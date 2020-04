Corona i världen: Skolorna stängs nu även i Singapore

Israel:

Ultraortodoxa judar i Israel har ofta en misstänksam inställning till den israeliska staten. Det gäller även information om coronaviruset. Det kan stå dem dyrt. Israelisk polis satte under fredagen upp barrikader runt staden Bnei Brak och evakuerade 4 500 äldre invånare därifrån. De övriga måste ha speciella skäl att vill lämna staden. Det är främst ultraortodxa som bor Bnei Brak och antalet fall av coronasmitta där har ökat kraftigt. Upp till 38 procent av invånarna tros vara smittade. En del ultraortooxa rabbier har motsatt sig restriktioner mot exempelvis folksamlingar.

Israelisk polis i den ultraordoxa staden Bnei Brak. Stde har nu spärrats av på grund av många coronafall. Foto: ARIEL SCHALIT / AP TT NYHETSBYRÅN

Kiribati:

Det finns 193 länder i Förenta Nationerna. De allra flesta har nu rapporterade fall av coronasmitta, men under fredagen fanns det 18 länder dit sjukdomen inte kommit. I alla fall inte officiellt. Flera av dem är små önationer i västra Stilla havet, som Tuvalu, Kiribati och Nauru. Nauru har exempelvis bara 10 000 invånare och närmaste land ligger 200 kilometer bort. Andra länder på listan har antagligen smittan men har inte velat rapportera om den, som Nordkorea och Turkmenistan. I Turkmenistan har landets president till och med förbjudit användandet av ordet ”coronavirus”.

Önationen Kiribati. Ett av 18 länder som inte har några rapporterade fall av smitta. Foto: CPL RACHEL INGRAM / CPL RACHEL INGRAM AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE

Singapore:

Singapore fick beröm hur man tidigt bemötte hotet från coronavirus. Med omfattande spårning och många coronatester så lyckades man hålla smittan nere. Skolorna har däremot hållits öppna. Men nu hotar en andra våg drabba Singapore. Antalet smittade har stigit till 1 114 men många ny fall denna vecka. Så nu har även Singapore beslutat att stänga landets alla skolor. De flesta av landets arbetsplatser kommer också att stängas. Restriktionerna kommer att gälla i två månader. Beskedet - som kom under fredagen - ledde till hamstringsrusning i matbutikerna.

Butikssäljare i Singapore. Landet var framgångsrikt i sin kamp mot corona, men en andra våg hotar nu och landets skolor och arbetsplatser stängs i resten av april. Foto: HOW HWEE YOUNG / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Mexiko:

Det är kanske inte det mest lyckade varumärket dessa tider. Men det fanns ju en tid då ölälskare tänkte på något annat när de hörde ordet ”corona”. Tillverkaren av det mexikanska ölet Corona meddelade under fredagen att all produktion ställs in tills vidare. Det har dock inget att göra med minskad efterfrågan, säger Grupo Modelo, som bland annat brygger Corona. Mexiko har beordrat att all affärsverksamhet som inte är samhällsviktig ska stängas fram till 30 april. Och Corona platsade inte in på den listan. Ölet exporteras till 180 och avnjuts ofta med en klyfta lime. Mexiko har över 1 500 bekräftade fall av coronaviruset och över 50 har avlidit.

Det mexikanska ölet Corona ställer in sin produktion. Ett resultat av nya restriktioner i Mexiko. Foto: HANNAH MCKAY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

