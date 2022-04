Chocken över prins Andrews porrmaraton

Det var i samband med ett statsbesök i Palm Springs, Kalifornien, 1993 som den numera skandalomsusade prins Andrew gav uttryck för ett något oortodoxt beteende som gäst.

I boken ”The Palace Papers” beskrivs hur prins Andrew besökte Lee Annenberg, hustru till Storbritanniens dåvarande USA-ambassadör. Men han kom inte att bli något vidare sällskap.

Enligt bokens författare Tina Brown förfasades ambassadörshustrun av det faktum att prinsen under besöket ”låste in sig på sin svit i två dygn och tittade på porr på kabel-tv”, rapporterar The Mirror.

Prinsens porrmaraton ska enligt den brittiska tidningen även chockerat hans närmsta vänner.

Prinsens tidigare skandaler

Prins Andrew har på det senaste kommit att göra sig impopulär då han först och främst anklagats för våldtäkt av den då 17-årige Virginia Giuffre, i dag 38. De anklagelserna mynnande efter många turer ut i en förlikning om 150 miljoner parterna emellan. Prinsen har också bett om ursäkt till kungafamiljen.

Det har dock inte inneburit att ha återfått de kungliga och militära titlar som han tidigare fråntogs, då på grund av uppgifterna om hans samröre med den dömde, och numera avlidne, pedofilen Jeffrey Epstein.

Trots skandalprinsens beteende syntes han så sent som i slutet av mars vid sin mor, drottningen Elizabeths sida, i samband med minnesceremoni för den framlidne prins Philip i Westminster Abbey.