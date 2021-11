Centerpartiet om att stödja S-budgeten: ”Aldrig lovat”

Stödet från Centerpartiet och Vänsterpartiet krävs för att Magdalena Andersson och regeringen ska få igenom sin budget i riksdagen.

Men för att C ska rösta på budgeten kräver de att V hålls utan inflytande. Inget av partierna vill heller ge några nya besked inför omröstningen nästa vecka, skriver SvD.

– Vi har aldrig lovat att ställa oss bakom budgeten, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl till tidningen.

C-kravet: Stoppa V:s inflytande

Enligt Ådahl krävs det ”väldigt extraordinära omständigheter” för att frångå praxis och rösta på regeringens budget i stället för deras egen. Men det är precis vad om Andersson behöver för att regerings budget ska röstas igenom.

Annars kommer Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas gemensamma budget att samla störst stöd, skriver SvD.

– Vi har sagt det hela tiden, att det ska väldigt mycket till för att frångå det, säger Martin Ådahl till tidningen.

Ett av kraven från C, handlar just om att stoppa V:s inflytande i budgeten.

– Det är viktigt att vi vet att budgetförhandlingar inte fortsätter med Vänsterpartiet. Det räknar vi med.

Men för att ens rösta för Magdalena Andersson som statsminister vill C först veta att hon kan säkra stöd för sin budget först.

Dadgostars krav på S: Höjda pensioner