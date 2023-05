Charles och Camilla tog sig hela vägen – till slut

Det gick helt enligt plan.

Till och med prins Harry, som det funnits mycket oro kring, uppförde sig klanderfritt – vad betraktaren kunde se.

Det enda att egentligen höja ögonbrynen över var att skandalprinsen Andrew fortfarande vägrar acceptera att allt kung Charles vill är att han ska försöka hålla sig i bakgrunden och dra så få blickar till sig som möjligt. I stället kom lillebror, som aldrig släpper att han en gång varit nummer två i tronföljen, i full strumpebandsordermundering. Såklart.

När kung Charles senast vandrade nerför Westminster Abbeys mittgång inför världens blickar var det för att begrava sin mor, drottning Elizabeth II, vars skugga fortsätter att förfölja honom. Nu var det hans dag. Äntligen. Och det var tydligt att kungen var tagen av stundens allvar. Vid flera tillfällen syntes han blunda, liksom för att ta in alltihop. Han var också då och då tvungen att få instruktioner viskade i örat, och fick lite hjälp av talkort när det var dags att öppna munnen. Trots att han haft över 65 år på sig att förbereda sig för detta så kanske han ändå var lite nervös.

Mitt i allt tillknäppt och ceremoniellt fanns en glimt av mänsklighet, när äldste sonen prins William svurit trohet till den nye kungen och pussade sin lilla pappa på kinden.

– Tack William, svarade kungen.

Det var stort.

Men störst av allt var nog ändå när Queen Marys Crown placerades på Camillas huvud, med drottning Elizabeths egen diamant i toppen på kronan, som ett långfinger till det kungahus som aldrig egentligen tyckt att hon dög. En revansch utan dess like. Från älskarinnan som förstörde det kungliga äktenskapet, till drottning av Storbritannien.

När så två timmars ceremoni var över och man för första gången ”på riktigt” bytte ut drottning mot kung i landets nationalsång så kändes historiens vingslag ända in i bröstbenet.

I’m British and a royalist, so sue me.

