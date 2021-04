13 svenska regioner i topp – högst spridning i Europa

The Economist har gjort en sammanställning med data från bland annat Eurostat och Johns Hopkins University som visar att att Sverige just nu har den värsta smittspridningen i Europa, sett till antalet fall och dödsfall per 100 000 invånare.

Av de 15 europeiska regioner som har värst smittspridning ligger 13 i Sverige.

Regionen som drabbats hårdast, enligt sammanställningen, är Västernorrland där det förra veckan registrerades 654 fall och tre dödsfall per 100 000 invånare.

– Det är ingen eftersträvande plats, men det är inte heller alltid så lätt att jämföra data mellan olika länder. Man bör ta det med en nypa salt. Vi har ju en välfungerande rapportering av fall med covid-19 i Sverige och den är inte lika bra i alla andra länder, säger regionens smittskyddsläkare Hans Boman till ST.

Andra värst har Östergötland drabbats, med 526 fall och 1 dödsfall, följt av Kalmar med 510 fall per 100 000 invånare.

The Economists sammanställning över de regionerna med värst smittspridning i Europa. Foto: Skärmdump / The Economist

Förutom de svenska regionerna återfinns den franska regionen Île-de-France, på plats sex, och Slaskie i Polen, på plats 15.

Precis som Hans Boman trycker The Economist på att man ska vara försiktig med att dra allt för stora slutsatser av sammanställningen, då det finns skillnader i Europa när det kommer till antalet tester som utförs och hur testerna sedan redovisas.

Hårt tryck på sjukvården

I slutet av förra veckan, samma vecka som återfinns i sammanställningen, pekade Folkhälsomyndighetens Karin Tegmark Wisell ut Västernorrland som den värst drabbade regionen i Sverige.

Högst smittspridning är det i Örnsköldsvik – där kommunen som nödåtgärd stängde ner alla högstadie- och gymnasieskolor.

– Örnsköldsvik sticker ut. Där är hälften av alla fall, trots att det bara är drygt 20 procent av befolkningen. Tyvärr kan vi inte förvänta oss någon topp förrän om två veckor enligt våra prognoser, sa Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, efter beskedet.

I Kalmar, som ligger på tredjeplats i sammanställningen, tog man under måndagen beslut om skärpta restriktioner. Nu uppmanas invånarna att inte träffa någon annan än de man bor eller arbetar med.

– Läget är mycket allvarligt. Alla måste ta ett stort personligt ansvar och avstå ännu mer från att träffa andra människor, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Vaccin på semestern kan störa dos två