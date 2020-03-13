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احدث مستجدات وباء كورونا في السويد والعالم

Spridningen av coronaviruset
Arkivbild.Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / / TT NYHETSBYRÅN

حتى تمام الساعة 13:00 من نهار الجمعة وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا الى 135832 شخص. 

وسجل 4990 حالة وفاة من اجمالي عدد المصابين. 

ومثل الى الشفاء اكثر من نصف المصابين بالعدوى اي 70407 شخص.

وحتى تمام الساعة 14:20 وصل عدد الاصابات المؤكدة في السويد الى 755 شخص.

:معلومات في سطور -  اليكم اهم ثلاثة امور لا بد من متابعتها الان

 

قرر المصرف المركزي تخصيص قروض بقيمة 500 مليار كرون سويدي لصالح المصارف السويدية. وبحسب بيان ادارة المصرف المركزي والمدير العام :ستيفان اينغفيز

بهدف منع انهيار شركات حيوية بسبب انتشار فيروس كورونا قرر المجلس التنفيذي للمصرف المركزي صرف قروض بقيمة 500 مليار كرون لصالح الشركات عبر المصارف. الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على الامداد الائتماني للشركات السويدية. 

 

طلبت هيئة الصحة العامة دعما من القوات المسلحة التي بدورها وافقت على طلب ارسال اثنين من العاملين في مختبراتها. 

 

تم الحجز على المواد الواقية في وقت نفذت فيه معقمات اليدين. وتسري مخاوف من اعطاء الاولوية لوحدات العناية المركزة لصالح المرضى الذين لديهم فرصة اكبر للبقاء على قيد الحياة.

 

اتخذت الحكومة تدابير بناء على توصية هيئة الصحة العامة، كحظر التجمعات العامة التي تفوق 500 شخص. لكن يوهان كارلسون، المدير العام لهيئة الصحة العامة، اوضح من جهته خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة انه لا يوجد سبب لالغاء المناسبات الصغيرة اذا كان المرء يتمتع بصحة جيدة. 

لن تغلق المدارس في السويد ابوابها في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا. هذا ما اعلنته وزيرة التعليم انا اكستروم (حزب العمال الديمقراطي الاشتراكي السويدي). ولفتت الى انه اذا اضطرت المدارس الى الاقفال يمكنها التعويض عبر تقصير فترة الاجازات الرسمية والدراسة في ايام نهاية الاسبوع. 

خصصت وزارة الخارجية خط ساخن 084059200  للاجابة على الاسئلة المتعلقة بالسفر وبفيروس كورونا.

للاسفتسار عن الامور القنصلية الطارئة الاتصال كالمعتاد على رقم الخط الساخن رقم 084055005

للمزيد من المعلومات عن كيفية حماية نفسك ومحيطك من العدوى 

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