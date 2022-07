Italiens hälsominister Roberto Speranza går nu ut med en vädjan till befolkningen.

– Ingen ska vänta, de som är särskilt utsatta måste skydda sig med en fjärde vaccindos och använda munskydd, manar han i en intervju med italienska medier, enligt SR.

Fallen har skenat i landet under de senaste veckorna, bara under den senaste har 600 000 nya fall av corona registrerats. Även beläggningen av coronapatienter på landets intensivvårdsavdelningar har ökat med 3,6 procent under samma period.

Dessutom beskrivs trycket på akutmottagningarna på landets sjukhus som hundra gånger värre än vid samma tidpunkt i fjol.

Italien förbereder nu för att dra i gång en intensiv vaccinationskampanj i höst – för att stävja effekterna av omikron-varianten BA.5 som sköljer över landet.

90 procent av landets medborgare över 12 år har redan tagit två sprutor.

EMA varnar: ”Fler allvarligt sjuka”

Varianterna BA.5 och BA.4 sprider sig nu som löpeld över Europa vilket föranleder EU:s läkemedelsmyndighet, EMA, att gå ut med en varning.

– Vi ser att antalet smittade bland äldre nu börjar omsättas i att fler blir allvarligt sjuka, säger Marco Cavaleri, som är chef för vaccinprogrammet vid EMA, till Sky News.

– När den här nya vågen sköljer över Europa är det viktigt att bibehålla skyddet av utsatta grupper och undvika att skjuta upp vaccineringar, fortsätter han.

30 juni uppgav WHO att antalet bekräftade coronafall i världen ökat med 18 procent på en vecka.

Den plötsliga smittspridningen på sommaren är ett trendbrott mot tidigare pandemisomrar, då fallen minskade. Också i Sverige har fallen ökat, vilket socialminister Lena Hallengren talade om på en pressträff i torsdags.