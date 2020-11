Coronafallen fortsätter att öka i USA och Europa

USA är det land i världen som har flest coronafall bekräftade och flest coronarelaterade dödsfall. Mer än 236 000 människor dött i landet med bekräftad covid, enligt NBC.

På flera håll i landet varnar nu sjukvården för att antalet covidpatienter ökar i en sådan takt att situationen snart kan bli ohållbar.

”Ljus i slutet av tunneln”

Men det är inte bara i USA som smittspridningen ökar.

Under torsdagen infördes nya skärpta restriktioner i Storbritannien, samtidigt som 21 141 nya fall bekräftades i landet, enligt The Guardian.

”Jag förstår att de här åtgärderna är tuffa men de är tidsbegränsade. Det finns ljus i slutet av tunneln och vi kommer att ta oss igenom detta tillsammans”, skriver premiärminister Boris Johnson på Twitter.

Ökad toalettpappersförsäljning

Nya restriktioner kommer även att införas i Frankrike under fredagen. Under torsdagen registrerades 58 046 nya coronafall i landet– vilket är högsta antalet fall under en dag, enligt Reuters.

Högsta antalet nya fall under ett dygn bekräftades även i Tyskland på torsdagen, då 19 990 fall registrerades enligt Robert Koch Institute.

Den ökade smittspridningen märks bland de tyska konsumenterna som likt i våras har börjat köpa på sig mängder av hygienartiklar, som toalettpapper, och bakningsingredienser, enligt Reuters.