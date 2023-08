Förra året bestämde sig Charlie Hansson, 24, från Gustavsberg i Värmdö kommun i östra Stockholm, för att promenera 100 000 steg tillsammans med en kompis – under ett och samma dygn.

– Vi var inte så bra förberedda, hade dåliga skor och gick mycket på asfalt och sånt, men i år tänkte jag att det inte är omöjligt att gå 150 000 för jag kände att jag hade mycket kvar att gå, säger han.

Så runt midnatt den 28 juli i sommar begav sig Charlie ut på en uppgraderad – 150 000 steg lång – promenad runt hela Värmdö, bland annat genom Ingarö och Nacka.

Men i år fick Charlie gå ensam.

– Jag kollade med min kompis om han ville gå igen men han totalvägrade, hehe. Han blev mer ärrad än jag av 100 000-utmaningen. Så det var mest för att få testa mig själv och se om jag kan klara det, säger han.

Foto: Privat

I år var Charlie betydligt bättre förberedd och den tunga packningen lämnades hemma.

– När jag började, mitt i natten vid tolv, gick jag mest runt där jag bor så jag hade nära hem om jag skulle hämta mat eller gå på toa. Jag hade med mig snabb energi, vatten, extra kläder, ingen tung packning, säger han och berättar om succémenyn som bäddade för 150 000 steg:

– Den enda måltiden jag åt på hela dagen var typ två korv med bröd och lite nötter, under 24 timmar.

Berätta hur det känns i kroppen när man går 150 000 steg.

– Det var… när man körde var det bara jobbigt, men sedan framåt 70 000 började det göra ont på riktigt, men jag visste ju från förra året att det skulle göra ont så det var bara att köra på liksom.

”Sängliggande i tre-fyra dagar”

Till vardags tränar Charlie mycket, spelar innebandy och gymmar, och har vanligtvis ett imponerande snitt på 30 000 steg om dagen.

Han nådde 150 000 steg – eller 150 001, för att vara exakt – runt 23.30.

– Där innan gick man myrsteg, så det gjorde ont överallt. Skavsår och värk i höfter och leder, då var det inte kul.

– Jag hade lite tur. Det var en kompis som kom förbi med McDonald's precis när jag var klar, så han droppade bara påsen i handen så jag kunde gå hem och käka direkt, så all energi jag hade bränt försökte jag få tillbaka ganska snabbt. Men det gick ju inte bra… jag blev sängliggande i tre-fyra dagar, säger Charlie och skickar över bildbevis från stegräknaren.

Hur många kalorier gjorde du av med?

– Jag vet inte exakt men jag hade en app på telefonen, där stod det typ 8 000 kalorier. Man lägger in sin kroppsvikt och allt så den är ganska pricksäker, tror jag. Men det värsta var väl att man inte hade sovit på mer än 24 timmar, så det gjorde ju mycket också.

150 000 steg – prick. Foto: Privat

Så aktiverade han hjärnan

Många kanske undrar hur man underhåller sig själv när man promenerar genom sovande bostadskvarter mitt i sommarnatten.

– Jag lade upp det så att jag hade olika promenader med olika personer under dygnet, så när någon var vaken en viss tid gick jag med dem, och så bokade jag in ett par promenader under dagen.

– Jag började ju mitt i natten och då var det ingen som kunde gå, så då körde jag mycket podcasts, Spotify och så.

Och innan någon hinner tänka tanken:

Nej, Charlie planerar inte att slå sitt nya stegrekord.

– Nej, 150 000 var sista, det blir inget mer. Jag tror inte ens att det är möjligt att gå mer än 24 timmar. Då var det ändå knappt så att man klarar det, så mer än så kommer det inte att bli.