Coronasmittan följer Donald Trumps spår

Donald Trumps inställning till coronaviruset har kritisterats sedan pandemins start, både för att vara nonchalant och ibland även felaktig.

På tisdagen besökte han Wisconsin för ett kampanjmöte som samlade tusentals i publiken, samma dag som delstaten bekräftade 5 262 nya fall och 64 dödsfall, enligt Reuters.

Enligt New York Times är Wisconsin den värst drabbade delstaten just nu, sett till antalet fall per 100 000 invånare.

Coronafallen fyrdubblades

Det har flera gånger rapporterats om klustersmittor i samband med Trumps publikfyllda kampanjmöten.

Det senaste larmet kommer från Minnesotas hälsodepartement.

Där har man kunnat spåra tre klustersmittor till Trumps event som hölls i september.

Det första hölls i en flyghangar i Bemidji, Beltrami County, den 18 september. Samma dag som mötet hölls registrerades tre nya coronafall i genomsnitt under en sjudagarsperiod. Fyra veckor senare hade siffran fyrdubblats till ungefär 14,5, rapporterar CNN.

16 personer som var i publiken smittades av corona. Två av dem behövde sjukhusvård.

Smittan ökade i områden Trump besökt

USA Today – som tagit ställning för Joe Biden i presidentvalet – har sammanställt data från Johns Hopkins University och kartlagt hur smittan ökat i countys som Donald Trump hållit möten i, i förhållande till delstaten i stort.

I både Marathon County (Wisconsin) och Beltrami County (Minnesota) ökade smittan dubbelt så mycket jämfört med delstaten i stort, under en tvåveckorsperiod efter Trumps kampanjmöten.

Experter som tidningen pratat med har inte kunnat fastslå att mötena varit den enda, direkta orsaken till ökningen. Däremot har de sagt att den typen av stora event strider mot alla rekommendationer, och ökar risken för spridning.

”Kommer förvärra lidandet”

Inför tisdagens kampanjmöte i staden Lansing i Michigan, larmade sjukvårdspersonal för vad det kunde innebära för smittan. Michigan var en av sexton delstater som rapporterade rekordhöga genomsnittssiffror för bekräftade fall på måndagen, enligt NCBC.

– Vi är extremt oroade för att presidentens kampanjmöte kommer att påverka människor i vårt samhälle. Det här kommer resultera i okontrolleraad spridning som kommer förvärra smärtan och lidandet som vi redan ser i delstaten, sa kirurgen Stephanie Markle till NCBC inför mötet.

Hon är en av flera i kommittén för säkrad sjukvård, som höll en presskonferens på tisdagen där de larmade för presidentens framfart.

LÄS MER: Så blir USA med Joe Biden som president

LÄS MER: Svensken i Trumps inre sfär avslöjar bråken i Vita huset

LÄS MER: Lauren var omslagsflicka för extremhögern i USA