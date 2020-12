Chuck Yeager död – först att spränga ljudvallen

Egentligen borde han inte ens ha satt sig i planet den där dagen. Kvällen innan hade han skadat sig i en ridolycka så illa att han förlorat medvetandet och brutit två revben. Men Chuck Yeager tänkte inte låta en sådan småsak hindra honom från att försöka bli den första i världen att passera den magiska gränsen Mach 1 och flyga snabbare än ljudet. Några dagar tidigare hade han varit så nära, och fått upp sitt plan i Mach 0,96.

Att åka till sjukhus var det inte tala om – då skulle han ju riskera ett flygförbud. Men smärtan i revbenen var nästan outhärdlig. Med hjälp av sin mekaniker skulle han nog kunna klara att ta sig in i cockpiten, men det största problemet var hur han skulle kunna låsa dörren. Det kunde bara göras inifrån, och krävde att han skulle sträcka sig för att lyfta upp ett handtag – en rörelse som var helt omöjlig att klara av i hans nuvarande skick.

Det var mekanikern Jack som kom på lösningen. I hangaren hittade han en kvast som han sågade av skaftet på, och med hjälp av den lyckades Yeager lyfta upp handtaget och stänga dörren till cockpiten till sin Bell X-1. Några timmar senare, strax efter klockan åtta på morgonen den 14 oktober 1947, hördes något som lät som ett avlägset åskmuller över Muroc Air Force Base i Mojaveöknen. Det var världens första ljudbang.

Chuck Yeager hade klarat det.

Yeager 1947 framför planet ”Glamorous Glennis”, uppkallat efter hans fru. Det var det planet med vilket han gjorde sin historiska flygning. Foto: SHUTTERSTOCK

Sköts ner under andra världskriget

Redan som 18-åring tog han värvning som flygmekaniker i US Air Force 1941, mitt under brinnande världskrig, och året därpå började han sin pilotutbildning för att så småningom delta som stridspilot i striderna över Europa. 1944 sköts hans P-51 Mustang ner över Frankrike, och han fick hjälp av franska motståndsrörelsen att fly över Pyrenéerna. Efter att ha tagit sig genom Spanien till Gibraltar var han snart tillbaka i England igen, och fortsatte flyga stridsuppdrag tills kriget var slut. Totalt sköt han ner 13 fiendeplan under kriget, varav fem på en och samma dag. Det krävdes fem nedskjutna plan för att få kalla sig flygaress, och Yeager hörde till den exklusiva skara som fick titeln ”ace in a day”.

Efter kriget blev han testpilot, och flög mer än 150 olika plan, däribland en sovjetisk MiG-15 som beslagtagits från en nordkoreansk desertör. Under 1950-talet återvände han till stridsuppdrag, och på 1960-talet blev han bombflygplanspilot i Vietnamkriget där han flög 127 stridsuppdrag.

Ratades som astronaut

När Nasa sökte efter de bästa stridspiloterna för att hitta astronauter till Mercury-programmet borde Yeager varit given, men han ratades på grund av att han inte gått college. Tom Wolfes bok ”Rätta virket” från 1979, som senare blev en hyllad film med samma namn med Sam Shepard i rollen som Chuck Yeager, handlar bland annat om detta. Trots detta var han under några år chef för flygvapnets träningsprogram för stridspiloter, och 26 personer som tränats av Yeager skulle senare åka ut i rymden som Nasas astronauter. 1985 tilldelades Yeager frihetsmedaljen av USA:s president Ronald Reagan.

Den 14 oktober 2012, på 65-årsdagen av hans första överljudsflygning, satte sig den då 89-årige Chuck Yeager i en F-15 för att se om han skulle kunna upprepa bedriften. Och självklart – Yeager gjorde det igen.

Beskedet om hans död kom från hans hustru Victoria Yeager. ”Det är med djup sorg jag tvingas meddela att mitt livs kärlek, general Chuck Yeager, har gått bort”, skrev hon på Twitter.

Att han hör till flyghistoriens absolut största är helt klart – sida vid sida med legender som bröderna Wright, Amelia Earhart och Charles Lindbergh. Och som han själv skrev i sina memoarer ”Yeager” från 1985:

”Ännu har jag inte hunnit med att göra allt, men när min tid är ute så kommer det inte finnas mycket som jag saknar. Om jag borrar ner mig i morgon, så inte kommer jag se missnöjd ut. Jag har haft roligt”.