger Emilia Fång, 41, som äter sin sjätte lunch på restaurangen tillsammans med Leonard Axelsson, 42.

Josephine fick jobb på Ica när hennes kockjobb försvann

”Jag har tidigare jobbat här och då min vanliga arbetsplats på Urban Deli inte kunde ge mig timmar, så hörde jag av mig. De kunde ge mig jobb direkt. Det känns jättebra att vara tillbaka, men det är synd att det är en sådan situation där man måste söka till andra tjänster och arbetsplatser. Jag är väldigt tacksam att jag fick börja här på så kort varsel”, säger kocken Josephine Andersson, 24. Foto: OLLE SPORRONG

Matbutikerna är en av få branscher som gått bra i coronakrisen och fått ökad försäljning och ökade varuleveranser.

När Ica Maxi i Nacka behövde extrahjälp har de anställt extrapersonal från andra servicebranscher som hotell- och restaurang, som annars skulle blivit arbetslösa.

– Vi behöver hjälp att plocka upp varor och då har människor som annars inte haft något jobb kunnat hjälpa oss här. Alla som får chansen att jobba hos oss är jätteglada för den möjligheten, säger Emma Nilsson Billefors, 28, vd Ica Maxi Nacka.

– Vi är extremt tacksamma att vi är i en bransch som går bra och har möjlighet att hjälpa andra som går mindre bra. Vi kan stötta lokala leverantörer som vanligtvis fall levererar till restaurangverksamheten, fortsätter hon.

”Personalen behandlar våra kunder på allra bästa sätt och gör sitt yttersta och för det vill jag ge dem en jättestor eloge”, säger Emma Nilsson Billefors, vd Ica Maxi Nacka. Foto: OLLE SPORRONG

Marie-Louise och Marcus tar sin lunchrast utomhus

”Det känns lite säkrare att ses ute och inte sitta nära varandra, om man inte är ett par som vi”, säger Marie-Louise Udde och Marcus Fritze. Foto: OLLE SPORRONG

Marie-Louise Udde, 48, är frisörlärare och Marcus Fritze, 48, jobbar som 3D-grafiker. Båda jobbar nu hemifrån, men brukar ta sig ut på lunchrasten för att slippa instängdheten.

– Det är besvärligt att sitta så mycket så vi brukar ta en promenad och gärna där det är lite kuperat och lite färre folk. Det är skönt att komma ut i naturen och konstatera att det ser ganska normalt ut, säger Marie-Louise Udde.

– Nuförtiden får man ringa eller skypa för att umgås med andra. Man kan nog känna sig lite isolerad. Det kommer nog bli allt vanligare att man tar en promenad för att umgås, säger Marcus Fritze.

Inställda spelningar för Bo och Frida – då fick de streama från teatern

Bo Sundström har många spelningar inställda. Nu spelar han några kvällar på Orionteatern i stället och livestreamar konserten. Foto: OLLE SPORRONG

Bo Sundström från Bo Kaspers Orkester och Frida Öhrn fick plötsligt ställa in sina spelningar, precis som många andra artister. Då föddes idén om att hitta ett nytt sätt att nå fram med sin musik. Under fem kvällar spelar sysslolösa artister på Orionteatern och livestreamar konserten.

– Jag tror att alla kulturutövare delar samma rastlöshet just nu. En vilja att fortsätta skapa och mötas trots omständigheterna. Även om en streamad konsert eller teaterföreställning aldrig kan bli som att uppleva det på plats så har musiken ett sätt att nå fram och igenom med teknikens hjälp. Dessutom når vi ju många fler människor med det här än de som vanligtvis får plats inne i salongen, människor från hela landet, säger Fred Andersson, kommunikatör på Orionteatern.

Frida Öhrn och Bo Sundström tycker att det är skönt att kunna jobba trots läget och tycker att spelningen utan publik kan jämföras med att vara med i en morgonsoffa i tv. Responsen på initiativet har varit positiv. "Jag tror vi alla är peppade på allt som hjälper till att fylla tomrummet efter den levande kulturen just nu", säger Fred Andersson på Orionteatern. "Den stora fruktan är att arrangörer och festivaler går i konkurs eftersom det är de som anlitar oss. Jag lider med hotell och restaurang, bussbolag och all kringverksamhet och allt annat inom sport och industrin", säger Bo Sundström.

Bo Sundström har ställt in 17 spelningar under våren och skjutit upp sommarturnén till hösten.

– Det är deppigt att man måste ställa in. Jag har brutit benet under en spelning när vi hade fyra låtar kvar, och man har varit sjuk och knappt haft någon röst, men ändå inte ställt in en spelning. Det är deppigt för de som köpt biljetter, bokat hotell och så vidare. Hela situationen är förlamande och det är det vi försöker råda bot på, säger Bo Sundström.

– Det är en helt ny situation för människor. Många sitter bara hemma och väntar och vet inte vad som ska hända, bara det, att få lägga tankarna på något annat, säger Frida Öhrn.

Eva myser i kolonistugan så mycket som möjligt

Eva Kilman tänker noga på hur hon rör sig ute nu. ”Det är viktigt att när man går in en affär så ska man i förväg veta vad man ska ha och inte hålla på och strosa och kolla. Jag försöker hålla avstånd till andra och jag handlar själv på två minuter”, säger hon. Foto: OLLE SPORRONG

Eva Kilman, 79, har haft sin kolonistuga i 40 år. Den har vidsträckt utsikt över Årstaviken i Stockholm och hon berättar – på långt avstånd – om friheten i att ha sin oas nu under coronatiden.

– Ute kan man gärna vara och jag är här fyra timmar om dagen just nu. Det är skönt att man har ett sådant här ställe särskilt i dessa coronatider. Men jag är ute tidigt varje år. Jag har värme i huset så jag kan äta och koka kaffe här.

