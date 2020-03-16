تطورات انتشار فيروس كورونا

حتى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا في العالم الى 169387

وسجلت 6513 حالة وفاة من بين المصابين

ووصل عدد الذين تعافوا من اعراض العدوى الى 77257

وسجلت السويد 1032 اصابة مثبتة مخبريا

ووصل عدد الوفيات الى ستة اشخاص.

اهم اربعة معلومات لا بد ان تعرفها

ستقدم الحكومة اليوم الاثنين حزمة اقتصادية تاريخية هدفها حماية قطاع العمل والشركات. ومن المتوقع ان تصل قيمة الاجراءات الداعمة الى 300 مليار كرون سويدي. وعلى سبيل المثال سوف يتمكن الموظفون من تخفيض ساعات العمل الى 60 في المئة مع الاحتفاظ بنسبة 90 في المئة من الراتب على ان تتكفل الجهات المختصة بتغطية الجزء الاكبر من التكاليف.١

وحذرت السلطات الصحية في العديد من الدول لجؤ المرضى الى استخدام الادوية المضادة للالتهابات لما تشكله من خطر تفاقم العدوى. وفي حال الشعور بالحمى لا بد من تناول ادوية التي تحتوي على باراسيتامول. ويشدد خبراء وكالة الادوية السويدية على ضرورة الاطلاع على النشرة الطبية لكل دواء قبل تناوله اذ ان استخدام بعض الادوية قد يؤدي الى اخفاء اعراض المرض. ويرفع من خطر زيادة نسبة الالتهابات. لذا على المسنين بالاخص اخذ الحيطة والحذر.

واصلت بورصة استوكهولم في الهبوط بسبب انتشار فيروس كورونا. وبعد ساعة من افتتاح السوق اليوم الاثنين تراجعت نسبة التداول بالبورصة الى 7,6 في المئة. وتسبب التدهور بخسارة 30 في المئة من قيمة البورصة بعد ان سجلت اعلى نسبة لها في شباط الماضي.

واعلنت وزارة الخارجية في نهاية الاسبوع الماضي الطلب الى كافة المواطنين بعدم السفر الى اي دولة كانت. وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي خلق عدم استقرار وقلق في العديد من البلدان.

الفئات المعرضة للخطر

اكثر فئتين معرضتين لعدوى فيروس كورونا هما المسنين ومرضى الحالات المزمنة

١- مرضى القلب والشرايين

٢- مرضى الرئة ٣- مرضى ضغط الدم المرتفع ٤- مرضى السرطان

٥- مرضى السكري

للاطلاع اكثر على معلومات عن كيفية حمايتك ومحيطك من فيروس كورونا