Chefredaktörens superlön på krisande Bulletin

En chefredaktör med fantasilön styr tidningen via Google Translate från sitt hem i en lyxig New York-förort.

Jannik Svensson trodde inte sina öron när Bulletins grundare Tino Sanandaji ringde honom med erbjudandet om att bli vd för den krisdrabbade liberalkonservativa nättidningen.

Det hade bara gått ett par månader sedan han började som poddredaktör, efter att Ivar Arpi slutat.

– Först tyckte jag att det var en absurd idé, jag hade precis flyttat tillbaka till Åland. Det var nästan komiskt, men när Tino började argumentera för varför så kände jag att han hade delvis rätt, säger Jannik Svensson, 27, vars tidigare erfarenhet av företagande är att driva enmansbolag inom digital publicering.

Jannik Svensson, 27, är Bulletins tredje vd på mindre än ett år. Foto: Cajsa Borgström

Han saknar utbildning i ekonomi.

– Jag har enbart jobbat, men det kan ses som en styrka. Jag har drivit bolag sen jag var 21. Det här är samma sak, men i större skala. Jag har en arbetande styrelseordförande i Tino som är en mycket smart och duktig person med mycket kontakter.

Förtroendet tycks ömsesidigt. I en artikel i den egna tidningen säger Sanandaji att Svensson ”kom in som poddare men är en enmansarmé som kraftigt ökat våra digitala intäkter”. I samma artikel utlovar Sanandaji att ”äta upp båda Annie Lööfs skor om Bulletin går i konkurs, med Stefan Löfvens strumpor som avslutning”.

Bulletins grundare Tino Sanandaji. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men många skulle ändå kalla uppdraget omöjligt, och flera personer som Expressen pratat med beskriver Svensson som den perfekta målvakten för ett bolag på väg över stupet.

Svensson är den tredje vd:n efter mindre än ett år, och vd-skapet är så färskt att han inte ens är säker på att det gått igenom hos Bolagsverket ännu. Men säker på sin sak är han:

– Om det skulle vara ett omöjligt uppdrag, varför skulle jag ta det? Det är ”jantelagigt” att säga det. Det är människor som inte har tillgång till fakta om bolaget, folk vill se oss misslyckas, säger han.

Under torsdagen kommer frågan om Bulletins framtid dock ställas på sin spets, Svenssons självförtroende till trots. Då hålls en extrainsatt bolagsstämma, och förutom ny styrelse är ekonomin den hetaste punkten på dagordningen.

Ägarna är inte överens om framtiden.

Det finns ingen majoritet som önskar rekonstruktion, det är bara rykten

Expressen avslöjade för ett år sedan de hemliga planerna på den nya konservativa nättidningen, som lanserades i december. Mindre än ett år från start befinner sig Bulletin nu i allvarliga problem.

Enligt uppgift har Bulletin svårigheter med betalningarna?

– Det var en enskild aktieägare som skickade ut ett mejl där han tydligt skrev vad han ansåg, och det ledde till oro, bland anställda och investerare. Men det finns ingen majoritet som önskar rekonstruktion, det är bara rykten, säger Jannik Svensson.

Tidningen har dock inte haft en enda annonsör sedan start, ett problem, medger även vd.

De enda intäkterna kommer från prenumeranter.

Bidrag från staten är en absolut nödvändig del i planen för att gå runt.

Expressen har tagit del av Bulletins ansökan om mediestöd från maj. Där framgår också att Bulletin räknat med att få bidrag. Utan bidrag skulle tidningen ”inte ha erhållit tillräckligt kapital för att kunna starta”. Efter sex månaders utgivning har Bulletin 10 000 betalande prenumeranter, och i dag över 11 000, men kommer trots det ”inte uppnå kostnadstäckning förrän möjligen en bra bit in på 2022”.

Stödansökan lämnades av delägaren Pontus Tholin, då inte längre vd, men ekonomichef och styrelseledamot.

Nu är han inte längre det.

