Cheferna spår corona-boom på sjukhusen: ”Tsunamivåg”

På onsdagen har Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg hört av sig till Försvarsmakten med en begäran om att få bygga upp ett fältsjukhus med intensivvårdsplatser. Detta eftersom de redan nu ser en rejäl ökning av coronasmittade patienter som behöver läggas in. Det säger Per Karlsson, chefsläkare på Sahlgrenska.

– Just nu har vi 17 inneliggande som vi vårdar, vilket inte är så jättemånga, men vi ser ju att det varit en ökning de senaste dagarna och vi förväntar oss att det kommer en rejäl ökning framåt. Och det är den vi planerar för.

Hur lång tid bedömer du att det är innan vi kan se den här reella ökningen?

– Det har ju varit en rejäl ökning sedan i går, så det kommer bli en ganska rejäl ökning den närmsta tiden tror jag.

Chefläkaren Per Karlsson (till vänster) och infektionsklinikens verksamhet Lars Magnus Andersson (i blått). Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Per Karlsson hoppas att fältsjukhuset, som planeras att stå utanför Östra sjukhuset, kan komma att vara uppe inom några dagar.

– Det ska kunna gå relativt skyndsamt, det tar väl några dagar. Och då får vi upp kapaciteten ordentligt runt intensivvården. För den största utmaningen på sikt är nog intensivvårdsplatser. Det är ingenting som vi direkt ser nu, men om man omvärldsbevakar och räknar framåt ett par veckor tror jag att det kommer bli det som är det tuffa.

Detta är ett fältsjukhus Ett fältsjukhus är ett rörligt militärsjukhus. Försvarsmakten meddelade på onsdagen att de kommer att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. När det är på plats är tanken att Försvarsmakten ska kunna stödja den civila sjukvården med ett antal intensivvårdsplatser. Mellan 1991 och 2002 rustades både Sveriges militära och civila försvar ner, vilket bland annat innebar att Sveriges 35 fältsjukhus försvann. Varje fältsjukhus hade sex operationssalar och en intensivvårdsavdelning med 18 respiratorer. ”Men allt det slängde man på soptippen eller skänkte bort till andra länder”, sa Sten Lennquist, pensionerad professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet, till DN häromdagen. Visa mer Visa mindre

För att möta det kommande behovet av platser har Sahlgrenska bland annat dragit ner på all planerad vård som inte är livsnödvändig. Man har också börjar coronatesta personal i prioriterade verksamheter i allt större skala. Att inte all personal testas handlar om att det saknas laboratoriekapacitet och för att de behöver prioritera patienter som ska läggas in, enligt Per Karlsson.

”Lugnet före stormen”

Maria Taranger är överläkare och verksamhetschef för bland annat akutmottagningen på Östra sjukhuset. Hon beskriver att stämningen bland sjukvårdspersonalen som väldigt fokuserad. Delar av den vanliga verksamheten har ställts in väntan på de coronapatienter som väntas den närmsta tiden – och inflödet till akuten har nästan halverats.

– Vi upplever det lite som lugnet före stormen. ”När kommer tsunamivågen tillbaka?” så att säga. Men vi vet om det och vi använder den tiden till att planera och rigga oss.

Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef för bland annat akutmottagningen på Östra sjukhuset. Foto: Marie Ullnert

Precis som på de andra stora sjukhusen är det just nu en väldigt stor andel av personalen som antingen är hemma sjuka, vårdar sjukt barn eller sitter i karantän.

– Det är väldigt många borta. Det är ju en allmän förkylningsperiod nu, så detta är vår tuffa tid på året även normalt sett. Men då brukar ju folk oftast jobba om man mår bra och bara har lite diskreta symtom. Det gör de inte nu. Så det är väldigt, väldigt många borta. Sedan har vi också karantänregeln där man är hemma 48 timmar när man blivit symtomfri. Så det är ju ett enormt manfall på det sättet.

Överläkaren Maria Taranger säger att det nu sker ”ett intensivt planeringsarbete varje vaken timme” – och att de känner en enorm uppslutning från samhället. Under tisdagen kom bland annat Rusta till sjukhuset med 16 000 handskar och Pressbyrån bjuder på kaffe och bulle varje dag. Foto: Privat.

På Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har chefsläkaren svårt att hinna svara på Expressens frågor, men presschefen Kim Sjölund svarar att de under flera veckor jobbat i en stabsliknande struktur och att de genom att arbeta i förstärkningsläge (steget under katastrofläge) nu kan styra sjukhuset effektivt.

– Våra planer omfattar ett mycket stort antal patienter. Men vi går inte ut med exakta siffror för att inte röja regionens och Sveriges beredskap, säger Kim Sjölund.

”Kan bli en anstormning”

I en intervju med DN säger däremot sjukhusdirektören Björn Zoëga att det rör sig om ”hundratals platser” som de nu förbereder för smittade patienter.

– På lördag eller söndag kan antalet fall börja öka och i slutet på nästa vecka riskerar antalet svårt sjuka öka exponentiellt. Många är bekymrade för att vi då får en anstormning av patienter som vi inte kan ta hand om på det sätt som vi önskar, säger han till DN.

Till Expressen säger Kim Sjölund att beslutet ”grundas på att vi nu befinner oss på en kurva som är på väg uppåt och att vi av den anledningen kan förvänta oss att antalet smittade och sjuka ökar kraftigt den närmaste tiden”.

Södersjukhusets chefläkare Eva Östblom säger att läget just nu är under kontroll, men att de har ett ökande antal fall.

– Den största utmaningen just nu är att planera för en fortsatt ökning av inkommande patienter och att lösa bemanningsfrågan, säger hon.

Åsa Hammar, chefsläkare på Danderyds sjukhus, säger att de har ett ansträngt läge och att de mot helgen och nästa vecka förbereder sig på att ta emot fler patienter smittade av det nya coronaviruset – men även för att kunna ta emot fler svårt sjuka patienter med intensivvårdsbehov.

Det har de inlagda coronapatienterna gemensamt Eva Östblom, chefsläkare på Södersjukhuset: ”Det är för en mycket liten andel som det är kritiskt! Och i övrigt också det som är känt sedan tidigare: att de allra flesta som blir så pass sjuka att de behöver sjukhusvård tillhör de tidigare beskrivna riskgrupperna. Sedan har vi några patienter som vårdas inneliggande av helt annan orsak men som också råkar vara ha covid-19 vilket gör att också de måsta handläggas på samma sätt avseende smitta”. Åsa Hammar, chefsläkare på Danderyds sjukhus: ”Många patienter söker med luftvägsbesvär, men vi har sett att patienter kan söka för andra sjukdomar där vi upptäcker att de också har det nya coronaviruset”. Per Karlsson, chefsläkare på Sahlgrenska: ”Det är sådana som inte klara sig hemma. De flesta är gamla, men de är lite varierat. Ofta handlar det om stöd med andningen”. Visa mer Visa mindre

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.

LÄS MER: Länderna som vinner kampen mot smittan