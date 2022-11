COP27-deltagarna får känna på matbristen

Under de första dagarna av klimatmötet COP27 kom det inget vatten ur dryckesfontänerna och kylarna från sponsorn Coca-cola stod tomma.

Temperaturerna under mötet som pågår just nu i Sharm el-Sheikh har varit höga. Termometern har visat upp emot 30 grader under dagarna.

Under första dagen ringlade sig köerna långa och deltagare fick vänta i nästan en timme för att få ett mellanmål. Törstiga besökare har försökt få tag på vatten och mat i värmen.

Det enda som har varit enkelt att få tag på är glass. En kvinna berättar för the Guardian att hon åt tre glassar under en dag för att klara sig.

– Glass är enkelt att få tag på om man vill ha det. Vi borde inte klaga. Det är en konferens i öknen i ett utvecklingsland, säger en man till tidningen.

En annan kvinna hade med sig en halv munk i en plastpåse som hennes hotelltofflor kom i. Hon berättar att hon blev förvarnad om situationen av sina kolleger.

– Allt jag har nu är ett päron. Jag har inte lyckats hitta något vatten. Det finns bara apelsin- och mangodrycker. Mina kolleger förvarnade mig så jag kom förberedd, berättar hon för the Guardian.

Beställde McDonald's

På kvällen när förhandlare diskuterade vad som skulle tas upp under klimatmötet var stämningen spänd och bristen på mat bidrog till det, skriver the Guardian.

Men den spända stämningen lättade snabbt när förhandlarna sågs äta McDonald's-mat de hade beställt från andra sidan öknen.

