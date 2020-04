Chile först med att ge ut immunitetskort för corona

Australien:

Det är stora och goda nyheter i Sydney. Tre av stadens stränder har åter öppnat för allmänheten. Det är åter tillåtet att vistas på stränderna Coogee, Maroubra och Clovelly i Sydney, förutsätt att man håller socialt avstånd och att man är där för att motionera. Det är däremot fortfarande inte tillåtet att ligga på stranden och sola sig. Sydneys mest kända strand, Bondi, är dock fortfarande stängd. Australien införde tidigt flera restriktioner för att bekämpa coronaviruset. Landet har över 6 600 rapporterade fall, men bara 71 som avlidit.

Utsikt över Sydneys berömda Bondi beach. Tre av stränderna har öppnats igen för allmänheten, dock inte Bondi. Foto: BIANCA DE MARCHI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Förenade arabemiraten:

Den muslimska fastemånaden Ramadan inleds i slutet av veckan, men den blir sig inte lik i coronatider. Förenade arabemiraten har bestämt att patienter som lider av coronaviruset och sjukvårdspersonal detta år inte behöver fasta utan kan äta som normalt. Troende muslimer får annars inte äta eller dricka så länge solen är uppe under Ramadan. Normalt samlas man också i moskéerna på kvällarna för att be. Men Förenade arabemiraten - liksom Saudiarabien - har beslutat att hålla moskéerna stängda och allmänheten uppmanas att be i hemmet i stället. Förenade arabemiraten - Dubai är ett av emiraten - har över 6 700 rapporterade fall av coronasmitta.

Coronatest i Dubai. Sjukvårdspersonal i Förenade arabemiraten behöver inte fasta under fastemånaden Ramadan enligt nytt påbud. Foto: MAHMOUD KHALED / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Chile:

Har du tillfrisknat från coronaviruset och bor i Chile? Då kan du ansöka om att få ett ”immunitetskort”. Chile är det första landet som nu börjar utfärda intyg för personer som haft viruset och nu har antikroppar mot det. Tanken är att de som har ett immunitetskort ska kunna återgå till arbetet. För att kvalificera sig så måste man genomgå ett test som visar att man har antikroppar i blodet mot coronaviruset. Man måste också ha varit symptomfri i minst två veckor. Kritiker menar att det fortfarande är oklart om tillfrisknade personer verkligen är immuna och inte kan få viruset igen och därmed smitta andra.

Chiles hälsominister Jaime Manalich (mitten) håller presskonferens. Chilenare som haft coronaviruset kan nu ansöka om att få immunitetskort. Foto: XINHUA / XINHUA/SIPA USA SIPA USA

Spanien:

De tre sista kryssningsfartygen har nått hamn. Ett av dem - Costa Deliziosa - lade till Barcelona under måndagen och släppte av 168 spanska passagerare. Costa Deliziosa har varit ute på en jorden runt resa som inleddes den 5 januari med 1 800 personer ombord. Det var just ingen som då hade hört talas om coroanviruset. De återvänder nu till en ny värld. Fartyget har inte haft några fall av corona ombord, men fick ändå inte lägga till i Frankrike. Sista stopp blir nu Italien. Kryssningsfartyget MSC Magnifica väntades samtidigt nå hemmahamnen Marseille. Fartygets senaste stopp var Wellington i Nya Zeeland men har därefter inte kunnat lägga till någonstans.

Hem till en ny värld. Costa Deliziosa inledde jorde runt kryssningen den 5 januari. Nu är kryssningen över. Foto: EMILIO MORENATTI / AP TT NYHETSBYRÅN

