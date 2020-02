Corona härjar på psykavdelning

Coronaviruset fortsätter sprida sig i flera olika länder utanför Kina och Sydkorea är hårt drabbat med 433 fall.

229 av dessa är nya och rapporterades under lördagen.

Nu har smittan fått fäste på en psykiatrisk avdelning, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Nästan alla patienter på psykavdelningen smittade

Nästan alla patienter ska vara smittade på avdelningen som är belägen på ett sjukhus i miljonstaden Daegu.

Utbrottet misstänks vara kopplad till den våldsamma coronaspridningen i en kristen sekt, ”Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony”, i Daegu.

Sekten kopplas till 230 fall av corona i Sydkorea.

Sekten grundades 1984 av den karismatiske ledaren Lee Man-hee, som i dag är i 80-årsåldern. Följarna till läran uppmanas att se honom som en reinkarnation av Jesus och den ”förlovade pastorn” som nämns i Bibeln.

Tidigare i februari höll sekten en begravning för ledarens bror vid sjukhuset – och myndigheterna misstänker att det var då smittan fick fäste.

Presidenten beordrar utredning av begravningen

Sydkoreas president Moon Jae-in har beordrat hälsomyndigheterna att göra en noggrann utredning av begravningen – och inte förlita sig på vad sektens talespersoner uppger.

– Låt oss göra en grundlig utredning av vilka som närvarade vid ceremonin och begravningen, sa Moon Jae-in enligt Bloomberg.

Det har tidigare rapporterats om att flera medlemmar i den kristna sekten har insjuknat.

När en 61-årig kvinna som är medlem i sekten hade insjuknat vägrade hon att låta sig testas eller hålla sig hemma, i stället närvarade hon vid flera av sektens gudstjänster.

Kvinnan beskrivs som en superspridare. Men den omfattande spridningen kan även ha en annan orsak.

När sektmedlemmarna ber så sitter de bredvid varandra på golvet, knä mot knä och armbåge mot armbåge. Bönestunderna kan vara i upp till två timmar. Sydkoreanska hälsomyndigheten tror att den intima och långvariga ceremonin kan ha orsakat den omfattande spridningen, rapporterar Bloomberg.

Kvinna utan symptom smittade fem personer

