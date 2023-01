Oscar Stenström vid statsrådberedningen bekräftar i en intervju med Sveriges Radio det som utrikesministern sa till Expressen under lördagen: Det pågår just nu inte några Natoförhandlingar med Turkiet.

Orsaken är det upptrissade läge som kommit av den senaste tidens protester då både en Erdogandocka hängts upp och ner och flera koraner har bränts.

– Det är inte lönsamt att föra samtal just nu. Vi får var och en jobba på vart håll och så får vi se hur lång den här pausen blir, säger Oscar Stenström, den svenska regeringens chefsförhandlare, i Sveriges Radio Godmorgon världen.

I och med att den svenska processen har stannat av har det spekulerats i om Finland behöver vänta på Sverige, eller om de kan bli medlemmar innan oss.

Terrorfinansiering och grov brottslighet

En av anledningarna till att Turkiets strålkastarljus riktats mot Sverige och inte Finland, är enligt Oscar Stenström, är den svenska relationen med PKK.

Sverige terrorklassade den kurdiska organisationen redan 1984, som andra land i världen efter Turkiet. Trots det kommer en inte oansenlig del av organisationens finansiering från just Sverige.

– Till skillnad från Finland så har vi en större andel av finansiering av PKK från Sverige, säger Oscar Stenström i radioprogrammet.

Turkiet menar att Sverige genom sitt bistånd till norra Syrien förser PYD och i förlängningen PKK med hundratals miljoner dollar.

Men det är inte bara det svenska biståndet som förser PKK med medel. Det kanske även Sveriges just nu mycket grova brottlighet gör. Ett alias som förekommit frekvent under den senaste tiden är ”den kurdiske räven” som tros vara en av nyckelpersonerna bakom den våldvåg som just nu skakar Stockholm.

”Den kurdiske räven” är på rymmen från de svenska myndigheterna och befinner sig för tillfället i Turkiet.

– Det finns ett gränsland mellan grov brottslighet och finansiering av terrorism. De här personerna är ofta mångsysslare inom sitt gebit. Terrorfinansiering och grov brottslighet har kopplingar – ja. Det kan långt ifrån förklara allt, men utpressning, finansiering vapen och knark finns i det här häradet, säger Oscar Stenström och tillägger.

– Det här har jag tagit upp med mina turkiska motparter. Ett utökat svensk-turkiskt säkerhetssamarbete har också vinster för Sverige i det vi nu ser och upplever i då framförallt Stockholmsområdet.