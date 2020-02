Coronaviruset har nått svenska turistparadiset

Coronaviruset fortsätter att spridas, från land till land.

Enligt South China Morning Post är nu 11 943 personer smittade av det lunginflammationsliknande viruset. 259 personer, samtliga från Kina, har bekräftats döda. Bara under fredagen dog 46 personer.

Sent under fredagskvällen rapporterade spanska medier att coronaviruset nu nått turistparadiset Kanarieöarna. Det är Spaniens första fall, som bekräftats på ön La Gomera, rapporterar El Pais.

LÄS MER: Första bekräftade fallet av coronaviruset i Sverige

Enligt lokaltidningen Canarias 7 är patienten från Tyskland. Personen och ytterligare fyra andra ska i hemlandet ha haft kontakt med en person som smittats av coronaviruset. När hälsomyndigheten informerades om att personerna kunde ha exponerats för viruset kallades de till att göra prover.

Efteråt bekräftades alltså att en person hade smittats. Patienten och en person ur dess sällskap hålls i nuläget isolerade på sjukhuset Virgen de Guadalupe, enligt Canarias 7.

BEKRÄFTADE SMITTFALL Totalt finns 11 943 bekräftade smittfall i 27 länder:

Kina: 11 156 fall Thailand: 19 fall Japan: 15 fall Singapore: 13 fall Hongkong: 12 fall Sydkorea: 11 fall Taiwan: 10 fall Australien: 9 fall Malaysia: 8 fall Macau: 7 fall USA: 7 fall Frankrike: 5 fall Tyskland: 5 fall

Förenade Arabemiraten: 4 fall Kanada: 3 fall

Italien: 2 fall Ryssland: 2 fall Storbritannien: 2 fall Vietnam: 2 fall Kambodja: 1 fall Finland: 1 fall

Indien: 1 fall

Nepal: 1 fall Filippinerna: 1 fall Sri Lanka: 1 fall Sverige: 1 fall Spanien: 1 fall 259 dödsfall har bekräftats, samtliga i Kina. Källa: WHO, CDC, ECDC, NHC, DXY, South China Morgon Post Visa mer Visa mindre

Flera smittade i Tyskland

Under torsdagen publicerade ett forskningslag om 17 tyska läkare en studie av hur viruset spridits i Tyskland, i New England Journal of Medicine.

Där beskrivs hur en 33-årig tysk affärsman, frisk i övrigt, blivit smittad av en affärskompanjon som var på besök från Shanghai mellan 20 och 21 januari.

Affärskompanjonen hade inte visat några symtom under resan i Tyskland, som sammanlagt varade mellan 19 och 22 januari. Hon insjuknade först på hemvägen och testade positivt för corona i Kina den 26 januari.

”Det är värt att notera att infektionen spridits under inkubationstiden för indexpatienten, för vilken sjukdomen var hastig och ickespecifik”, skriver forskarna i rapporten.

Den tyske mannen insjuknade den 24 januari. Han gick tillbaka till jobbet den 27 januari då han kände sig kryare. Den 28 januari visade provtagning att ytterligare tre anställda på mannens arbetsplats blivit smittade av viruset.

VAD ÄR DET NYA CORONAVIRUSET Det finns ett stort antal virus som tillhör familjen coronavirus. De flesta finns hos olika djurarter och endast ett fåtal typer kan smitta mellan djur och människor. ••• Sju coronavirus kan smitta människor och ger varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar vanlig förkylning. ••• 2003–2004 bröt en epidemi ut av ett nytt coronavirus som kallas sars. 8 000 människor smittades, varav över 750 dog. ••• 2012 upptäcktes på arabiska halvön en ny variant av coronavirus som kallas mers. 2 000 drabbades, 700 dog. ••• Nya coronaviruset som kallas n2019-CoV har kopplats till en fiskmarknad i den kinesiska staden Wuhan och upptäcktes i slutet av december. Visa mer Visa mindre

LÄS MER: Smittade kvinnan lät vän ställa mat utanför dörren

LÄS MER: Så skyddar du dig mot coronaviruset

Första svenska fallet bekräftat i Jönköping