Paulina Neuding var chefredaktör för Bulletin från december 2020 till februari 2021. Foto: ERNST HENRY / KVARTAL

Från början var de tre musketörer, Tino Sanadaji, Paulina Neuding och Pontus Tholin. De kände varandra väl, och var redo att göra sitt livs satsning tillsammans.

Nu finns bara en kvar – Sanandaji.

Neuding klev av i februari. Tholin har nu lämnat allt utom sitt ägande, och där har han den enskilt största andelen. Men så länge inte någon av de övriga ägarna tar hans sida så kommer inte heller hans önskan om en rekonstruktion att uppfyllas.

Men ekonomiska åtgärder behöver ske omgående.

Och mellan de gamla vännerna råder inte längre harmoni.

Enligt uppgifter Expressen tagit del av så ligger kostnaderna för Bulletin skyhögt över både intäkter och startkapital – i runda slängar 45 miljoner kronor för helåret. Det är 30 miljoner kronor mer än intäkterna som ligger runt 13 miljoner kronor, och 40 miljoner mer än det uppgivna startkapitalet på fem miljoner kronor.

Samtidigt blöder tidningen pengar, med stora löneutgifter till medarbetare som slutat sedan länge, däribland tidningens grundare och delägare Paulina Neuding.

20 oktober, om en vecka, kommer Mediestödsnämnden att fatta beslut om stöd.

Men långt ifrån alla kommer att få pengarna de hoppas på och behöver.

”Det har kommit in 126 ansökningar och summan av dem uppgår till som högst drygt 700 miljoner kronor om vi skulle ha obegränsat med medel. Vi bedömer att nämnden kommer att fördela ca 90 miljoner kronor, i det ingår att vi använder en del av anslagskrediten” skriver handläggaren på MPRT.

En stor investerare som skulle bli räddningen i somras hoppade av, och i början av hösten hamnade bolaget i en prekär situation.

Vd Jannik Svensson berättar att han omedelbart satte i gång ett omfattande sparpaket. Det är stopp för extern representation, lokalkostnaderna har setts över – men den största kostnaden ligger i löner och konsultarvoden.

Och där ligger nu sparåtgärder – enligt uppgifter kommer åtminstone två av medarbetarna på nyhetsredaktionen sägas upp. Det är en åtgärd som upprör redaktionen på en tidning som samtidigt dras med chefskostnader i nivå med Dagens Nyheter.

Svansföringen var skyhög från start. Och det började bra, men gick snabbt utför. Två dagar före julafton lanserades Bulletin, rakt in i svensk julledighet och med en kaxighet som inte matchade saldot på kontot.

Det var redan den första månaden uppenbart att pengarna inte skulle räcka, uppger en källa.

Det är en helt otrolig historia som man skulle kunna göra en Netflixserie av

Bulletins ”Steve Jobs” Tino Sanandaji – som han själv beskrivit sin roll – har saknat formell chefsbefattning men var ändå inne i både stora och små frågor. Otydligheten har lett till kaos, med konflikter där alla och ingen bestämmer.

– Det är en helt otrolig historia som man skulle kunna göra en Netflixserie av, säger en medarbetare, som berättar att det varit en karusell sedan start, och allt cirklar kring en och samma person – Tino Sanandaji.

Rädslan för honom uppges vara stor, och leda till en tystnadskultur på redaktionen.

Medarbetaren säger att det är ett under att nyhetsarbetet fungerat under tiden som varit.

Planen var från början att fylla en nisch på mediemarknaden där det saknades en röst. Bulletin skulle återta ett medialt narrativ för borgerligheten där man gjort analysen att Dagens Nyheter, ja till och med Svenska Dagbladet, drog allt mer åt vänster.

