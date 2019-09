I en utredning om att stärka transpersoners rättigheter, som lämnades in till regeringen 2017, föreslogs att förutsättningarna för att införa ett tredje juridiskt kön skulle i Sverige skulle utredas.

Därefter har det stått hyfsat still i frågan.

Men på lördagen tog Centerpartiet, som just nu har partistämma i Karlstad, beslutet om att göra just det som utredningen föreslagit: alltså att utreda ett tredje, juridiskt kön. Något man så sent som på stämman för två år sedan inte ville göra.

– Vi har motionerat om det mycket och opinionsbildad om det mycket. Det har också varit andra intresseorganisationer som gjort det, så det rört sig på många håll. Jag tror att man har insett vikten av att verkligen inkludera alla i det juridiska systemet oavsett könstillhörighet, säger Ida Alterå, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund CUF som drivit frågan.

Ida Alterå, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund CUF.

Varför är det viktigt att införa ett tredje, juridiskt kön?

– För att alla människor ska erkännas av det offentliga. Det är ett faktum att många inte känner sig bekväma i den binära könsrollen man eller kvinna. Vi skulle helst vilja se att i förlängningen avskaffar det juridiska könet och hitta ett annat system där man inte behöver registrera kön på det sättet. Men ett tredje juridiskt kön är en kompromiss.

Anders W Jonsson (C), förste vice partiordförande, säger att man i partistyrelsen tidigare inte har velat utreda frågan eftersom de anser att det varit viktigare att kunna ha genusuppdelad statistik – vilket, som de ser det, står i kontrast till denna möjlighet. Men nu har man alltså vänt.

Annie Lööf (C) och Anders W Jonsson (C). Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Nu har vi haft en diskussion där vi sagt att det kan finnas lösningar på det här vi inte ser. Dessutom kommer vi behöva göra om personnummersystemet inom en tioårsperiod, eftersom det börjar bli fullt. Och då har vi sagt att man kan utreda det här och se om man kan hitta en väg där vi både kan ha uppdelad statistik på man och kvinna, men samtidigt möjligheten att registrera ett tredje juridiskt kön, säger han.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP): Oerhört positivt

Eftersom både Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också uppges vilja utreda frågan innebär det i så fall att det nu finns en riksdagsmajoritet för det.

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, säger att det är ”oerhört positivt” att Centerpartiet tagit detta beslut.

– Vi från MP tycker att det här är en viktig fråga och det är en frihetsfråga som handlar om att det inte är det offentliga som ska definiera vilja människor det är, det ska man få definiera själv och få ett erkännande för det.

Åsa Lindhagen (MP).

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt är, även han, glad över beskedet.

– Vänsterpartiet var först med att lyfta frågan om att införa ett tredje juridiskt kön. Vi välkomnar nu Centerpartiets beslut. Att erkänna ett tredje kön i lagstiftningen skulle underlätta livet för många och vidga föreställningarna om den mänskliga existensen. Det behövs, säger han.

John Lager från Centerpartiet Skånes HBTQ-nätverk håller med CUF. Han står även själv bakom en motion på ämnet och menar, precis som CUF, att man egentligen bara skulle kunna implementera ett tredje juridiskt kön utan att utreda det mer. Samtidigt menar att det är en framgång att partiet nu i alla fall vill utreda det.

M och KD har hittills sagt nej

Expressen har sökt KD, M och SD i frågan, men inte fått något svar. Men när Ekot i januari 2018 gjorde en rundringning sade både Kristdemokraterna och Moderaterna nej till en utredning. Sverigedemokraterna var inte helt emot en utredning, men ville i så fall att den ska fokusera på andra saker än bara frågan om ett juridiskt tredje kön.

– Framför allt en utredning av hur man ska definiera kön totalt sett, om man överhuvudtaget ska ha juridiskt kön, eller om man bara ska ha biologiska kön, sade Mikael Eskilandersson, SD:s talesperson för konsumenträtts- och familjerättsfrågor till Ekot då.