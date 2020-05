Den avskedade polisen Derek Chauvin, 44, i Minneapolis greps under fredagen och misstänks nu för mord av tredje graden samt dråp.

Han var den polisman som på en videofilm syns stå med sitt knä på 46-årige George Floyds hals under nära nio minuter. Enligt dokument som lämnats in till domstolen behöll han sitt knä på Floyd under nära tre minuter, då mannen på marken till synes var livlös.

Arbetade för samma nattklubb

Polisingripandet i måndags, som skedde efter att George Floyd anmälts för att ha försökt använda en falsk 20-dollarsedel, var dock inte första gången de kan ha mötts.

En före detta nattklubbsägare i Minneapolis berättar om hur båda två arbetade för klubben El Nuevo Rodeo Club, så sent som under förra året.

George Floyd var säkerhetsvakt och Derek Chauvin var ”off-duty police officer” under de 17 år klubben var öppen.

Ägaren Maya Santamaria säger att de kan ha mötts någon av de kvällar då båda var i tjänst.

– De arbetade båda vid samma tidpunkt, men Chauvin arbetade utanför och säkerhetsvakterna var på insidan, säger hon till den lokala tv-kanalen KSTP.

”Bara skrek åt telefonen”

Maya Santamaria berättar också för tv-kanalen att Chauvin hade kort stubin och ofta använde sig av pepparsprej vid tillfällen då hon inte tyckte det var befogat.

Hon berättar för CNN om vad hon kände när hon såg filmen som visade hur polismannen stod med sitt knä på Floyds hals.

– Jag förstod inte vad det var jag såg. Jag bara skrek åt telefonen att Chauvin skulle släppa honom. Det är hemskt. Det finns absolut inga ord för det. Och eftersom jag känt Chauvin kan jag inte förstå att han inte hade mänsklighet nog att lyssna på denna stackars man som bad för att få luft och för sitt liv, säger hon till CNN.

Chauvin anställdes som polis i Minneapolis 2001 och har sedan dess anmälts till polisens avdelning för internutredningar vid 18 tillfällen, uppger CNN. Dokument antyder att den före detta polisen i två av fallen ska ha fått en skriftlig reprimand.

Hustrun ansökte om skilsmässa

Chauvin företräds nu av advokaten Tom Kelly som ännu inte kommenterat ärendet eller klientens inställning till misstankarna.

Enligt lokala myndigheter har borgenssumman för Chauvin satts till 500 000 dollar, motsvarande omkring 4,7 miljoner kronor.

En advokat som företräder Derek Chauvins hustru Kellie uppgav under lördagsmorgonen, svensk tid, att hon har begärt skilsmässa efter tio års äktenskap.

”Hon är förkrossad av Mr Floyds död och visar all sin sympati för hans familj, hans nära och kära och alla andra som sörjer denna tragedi”, skrev advokaten.

