Just nu pågår valet i USA mellan republikanska kandidaten Donald Trump och demokraten Joe Biden.

Under sin mandatperiod har Donald Trump anklagats för sexism och kvinnohat. Och även innan han blev vald till president avslöjades bland annat inspelningar där Trump hördes säga vad man ska göra med kvinnor:

– Grab them by the pussy.

Det fick många kvinnor i USA att reagera, men trots det valde 53 procent av landets kvinnor att lägga sin röst på Trump.

”Snälla tyck om mig”

Tidigare i oktober tog han en vändning under en valkampanj.

– Kan jag få be om en tjänst? Kvinnor i förorten, kan ni snälla tycka om mig? Jag räddade era jäkla områden, sa Trump då.

I samband med amerikanska valet gör mediehuset CNN ”Exit polls”. Det är en enkätundersökning som genomförs när väljarna går ut från vallokalerna.

Enligt den statistiken röstar fler vita kvinnor på Trump än vad de gjorde 2016. Det konstaterar bland annat CNN:s politiska analytiker Kirsten Powers.

”Minns ni hela revolten från vita kvinnor som var äcklade av Trump? Det hände inte. Trump har faktiskt fått fler röster från vita kvinnor än 2016”, skriver hon på Twitter.

Enligt samma enkätundersökning från CNN röstade även fler vita män på Trump än 2016.

Dock förlorade presidenten röster från väljare med latinoamerikansk och afroamerikansk bakgrund.

Joe Bidens kampanj tror på seger

