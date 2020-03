Corona i världen: Varannan damernas i Panama

Tjeckien

I Ostasien bär de flesta munskydd när de vistas utomhus. En del europeiska länder börjar också uppmana sina medborgare att göra det. Tjeckien och Slovakien har bägge infört obligatoriskt maskbärande för alla som vistas utomhus. De ska nu distribueras nationellt. Österrike har också just infört en bestämmelse att munskydd måste bäras av alla som besöker livsmedelsbutiker och apotek. Maskerna ska distribueras vid ingångarna. Masker anses inte ge något större skydd mot att bli smittad, men däremot är de effektivare med att förhindra att smitta sprids från den som är sjuk.

Två fotgängare i Tjeckiens huvudstad Prag. Där är munskydd nu obligatoriskt. Foto: PETR DAVID JOSEK / AP TT NYHETSBYRÅN

Panama:

Det finns länder som provar sina egna modeller i kampen mot coronaviruset. Sjukdomen har även nått Panama och där finns över 1 000 rapporterade fall med 27 döda. En speciell typ av utegångsförbud införs nu från och med den 1 april. Det blir varannan damernas. Bara landets kvinnor får gå ut och handla på måndagar, onsdagar och fredagar. Bara Panamas män får göra detsamma på tisdagar, torsdagar och lördagar. På söndagarna måste alla stanna hemma. President Laurentino Cortizo meddelade beslutet via sitt twitterkonto.

Tre kvinnor i Panama City. På måndagar, onsdagar och fredagar är det bara kvinnor som får gå ut och handla. Foto: CARLOS LEMOS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Storbritannien:

British Airways har tills vidare ställt in all trafik till eller från flygplatsen Gatwick, söder om London. Det är ännu ett exempel på hur hårt coronakrisen slagit mot världens flygbolag som nu tvingas parkera sina flottor. Tysklands största flygplats, Frankfurt, har sett antalet flygningar minska med enorma 90,7 procent. Många flygbolag hoppas på stöd från sina regeringar. Amerikanska American Airlines har just vänt sig till den amerikanska regeringen och begärt ett stöd på 12 miljarder dollar i stöd. Även andra industrier kopplade till flygtrafiken är förstås hårt drabbade. I Storbritannien varnar fyra bolag som sköter markservicen på landets flygplatser att de står inför konkurs.

En bransch i svår kris. American Airlines plan står parkerade i Tulsa, Oklahoma. Foto: MIKE SIMONS / AP TT NYHETSBYRÅN

USA:

Tre av fyra amerikaner lever nu under restriktioner där de uppmanas att hålla sig hemma. Åtgärderna varierar kraftigt lokalt. En pastor i Florida får nu betala dyrt för att han inte lyssnat på de lokala hälsoreglerna. Pastor Rodney Howard-Browne har fortsatt att hålla gudstjänster i sin megakyrka och uppmanat församlingsmedlemmarna att skaka hand för att visa att de inte är rädda för coronaviruset. Han greps i veckan, släpptes fri mot en borgen på 5 000 kronor och ska nu upp inför rätten. Religiösa församlingar har varit smitthärdar på andra håll, exempelvis Sydkorea. Florida har 5 500 rapporterade fall av smitta.

Pastor Rodney Howard-Browne tyckte att församlingen skulle fortsätta skaka hand med varandra. Det var ingen bra idé. Foto: HERNANDO COUNTY JAIL / AP TT NYHETSBYRÅN

