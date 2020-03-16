Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

تطورات انتشار فيروس كورونا

Spridningen av coronaviruset
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

                                       اكثر من الف مصاب في السويد والحكومة تقدم حزمة انقاذ اقتصادي تاريخية

حتى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في العالم الى 169387

                                                                                                وسجلت 6513 حالة وفاة من بين المصابين 

      ووصل عدد الذين تعافوا من اعراض العدوى الى 77257

                           وسجلت السويد 1032 اصابة مثبتة مخبريا

                                 ووصل عدد الوفيات الى ستة اشخاص. 

 

 

                                               اهم اربعة معلومات لا بد ان تعرفها

 

ستقدم الحكومة اليوم الاثنين حزمة اقتصادية تاريخية هدفها حماية قطاع العمل والشركات. ومن المتوقع ان تصل قيمة الاجراءات الداعمة الى 300 مليار كرون سويدي. وعلى سبيل المثال سوف يتمكن الموظفون من تخفيض ساعات العمل الى 60 في المئة مع الاحتفاظ بنسبة 90 في المئة من الراتب على ان تتكفل الجهات المختصة بتغطية الجزء الاكبر من التكاليف.١

 

وحذرت السلطات الصحية في العديد من الدول لجؤ المرضى الى استخدام الادوية المضادة للالتهابات لما تشكله من خطر تفاقم العدوى. وفي حال الشعور بالحمى لا بد من تناول ادوية التي تحتوي على باراسيتامول. ويشدد خبراء وكالة الادوية السويدية على ضرورة الاطلاع على النشرة الطبية لكل دواء قبل تناوله اذ ان استخدام بعض الادوية قد يؤدي الى اخفاء اعراض المرض. ويرفع من خطر زيادة نسبة الالتهابات. لذا على المسنين بالاخص اخذ الحيطة والحذر. 

 

 

واصلت بورصة استوكهولم في الهبوط بسبب انتشار فيروس كورونا. وبعد ساعة من افتتاح السوق اليوم الاثنين تراجعت نسبة التداول بالبورصة الى 7,6 في المئة. وتسبب التدهور بخسارة 30 في المئة من قيمة البورصة بعد ان سجلت اعلى نسبة لها في شباط الماضي.       

 

واعلنت وزارة الخارجية في نهاية الاسبوع الماضي الطلب الى كافة المواطنين بعدم السفر الى اي دولة كانت. وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي خلق عدم استقرار وقلق في العديد من البلدان. 

 

 

                                                          الفئات المعرضة للخطر

 اكثر فئتين معرضتين لعدوى فيروس كورونا هما المسنين ومرضى الحالات المزمنة

 

 

 

    ١- مرضى القلب والشرايين

                    ٢- مرضى الرئة                                                                                              ٣- مرضى ضغط الدم المرتفع                                                                                       ٤- مرضى السرطان

 ٥- مرضى السكري

 

 

للاطلاع اكثر على معلومات عن كيفية حمايتك ومحيطك من فيروس كورونا 

AnnonsExpressen rabattkoder
  1. Hotels.com
    Hotels.com rabattkod - Rabatt på valfri hotellbokning med vår kod
  2. Bubbleroom
    Bubbleroom rabattkod ger rabatt på din nästa beställning
  3. Jotex
    Jotex rabattkod - Fynda inredning till rabatterat pris med våra kampanjer
  4. Ellos
    Ellos rabattkod - Nya kampanjer inom kläder, skönhet, barn & inredning
  5. Adlibris
    Adlibris rabattkod - Böcker, magasin och mycket mer hos Adlibris
  6. Nelly
    Nelly rabattkod - Handla senaste modet hos Nelly.com
Här hittar du rabattkoder!