Den nya nättidningen skulle hitta och behålla den konservativa publiken som man ansåg att ingen skriver för. Utspelet att vänsterliberala New York Times skulle bli målbilden för projektet skevade därför hos många, men Neuding och Sanandaji drev perspektivet hårt. Jämförelsen med jätten New York Times blev problematisk av flera skäl, världens mest framgångsrika digitala nyhetstjänst med 5 000 anställda kunde knappast vara en rimlig självbild för den lilla startupen.

Förebilden: New York Times. Foto: John Nacion / SIPA/IBL

Interna kritiker Expressen talat med beskriver det som ”en sorts kommunikativ naivitet”. Och den upplevda dissonansen anses klinga än falskare i ljuset av de nya sparkraven när nästan ett år gått sedan starten.

– Vi behåller små gubbar runtom i världen samtidigt som vi skär ner på journalister, som är kärnan till framgång, säger en medarbetare dystert.

Andrew ”Andy” Rosentahl, chefredaktör för Bulletin sedan i april. Foto: Skärmdump Bulletin.

”Små gubbar” – en av dem sitter på USA:s östkust: Andrew ”Andy” Rosenthal.

Som en trojansk häst för wokeness klev Rosenthal in via Teams en aprilafton och skakade om den liberalkonservativa redaktionen i centrala Stockholm.

Rakt från sin 19-rumsvilla i den välbärgade förorten i norra New Jersey, en kort bilresa från Manhattan. Den inkallade stjärnan från New York hade inledningsvis ett uppdrag på tre månader, men har enligt uppgift fått förlängt i ett år.

Frustande av entusiasm gick Rosenthal in för uppdraget. Han vet att Sverige haft en hög invandring på kort tid, och han vill få in de nyanländas perspektiv, arabisktalande, somaliska, och det ska ske bland annat genom praktikplatser på Bulletin. Sveriges ”en miljon marginaliserade människor” kommer inte bli Bulletins läsare, slår han fast, men en tidning ”ska finnas där för samhällets svaga”.

Jag är en kalla kriget-liberal som är progressiv och tror på social välfärd

Han kallar sig så liberal det går, men inte jämfört med Sverige förstås. Inget liberalare finns i hans värld, och det är något som lockar honom snarare än att det upplevs som problematiskt.

”Jag är en kalla kriget-liberal som är progressiv och tror på social välfärd, beskattning, sociala skyddsnät, jämställdhet för både kvinnor och pocs, men samtidigt ett starkt försvar” säger han i en intervju med Bulletins färske poddredaktör Jannik Svensson, som några månader senare blir utsedd till vd av Tino Sanandaji.

Poddsamtalet blir en kalldusch för alla som hoppats återta det borgerliga narrativet.

Rosenthal slår fast att både cancelkulturen och identitetspolitiken, käpphästar för Bulletin, inte är vänsterfrågor, utan tvärtom uppfanns av högern, och att snacket om ”alla dessa hemska vänstermänniskor bara är nonsens”.

Under den mer än timslånga intervjun säger han att ”det svenska systemet är rasistiskt” och att man inte kan ”hålla människor permanent förtryckta, som Israel”.

En allt mer häpen Svensson söker frågor där de tycker lika.

En timme in i samtalet får Rosenthal en fråga om USA:s ”illegal aliens” (”illegala invandrare”).

Han replikerar snabbt: ”Det är rasism!”

Svensson tappar fattningen en sekund, och Rosenthal förtydligar: det är rasism att kalla dem ”illegal aliens”. Det är begreppet som rasister använder, inte upplysta människor.

Eftersom: ”ingen människa är illegal”.

Väldigt många har svårt att få ihop hans ideologiska inriktning med tidningen

Enligt en källa ligger lönen på över 200 000 kronor i månaden för att vara vänsterliberal chefredaktör via Teams och Google Translate för tiotalet bulletinare, det vill säga en personalstyrka motsvarande en mycket liten landsortstidning. Lönen är en i sammanhanget astronomisk summa, som ger Rosenthal långt mer i betalt än de högsta cheferna för Sveriges största nyhetsredaktioner med hundratals journalister, mer än både Ekochefen och SVT Riksnyheters chef.

