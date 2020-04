16.00: Chatta om USA och corona

Ställ dina frågor i chatten här ovan.

Har man märkt av i New York att allt fler börjar tumma lite på karantänsreglerna?

NINA SVANBERG: Jag skulle nog säga tvärtom. Jag har varit här sedan januari 2020, och sedan coronautbrottets början här i New York. I början var många skeptiska och man tog det inte på allvar. Men allt eftersom dödstalen har stigit och att myndigheterna tryckt på om hur viktigt det är att respektera avstånd, hålla sig hemma och bära ansiktsmask så har folk skärpt sig. Jag har rört mig mest i Brooklyn, Bronx och Queens senaste veckorna. Det är fler som bär ansiktsmask än som inte gör det. Folk är angelägna om att man inte kommer för nära. Förutom i parken, där är det forfarande ganska trångt.

Kan man åka till Florida i sommar?

NINA SVANBERG: Precis som i resten av USA är det mesta stängt. Vissa av hotellen i Florida har endast öppet för så kallat essential travel, alltså folk som har jobb som klassats som nödvändiga i rådande tider. Just för Florida så har man börjat öppna upp så smått och vissa av stränderna har öppnat men endast under specifika tider, typ tidiga förmiddagar och sena eftermiddagar. Det är alltså inte fritt fram att lägga sig i solen och steka. Stränderna i Jacksonville har till exempel öppnat upp delvis. Det återstår att se om det är fritt fram att åka in till USA från Sverige redan i sommar. I nuläget, med Trumps reseorder, får man inte resa in i USA som turist från Schengen.

Är det många människor som inte har mat för dagen nu när arbetslösheten skjuter i höjden?

NINA SVANBERG: New York erbjuder tre mål mat om dagen till alla New York-bor. Vem som helst kan hämta små påsar med mat. Förra veckan pratade jag med några av dem som hämtade sin mat där, för att de helt enkelt inte hade råd att köpa eller behövde fylla upp nu när det är långa köer till mataffärer och folk är rädda att bli smittade.

Finns det någon anledning till att just New York är så illa drabbat?

NINA SVANBERG: En teori som lyfts fram är trångboddheten här i New York. Det är mycket människor på liten yta och corona sprids genom droppsmitta. En vanlig dag åker till exempel fem miljoner människor i kollektivtrafiken här, i morgonrusning står man tätt och en nysning då kan förstås smitta flera. Sedan ska man också komma ihåg att man här i New York testar människor i väldigt hög utsträckning. Alla New York-bor som är berättigade att göra det genom en vårdinrättning, kan testa sig gratis.

När kan man som svensk medborgare resa in i USA igen i turismsyfte?

NINA SVANBERG: Svårt att säga. Även om Trump har pratat mycket om att lätta på reserestriktionerna återstår det att se när de lyfts bort. Medicinsk expertis hävdar att det bör dröja länge, för att inte få en ny smittovåg.

Hur ser sjukvården ut för New York bor? Är det många som inte har råd att vända sig till sjukhusen eller är ”alla” välkomna under dessa tider? Vad anser man om guvernören Coumo - hjältestatus eller...?

NINA SVANBERG: Guvernör Cuomo har åtnjutit stor popularitet senaste veckorna. Han håller dagliga presskonferenser som ses av miljoner. Folk har berömt hans förmåga att inge förtroende. Han är ganska informell i sina tal och drar gärna exempel från sitt eget privatliv. Han har pratat hur hans mamma mår och döttrar. Samtidigt är det hela tiden faktaspäckat. Han håller power point-presentationer och understryker att han inte undanhåller fakta. Samtidigt finns det en del kritiker som menar att han var sent ute med att stänga ned New York (efter Kalifornien) och att han försämrat den nu extremt nedtyngda sjukvården genom olika reformer.

Är du inte rädd att vara i NY nu?

NINA SVANBERG: Som alltid när man jobbar på fältet måste man tänka på säkerhet. Det här är en unik situation och kräver särskilda arbetsmetoder. Jag använder sunt förnuft, bär mask i folksamlingar, tvättar händerna ofta och noga, håller avstånd och försöker vara smart när jag vistas i högriskmiljöer. Det är en konstig situation där allt är som vanligt på ytan men ändå totalt annorlunda.

Hur har brottsligheten i NYC utvecklats under coronan? Grymma reportage du gör!

NINA SVANBERG: Antalet gripanden har gått ned här i NYC, enligt siffror från början av april. Samtidigt är det många kvinnoorganisationer som hävdar att våldet mot kvinnor och barn ökar nu när så många inte kan lämna sina hem. Jag var i kontakt med ett kvinnocenter i veckan som sa att många ringer deras hjälplinjer och är i behov av hjälp, som till exempel skyddat boende. Tack för att du läser!

Börjar demokraterna vädra morgonluft gällande presidentvalet med tanke på hur Donald Trump åtminstone initialt hanterade pandemin?

NINA SVANBERG: Allt är liksom satt på paus här i USA just nu, och presidentvalet som ju de flesta tänkte skulle vara den stora grejen 2020 har verkligen hamnat i skuggan. Joe Biden som kommer att vara demokraternas kandidat gentemot Donald Trump, har fått en del intern kritik för att han inte syns tillräckligt mycket kring hur han skulle agera i en sån här kris i rollen som president. Både demokraternas och republikanernas konvent har blivit uppskjutet. Donald Trump åtnjöt bra popularitetssiffror under mars månad, men nu i april har hans popularitet dalat. Ekonomin är i botten och antalet coronadöda skjuter i höjden.

