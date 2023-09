Chockbesök och glåpord – era möten med kungen

Åkte kälke med ”lillprinsen”

Vintern 1951-1952 var stockholmaren Kerstin i Hagaparken för att åka kälke med sina kompisar. Det blev många åk i olika konstellationer. Flera av barnen hade nämligen ingen egen kälke utan åkte tillsammans.

Efter ett tag kom en kvinna fram och frågade om Kerstin ville åka med en pojke. Kvinnan visade sig vara nanny – och pojken var ”lillprinsen” Carl Gustaf.

– Jag var väl sju år och lillprinsen fem, sex år. Ingen av oss småungar visste vem han var, men det var bara att åka några gånger, säger Kerstin, i dag 78 år.

Mellan åken gick de och pratade i backen. Om vad minns hon inte så här i efterhand.

– Men det var en lång backe så vi hann småprata en hel del, säger Kerstin.

Lillprinsen på sin trehjuling under en lekstund på Djurgården 1951. Foto: Pica/TT / TT NYHETSBYRÅN

Mötte kungen i kyligt militärtält

Hösten 1992 befann sig Anders Nilsson i ett fuktigt, kallt militärtält. Vid tillfället gjorde han värnplikten som flygplans- och vapenmekaniker på F17. En rikstäckande övning hade tagit honom till en av Sveriges nordliga skogar, där han fick ansvar för att tanka Viggen-jaktplan.

Under ett nattskift, när Anders hade gått in i tältet för att värma sig, klev någon in.

– Ett litet harklande först, och sedan hör jag ”jaha ja, hur var det här då?” Jag tittar upp med trötta ögon och ser då vår kung stå där i full militärmundering, beskriver Anders.

Någon förvarning om att kungen skulle dyka upp hade han inte fått. Men efter ett ögonblicks tunghäfta svarade han ”jodå, det är bara bra tack”.

– Våra officerare sträckte på sig lite extra. Själv var jag mest kall, säger han.

Efter 31 år minns Anders händelsen tydligt. Kungen kom in ensam, utan livvakter eller pådrag.

– Han var bland sina egna gubbar, säger Anders.

Anders Nilsson mötte kungen i ett fuktigt, kallt militärtält 1992. Foto: Privat

Kallade Carl Gustaf ”dumma gubbe”

En dag vid slutet av 1960-talet var Pernilla Rönnhager Sonevik, då två-tre år gammal, ute på en promenad med sin moster på Biblioteksgatan i Stockholm. Då dök plötsligt Carl Gustaf upp med sällskap och råkade knuffa omkull Pernilla.

– Vi gick där och de kom gåendes runt hörnet, så råkade han knuffa omkull mig, säger hon.

Efter fadäsen lyfte den dåvarande kronprinsen upp flickan.

– Han bad om ursäkt men det dög inte åt mig. Jag kallade honom dumma gubbe, säger Pernilla.

Själv minns hon inte händelsen. Hon har dock fått den återberättad för sig en rad gånger.

– Vi brukar dra den historien tillsammans med alla andra familjehistorier. Den kommer någon gång per år. Undra om kungen minns det? säger Pernilla.

Pernilla Rönnhager Sonevik kallade kungen för ”dumma gubbe” när hon var två, tre år. Foto: Privat Kronprins Carl Gustaf tar emot en hederssabel av sin farfar kung Gustaf VI Adolf vid officerexamenceremonin 1968. Vid ceremonin blev kronprinsen fänrik tredubbelt, i flottan, flygvapnet och armén. Foto: TT NYHETSBYRÅN SVENSKT PRESSFOTO

Öppnade bommen åt artig kung

Under 1990-talet jobbade Eva Järdeholm-Fernandes som vakt på Djurgårdsbommen. På helgerna stängde man av så att endast boende och personer med särskilda tillstånd fick åka förbi.

En stormig kväll stoppade Eva en bil som körde ända fram till bommen.

– Det regnade, så man såg inte vem som körde först. Men då vevades rutan ner och så såg jag att det var kungen som satt där. Han hade två av barnen där bak, säger hon.

– Han sa ”ursäkta men vi ska på middag hos goda vänner, kan vi få köra in?”. Jag svarade naturligtvis ja.

Kort efter mötet körde också kungens adjutant fram till bommen. Denne visade sin legitimation och bad Eva att släppa fram kungen, som skulle dyka upp när som helst.

– ”Nej” sa jag då, ”för det har vi redan gjort”.

Eva Järdeholm-Fernandes under arbetet som vakt vid Djurgårdsbron. Foto: Dagens Nyheter / Dagens Nyheter

Presenterade kungen för knarkare

För sisådär 15 år sedan var Daniel Wihlborg chef för Stadsmissionens härbärge vid Slussen när kungen och drottningen kom på besök. Kungen ville bland annat hälsa på några av de boende, vilket Daniel löste.

Han presenterade monarken för en kille som missbrukade amfetamin.

– Jag sa till honom att hälsa på kungen. Sedan märkte jag att han hade tagit så mycket amfetamin att det bara spritter i kroppen på honom, säger Daniel och fortsätter:

– De skakade hand, men hann bara prata litegrann innan killen plötsligt gjorde honnör och sa ”du får ha det så jävla bra kungen” och sedan gick därifrån. Kungen bara garvade.

Enligt Daniel pratade kungen med flera av de andra som var på härbärget. Bland dem fanns en ung kille som bodde på gatan och som bar en keps från flottan.

– Kungen frågade om han också hade legat i flottan. Sedan bad han om att få prova killens keps. Han blev så sedd och så lycklig.