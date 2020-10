Coronadraget: Paris höjer varningsnivån

Smittspridningen i Frankrike har ökat kraftigt de senaste veckorna. Och i förra veckan stängde barer och restauranger i Marseille.

Nu går huvudstaden delvis samma, strikta väg.

Smittspridningen i området uppfyller nu alla kriterier för den högsta varningsnivån. Det är nu 100 smittade per 100 000 invånare bland de som är äldre, 250 per 100 000 invånare generellt, och minst 30 procent av intensivvårdsplatserna reserveras för covidpatienter, rapporterar The Guardian.

Från och med tisdag stänger alla barer. Enligt inrikesminister Gerald Darmanin väntar nu en tuff tid.

– Vi är fransmän, vi älskar att dricka, äta, le och pussa varandra, säger han till franska TV-kanalen LCI.

50 procents begränsning på universitet

Samtidigt kommer restauranger att behöva införa nya, hygieniska åtgärder, skriver Le Parisien. De kommer dock fortsatt hålla öppet.

Reglerna ska gälla i minst två veckor. I ett uttalande från premiärministerns stab uppmanas också hemarbete prioriteras ”nu, mer än någonsin”. Undervisningslokalerna på stadens universitet får också bara fyllas till hälften.

I dag, måndag, väntas borgmästaren Anne Hidalgo presentera mer detaljer om åtgärderna i staden.

I helgen rapporterades över 17 000 nya fall i Frankrike, vilket är den högsta siffran sedan landet utökade sin testning. Regeringen har meddelat att de inte vill stänga ned landet, utan fokusera på lokala åtgärder där smittspridningen är som högst.

