Det är i en intervju i amerikanska pratshowen Watch What Happens Live With Andy Cohen som Chelsea Clinton, 40, talar ut om vad som hänt med hennes vänskap med Ivanka Trump, 38.

– Jag har inte pratat med henne sedan 2016. Jag har inget intresse av att vara vän med någon som inte bara är medskyldig, utan aktivt tar del i den här administrationens grymhet och inkompetens.

De två kvinnorna hade dessförinnan varit vänner länge. De brukade gå på dubbeldejt med sina respektive när de båda bodde i New York, men vänskapen kom att prövas i och med presidentvalskampanjen 2016, då som bekant Chelsea Clintons mor, Hillary Clinton, ställde upp mot Ivankas far, den sittande presidenten.

Trodde de skulle fortsätta som vänner

Chelsea Clinton och Ivanka Trump hävdade till en början att deras vänskap inte skulle påverkas, men den hårda tonen mellan Hillary Clinton och Donald Trump blev allt grövre. Trump gick till och med så långt som att hota med att sätta Hillary Clinton i fängelse om han vann valet – något det ofta skanderades om under hans valmöten.

– Vi hade kontakt i början av kampanjen. Men det är svårt när det är någon som aktivt omfamnar sin kandidat – oavsett om det är dennes far eller inte – som är handlande i rasism, sexism, antisemitism, islamofobi, homofobi, transfobi, konspirationsteorier och lögner och är så fundamentalt korrupt, svarar Chelsea Clinton.

– Hon är inte på något vis densamma som sin far, men hon är mer än medskyldig. Och jag vill inte vara vän med någon sådan.