Men lika mycket av ett problem som lönen är chefredaktörens politiska syn. Den ligger tämligen långt ifrån den som Bulletin visat från start. Snarare har den senare hånat wokeness och vänsterliberalism.

– Väldigt många har svårt att få ihop hans ideologiska inriktning med tidningen, säger medarbetaren.

Men budskapet att Bulletin ska bli Sveriges New York Times har närmast blivit till en besatthet att uppnå, samtidigt som det är uppenbart för alla att det är omöjligt.

Förebilden: New York Times, vars huvudkontor ligger på 41:a gatan på Manhattan. Foto: John Nacion / SIPA/IBL

Rosenthal blir en enkel väg till målet.

– Men det är en konstig logik – vi tar en en sparkad NY Times-kille så är vi New York Times? Det går ju inte, säger medarbetaren.

Rosenthal, en ivrig förespråkare för affirmative action (positiv särbehandling) och mångfaldsfrågor har, likt Dagens Nyheter nyligen, gått ut och sökt medarbetare med mångfaldsbakgrund, med önskemål om kunskaper i somaliska och arabiska. Bulletin fick in 500 ansökningar. Via denna kampanj har en arabisktalande sökande fått praktik.

Den vänsterliberala inriktningen som den tidigare chefen för NYT ledarsida förkroppsligar har blivit en svår sak att smälta för medarbetare på den konservativa tidningen.

– Men det är bra ersättning (lägsta löner från runt 50 000 kronor i månaden) och då håller man ut i sin ekokammare.

Med poddhatten av och vd-hatten på menar Jannik Svensson att Rosenthals ”politiska åsikter påverkar inte journalistiken” eftersom ”hans kunskap och erfarenhet sträcker sig flera generationer tillbaka” och ”skiljer på news and views”.

Det är inte glasklart hur många som äger Bulletin. Enligt vd finns ”många ägare, ett 20-25-tal” eftersom externt kapital tagits in, men andra uppgifter Expressen tagit del av anger ett tiotal.

Men i Bulletins moderbolag Neovista venture skedde nyss ändringar, då Tholin lämnade styrelsen. Kvar är – Tino Sanandaji.

Det är Tino Sannandaji och Jannik Svensson som ska driva Bulletin vidare.

Den senare ser med viss tillförsikt på framtiden.

– Nu har vi klarat september och halva oktober utan akuta ekonomiska problem, säger han.

– Det finns ingen risk för omedelbara betalningsproblem. Men att driva ett mediebolag 2021 är inte lätt, och att ni börjar skriva om en rekonstruktion gör ju att våra externa problem med investerare och kunder inte blir lättare.

Poddredaktör blir hans kvällsjobb framåt, han ser inga problem med att hinna två jobb:

– Jag fortsätter att driva mina poddar på Bulletin, men det blir på min fritid, säger han.

För att nå break even behöver den nye vd:n få Bulletin att nå 16 000 prenumeranter. För att göra det krävs reportrar som producerar unika granskningar och skribenter som skriver vassa och dagsaktuella opinionstexter.

Men några nya tjänster blir det inte. Ändå finns det fortfarande sex tjänster ute på Bulletin, som ett minne av mer expansiva tider. Rekryterar gör en rekryteringsfirma i Santa Monica, Los Angeles.

”We are looking for a Snabbreporter to join our team”, står det.

Fotnot: Expressen har sökt Pontus Tholin. Han avböjer att kommentera.

Andy Rosenthal avböjer också en intervju med hänvisning till att han just nu är för upptagen. Dock kan det bli aktuellt längre fram, meddelar han.

Även Paulina Neuding och Tino Sanandaji har erbjudits möjlighet att kommentera.

LÄS MER: Uppgörelsen klar – lämnar Bulletin i juni

LÄS MER: Nytt avhopp från Bulletin – högprofilerad chef lämnar

LÄS MER: Hör när redaktionsmötet på Bulletin urartar i bråk