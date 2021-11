På bara en vecka har elpriserna tiodubblats i norra Sverige. Under måndagen blir elpriserna rekordhöga i samtliga fyra prisområden som Sverige delades upp i 2011.

Snittpriserna under måndagen blir 2,40 kronor per kilowattimme i norra Sverige och 2,71 kronor per kilowattimme i landets södra områden, med ett högsta timpris på 4,34 respektive 3,70 kronor. De priserna gäller mellan 16 och 17 på eftermiddagen, rapporterar SVT.

Fredagens prisrusning med 179 procent förklarades delvis med isläggning på tre av de stora vattenkraftsälvarna.

– Detta är övergående och kommer att hålla på ungefär en vecka. Det som är lite ovanligt är att isläggningen gäller tre stora älvar samtidigt, sa Lotta Aronsson, elprisanalytikern på Eon i samband med fredagens höjningar.

”Fortsatt dramatik och stora prisrörelser”

Enligt elmarknadsanalytikern Christian Holtz, har rekordveckan flera förklaringar. Kallare väder och låg produktion av vind- och vattenkraft är en av dem.

”Enskilt viktigast är sannolikt kopplingen till andra delar av Europa där elpriserna på många håll är ännu högre. Det beror i sin tur främst på att fossilbaserad elproduktion som styr marknadspriset är rekordhögt”, säger Christian Holtz till Dagens industri.

Christian Holtz varnar för att de höga elpriserna kan hålla i sig under vintern. Detta trots att man inte ser någon störning eller extrem elförbrukning i Sverige just nu.

”Allt talar för fortsatt exceptionellt höga elpriser. Även små skillnader i bland annat elproduktionen eller efterfrågan kan ge extrema utslag när marknaden är så pressad. Så elkunderna bör ställa in sig på fortsatt dramatik och stora prisrörelser”, säger han till Dagens industri.

LÄS MER: Experten om elpriset som stiger med 179 procent

Så påverkas elpriserna av kylan: